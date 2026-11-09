Atlético–Barcelona: Fermín unterschreibt das entscheidende Doppel

Der FC Barcelona schlug Atlético Madrid am Sonntag 2:1 im Metropolitano mit einem Doppel von Fermín López. Schnell geführt, kippten die Katalanen das Spiel und hielten die Liga vor dem internationalen Waffenstillstand in Führung. Sie führen Real Madrid mit drei Punkten und Atlético mit fünf Punkten.

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Der FC Barcelona gewann den 12. Liga-Tag auf dem Feld von Atlético Madrid, Sonntag, 8. November 2026. Nach zehn Minuten gewannen die Katalanen 2:1 dank eines Doppelspiels von Fermín López. Dieser Erfolg im Metropolitano ermöglicht es ihnen, den ersten Platz vor dem internationalen Waffenstillstand zu behalten. Sie zählen nun drei Punkte vor Real Madrid und fünf Punkte vor ihrem Abendgegner.

Das Treffen widersetzte sich zwei direkten Freiern des Titels. Der Atlético könnte Barcelona im Falle eines Sieges passieren. Das Ergebnis führte zu dem gegenteiligen Effekt: Hansi Flicks Team kehrte nach 12 Spielen mit 33 Punkten zurück, gegenüber 28 für Diego Simeone. Dazwischen belegte Real Madrid mit 30 Punkten den zweiten Platz.

Atlético-Barcelona: Ein Schock von Giuliano Simeone

Atlético nahm den Vorteil in der zehnten Minute. Julián Álvarez diente Giuliano Simeone, der in der Nähe von Joan Garcías Ziel endete. Diese Eröffnung der Partitur belohnte den offensiven Abgang von Madrilenes, der schnell Räume in der katalanischen Verteidigung finden konnte.

Chancen hatten bereits vor diesem ersten Ziel stattgefunden. Marc Pubill traf in der sechsten Minute in einer Ecke die Kopfleiste. Pedri hatte fast sofort reagiert, indem er seinerseits die gegnerische Bar schlug. Beide Mannschaften hatten daher gedroht, bevor sich die Punktzahl änderte.

Barcelona hat sich in diesem Prozess nicht ausgeglichen. Atlético schuf weiterhin Situationen, insbesondere von Álvarez und Lee Kang-in. Joan García lehnte mehrere Versuche ab. Auf der anderen Oberfläche musste auch Jan Oblak eingreifen, während die Besucher versuchten, das Gleichgewicht vor der Pause wiederherzustellen.

Fermín López rockt das Treffen

Die Legalisierung erfolgte schließlich am Ende der ersten Periode. Fermín fand den Weg der Netze des linken Fußes und erlaubte Barcelona, um 1-1 in die Umkleidekabinen zurückzukehren. Die Mitte hatte noch alles zu tun, um diese Rückkehr in einen Sieg zu verwandeln.

Den entscheidenden Treffer erzielte er in der zweiten Periode, in der 66. Minute im offiziellen Blatt der Liga. Lamine Yamal startete mit einem tiefen Pass in die Oberfläche. Fermín beendete die Aktion des rechten Fußes gegen Oblak. Die beiden Ziele von Barcelona kamen vom gleichen Spieler, aber mit einem Finish an jedem Fuß.

Dieser Doppelgänger begleitete ein persönliches Wahrzeichen: Fermín bestritt sein hundertstes Liga-Treffen mit dem Barça. Sein erstes Spiel in der spanischen Meisterschaft war am 27. August 2023. Xavi Hernández führte dann die 86. Minute in einem 4-3 Sieg in Villarreal.

Nach dem Spiel in Madrid legte Fermín seinen Deal mit Lamine Yamal vor. Ihre Kombination auf dem zweiten Tor war genug, um die beiden Teams zu trennen. Der Mittelfeldspieler verband diesen gemeinsamen Erfolg mit seinem hundertsten Spiel, ohne dass diese persönliche Überschrift das Hauptthema vom Abend ablenkte: die drei Punkte eines Konkurrenten.

Ein nach den Änderungen erhaltener Vorteil

Hansi Flick wechselte sein Team von Anfang an. Frenkie de Jong ersetzte Brian Fariñas. Andreas Christensen machte dann seine Rückkehr auf das Feld anstelle von João Cancelo, um die Stunde des Spiels. Eric Garcia nahm auch am Ende des Treffens teil.

Diese Eingänge gaben Barcelona mehrere Lösungen, um seinen Aufstieg zu begleiten. Nach seinem zweiten Tor behielt Barça den Vorteil bis zum letzten Pfiff. Atlético fand keine Legalisierung trotz der Anpassungen von Diego Simeone und Alexander Sørloth.

Das Ergebnis endete ein Spiel mit 69.788 Zuschauern im Riyadh Air Metropolitano. Javier Alberola Rojas lief dieses zwölfte Tagesduell. Die Katalanen verließen Madrid mit einem Sieg, nachdem sie geführt worden waren, nicht mit einem kontrollierten Spiel von Anfang an.

Drei Punkte vor Real, fünf vor Atlético

Das Ranking gibt die sofortige Messung des Ergebnisses. Barcelona hat elf Siege und eine Niederlage nach zwölf Spielen. Real Madrid hat zehn Erfolge und zwei Niederlagen. Atlético hat einen Rekord von neun Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen.

Mit 48 Toren erzielt und 13 kassiert, hat Barcelona auch einen +35 Unterschied in den Toren. Real Madrid liegt bei +21, mit 31 Toren erzielt und zehn kassiert. Atlético, der auch zehn Tore kassierte, erzielte 23. Diese Zahlen beschreiben die Situation nach diesem Tag; sie präjudizieren nicht das Ergebnis der Meisterschaft.

Die Betis folgt diesem Trio mit 26 Punkten. Der Atlético hält damit zwei Punkte vor dem vierten Platz, sieht aber Barcelona wegziehen. Für Katalanen behält der Erfolg einen Drei-Punkte-Rand auf Real vor der Unterbrechung der Clubwettbewerbe.

Das internationale Novemberfenster erstreckt sich vom 9. bis 17. November. Das nächste Meisterschaftsduell zwischen Atlético und Barcelona steht im Kalender des dreiundzwanzigsten Tages, am Wochenende des 7. Februar 2027, diesmal auf dem katalanischen Feld.

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