9. November 2009: Hariri bildet seine Regierung

Am 9. November 2009 bildete Saad Hariri nach fünfmonatigen Verhandlungen eine Regierung von dreißig Ministern. Fünfzehn Sitze kehrten zur Mehrheit zurück, zehn zur Opposition und fünf zum Präsidenten. Diese Verteilung verändert die Möglichkeiten der Blockade und stellt die Präsidentenminister in den Mittelpunkt des damaligen libanesischen institutionellen Kompromisses. Die Bildungsverordnungen, die Quorum-Regeln und das Vertrauensvotum machen es möglich, dieses Gleichgewicht zu verstehen. Der Übergang vom vorherigen Kabinett zur 15-10-5-Formel verändert hauptsächlich die Fähigkeit jedes Lagers, allein zu entscheiden, ein Treffen zu verhindern oder einen kollektiven Rücktritt zu provozieren.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 9. November 2009 wurde die Regierung von Saad Hariri im Libanon fünf Monate nach den allgemeinen Wahlen gegründet. Michel Sleiman und der Premierminister unterzeichneten das Dekret, das ein Team von dreißig Ministern gründete. Die Aufschlüsselung fasst den Kompromiss zusammen: fünfzehn Sitze für die parlamentarische Mehrheit, zehn für die Opposition und fünf für den Präsidenten der Republik.

Diese Formel, bekannt als « 15-10-5 », gibt einen zentralen Platz zu den Ministern, die vom Staatsoberhaupt gewählt sind. Sie beraubt die Opposition des elften Sitzes, der es ihr allein erlauben würde, das Kabinett durch Rücktritt fallen zu lassen. Sie verpflichtet auch die parlamentarische Mehrheit, zusätzliche Unterstützung für wichtige Entscheidungen zu suchen. Hinter der Geburt einer Regierung der nationalen Union steht daher eine Verhandlung darüber, wie entschieden und blockiert werden kann.

Drei Dekrete beenden fünf Monate Verhandlungen

Die Wahlen fanden am 7. Juni 2009 statt. Das Ergebnis der Wahlurne reicht jedoch nicht aus, um sofort eine Exekutive zu produzieren. Politische Führer verhandeln die Namen, Portfolios und Gewichte jedes Lagers für mehrere Monate. Der 9. November markierte das Ende dieses Prozesses, nicht die Abhaltung eines neuen Stimmzettels.

Drei aufeinanderfolgende Texte, datiert Baabda, organisieren den Übergang. Das Dekret 2837 sieht den Rücktritt der Regierung von Fouad Siniora vor. Dekret 2838 ernennt Saad Hariri zum Präsidenten des Rates. Das Dekret 2839 legt schließlich die Zusammensetzung des neuen Teams fest. Diese Nachfolge unterschied den Austritt des vorherigen Kabinetts, die Ernennung seines Nachfolgers und die Bildung der Regierung.

Saad Hariri trat damit erstmals dem Ministerrat bei. Aber die 30 Mitglieder gehören nicht zu einer einzigen Koalition. Die Mehrheit teilt sich die Exekutive mit ihren Gegnern und mit den Persönlichkeiten, die zur Präsidentschaftsseite ernannt wurden. Der Wahlsieg führt zu einer Beteiligungsvereinbarung und nicht zu einer Regierung, die ausschließlich aus dem siegreichen Lager besteht.

Saad Hariri Regierung basiert auf drei Gruppen

Die parlamentarische Mehrheit erhält fünfzehn Sitze, genau die Hälfte des Kabinetts. Die Opposition erhält zehn oder ein Drittel. Die anderen fünf kehrten zu Persönlichkeiten zurück, die von Michel Sleiman ausgewählt wurden. Der Präsident hat daher einen größeren Anteil als in der vorherigen Gewerkschaftsregierung.

Das am 11. Juli 2008 gebildete Kabinett folgte einer weiteren Division: sechzehn Minister für die Mehrheit, elf für die Opposition und drei für den Präsidenten. 2009 verloren die ersten beiden Sets jeweils einen Sitz. Der Präsidentenanteil gewinnt zwei. Die Gesamtzahl der Minister bleibt gleich, aber die Position jeder Gruppe zu den verfassungsmäßigen Schwellenwerten ändert sich.

Die fünf Präsidentenminister sind Elias Murr, Ziyad Baroud, Adnan Kassar, Mona Ofeich und Adnan Sayyed Hussein. Insbesondere besetzen sie die Verteidigung und das Innere, während mehrere als Staatsminister ausüben. Ihre Verbindung zu diesem Teil beschreibt die Ausbildungsvereinbarung. Es stellt keine Garantie für eine gemeinsame Abstimmung für die gesamte Dauer des Kabinetts dar.

Warum zehn Sitze nicht elf wert sind

Artikel 65 der Verfassung legt zwei Drittel der Mitglieder des Ministerrates fest. Zwanzig Minister müssen in einem Team von dreißig anwesend sein. Wenn zehn Mitglieder abwesend sind, können die verbleibenden zwanzig noch dieses Quorum erreichen. Wenn elf fehlen, bleiben nur neunzehn verfügbar.

Derselbe Artikel verlangt die Zustimmung von zwei Dritteln der Regierung zu grundlegenden Fragen. Haushalt, Krieg und Frieden, internationale Verträge oder Wahlrecht sind in dieser Kategorie enthalten. Wir brauchen 20 Ja-Stimmen. Fünfzehn Mehrheiten und fünf Präsidentenminister können diese Schwelle gemeinsam erreichen.

Bei anderen Entscheidungen begünstigt die Verfassung den Konsens und dann die Mehrheitsentscheidung, wenn das Abkommen scheitert. Formular 15-10-5 ersetzt daher nicht die Entscheidungsregeln. Es weist Sitze zu, von denen politische Kräfte sie anwenden, verhandeln oder versuchen können, ihre Verwendung zu verhindern.

Ein zweiter Mechanismus erklärt die Bedeutung des elften Ministers. Artikel 69 betrachtet die Regierung als Rücktritt, wenn sie mehr als ein Drittel ihrer Mitglieder verliert. Zehn Abgänge entsprechen genau einem Drittel einer dreißigköpfigen Firma. Elf über dieser Schwelle. Die Opposition allein hat also nicht die Anzahl der Sitze, die notwendig sind, um diesen kollektiven Rücktritt herbeizuführen.

Unter den Gegnern verteilte Portfolios

Die Dekrete machen dieses Teilen konkret. Elias Murr ist Vizepräsident des Rates und der Verteidigung. Ziyad Baroud behält das Innere. Raya Haffar al-Hassan übernimmt die Finanzen, während Ali Chami auswärtige Angelegenheiten erhält. Gebran Bassil leitet Energie und Wasser und Charbel Nahas leitet die Telekommunikation.

Hussein Hajj Hassan erhielt das Portfolio für Landwirtschaft und Mohammad Fneich, das für die administrative Entwicklung zuständig ist. Die Hisbollah hat zwei Minister in diesem Team. Weitere Beamte sind der Courant du Futur, die Amal-Bewegung, die Free Patriotic Current, die Libanesischen Streitkräfte oder die Progressive Socialist Party. Die Hauptlager sitzen auf der gleichen Exekutive.

Unter den dreißig Mitgliedern sind zwei Frauen: Rayah Haffar al-Hassan und Mona Ofeich, Staatsministerin. Ihre Anwesenheit verdoppelt die des vorherigen Kabinetts, das nur eine Frau hatte. Trotzdem bleiben 28 Positionen für Männer. Die politische Erweiterung des Teams geht daher nur mit einer begrenzten Veränderung der Frauenrepräsentation einher.

Ausbildung geht dem parlamentarischen Vertrauen voraus

Der 9. November beendet nicht alle institutionellen Schritte. Die Regierung muss dem Parlament noch ihre Ministererklärung vorlegen und Vertrauen gewinnen. Artikel 64 sieht die Vorlage dieses Programms innerhalb von 30 Tagen nach der Ausbildungsverordnung vor. Vor dem Vertrauen bleibt die Ausübung ihrer Vorrechte auf die Entsendung aktueller Angelegenheiten beschränkt.

Das Unternehmen legte seine Erklärung am 8. Dezember vor. Am 10. Dezember 2009 erhielt er 122 Stimmen dafür. Vier Abgeordnete sind abwesend, einer ist abstinent und einer verweigert das Vertrauen. Dieses Ergebnis spiegelt das Ausmaß wider, in dem parlamentarische Fraktionen an der Regierung beteiligt sind. Es beseitigt nicht ihre Differenzen über zukünftige Entscheidungen.

Der Kompromiss wird auch im Ausland begrüßt. Am 9. November gratulierte Nicolas Sarkozy Saad Hariri. Der französische Präsident besteht auf den erwarteten Reformen und den Verpflichtungen von Paris III. Die Bildung findet in einem Kontext der Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Syrien statt, was die libanesischen Verhandlungen erleichtert.

Der Saldo erreichte seine Grenze am 12. Januar 2011. Zehn Oppositionsminister traten zurück, zusammen mit Adnan Sayyed Hussein, von der Seite des Präsidenten. Die Zahl der Ausscheidungen beträgt elf von dreißig: Diese Ausscheidungen führen nach der in der Verfassung festgelegten Schwelle zum Sturz der Regierung.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews