Der Internationale Seegerichtshof lehnte den argentinischen Antrag auf Blockierung von Bohrungen mit 18 zu 3 Stimmen ab. Er entschied nicht über die Souveränität über das Archipel oder die Rechtmäßigkeit des Projekts.

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Der Internationale Seegerichtshof lehnte den argentinischen Antrag auf Blockierung von Bohrungen mit 18 zu 3 Stimmen ab. Er entschied nicht über die Souveränität über das Archipel oder die Rechtmäßigkeit des Projekts.

Der Internationale Seegerichtshof weigerte sich am Samstag, den 28. November in Hamburg, das Vereinigte Königreich anzuweisen, die neuen Bohrungen und die Installation von Produktionsanlagen im Zusammenhang mit Sea Lion, einer Öllagerstätte nördlich der Falklandinseln, einzustellen. Argentinien hatte solche Maßnahmen am 13. Oktober bis zur Einrichtung eines Schiedsgerichts beantragt. Sie wollte auch neue Betriebsgenehmigungen im umstrittenen Gebiet verhindern.

Zuständigkeit vor dem Notfall geprüft

Um vorläufig zu intervenieren, musste das Gericht zunächst prüfen, ob die von Buenos Aires geltend gemachten Bestimmungen den künftigen Schiedsrichtern prima facie die Zuständigkeit übertragen könnten. Die Mehrheit war der Meinung, dass dies nicht der Fall sei. Sie hat daher nicht die Notlage geprüft oder entschieden, welcher Staat die Einlagenrechte hält. Drei Richter stimmten gegen die Ablehnung.

Argentinien behauptet, dass London durch die Genehmigung des Projekts die Rechte verletzt, die es auf dem Festlandsockel beansprucht. Sie unterstützte, die Schiedsrichter nicht zu bitten, die Souveränität über das Archipel zu regeln. Das Vereinigte Königreich argumentierte, dass die Anträge Argentiniens eine Lösung dieses Problems erforderten. Nach Ansicht des Gerichtshofs erforderten mehrere Forderungen, darunter die Fähigkeit Argentiniens, die Meeresumwelt in den umstrittenen Gewässern zu schützen, zunächst die Identifizierung des zuständigen Küstenstaates. Dies hätte die Schiedsrichter gezwungen, über die territoriale Souveränität zu entscheiden, ein Thema, das im Seerechtsübereinkommen nicht behandelt wird.

Keine Bohrungen bis zum 21. März 2027, nach London

Das Gericht verzeichnete die vom Vereinigten Königreich gegebenen Zusicherungen: keine Bohrungen bis zum 21. März 2027, keine Förderung bis zum 20. März 2028 und keine neue Lizenz, bis das Gewährungsregime ausgesetzt bleibt. Diese Daten legen die Grenzen der britischen Verpflichtung fest; sie sind keine bestätigten Startdaten.

Das britische Unternehmen Rockhopper Exploration und das israelische Unternehmen Navitas Petroleum gaben im Dezember 2025 ihre Entscheidung bekannt, in Sea Lion zu investieren. Im August 2026 sagten sie, sie strebten ein erstes Öl im ersten Quartal 2028 an. Der Auftrag setzt die Vorarbeiten nicht aus und stellt keine zusätzliche Ermächtigung dar. Der Gerichtshof ermutigte beide Staaten, rasch Schiedsgerichtsbarkeit zu schaffen, und erinnerte sie daran, dass das Übereinkommen für umstrittene maritime Räume gilt.

Archiv von Stanley Bay, 2007:Ben Tubby / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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