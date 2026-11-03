Kalifornien: Oberster Gerichtshof lehnt Trumps Antrag ab

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Montag den Antrag der Trump-Administration auf eine einstweilige Verfügung wegen umstrittener Stimmzettel in Kalifornien abgelehnt. Das offizielle Register bestätigt diese Ablehnung, im Gegensatz zu einem endgültigen Urteil in der Sache. Washington wollte die Stimmen von etwa 20.000 Wählern trennen, deren Staatsbürgerschaft er herausforderte. Eine weitere Bundesentscheidung begrenzt die Anforderungen an kalifornische Beamte. Diese Verfahren stellen keine Wahlergebnisse oder Beweise dafür dar, dass die betroffenen Personen illegal gewählt haben.

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Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte am Montag, den 2. November, den Antrag der Trump-Regierung auf eine einstweilige Verfügung gegen umstrittene Stimmzettel in Kalifornien ab. Das offizielle Register der Rechtssache 26A624 bestätigt diese Weigerung nach Übermittlung des Antrags durch Richterin Elena Kagan an den Gerichtshof. Dies ist die Ablehnung einer Sofortmaßnahme bis zur Berufung, nicht ein endgültiges Urteil über den Inhalt des Rechtsstreits.

Eine weitere Entscheidung gegen Bundesanträge

Bundesrichter James Boasberg gewährte am Montag, den 2. November eine einstweilige Verfügung gegen Trumps Anträge auf umstrittene Stimmzettel in Kalifornien. In seinen Gründen vom 2. November genehmigte der Gerichtshof einen Teil des Antrags der Beschwerdeführer. Die Entscheidung wird auch von Associated Press berichtet und durch die rechtliche Nachverfolgung von Just Security identifiziert. Sie intervenierte am Vorabend der Zwischenwahlen.

Im Fall von Trujillo und der Coalition for Humane Immigrant Rights gegen das Department of Homeland Security verbietet das Washingtoner Gericht den Bundesbehörden, kalifornische Wahlbeamte zu verpflichten, Stimmzettel zu trennen oder von bestehenden Wahlverfahren abzuweichen, basierend auf Listen mutmaßlicher Nicht-Bürger. Diese Gründe erlauben teilweise, und teilweise ablehnen, das Ersuchen um eine Sofortmaßnahme. Sie stellen kein endgültiges Urteil in der Sache dar und unterscheiden sich von der Berufung an den Obersten Gerichtshof.

In einem separaten Fall, DSCC gegen Trump, lehnte derselbe Richter am 2. November die von demokratischen Organisationen und Beamten geforderte Sofortmaßnahme ab. Die Beschwerdeführer hatten ihre Stellung mangels aktueller oder unmittelbar drohender Schäden nicht hinreichend nachgewiesen. Der Richter erklärt, dass diese begrenzte Entscheidung die Rechtmäßigkeit von Bundesanträgen nicht bestätigt. Sie unterscheidet sich von dem Schutz, der den Beschwerdeführern in der Rechtssache Trujillo/CHIRLA gewährt wurde.

Was Washington den Obersten Gerichtshof gefragt hat

Die Regierung von Donald Trump appellierte am Montag, den 2. November, an den Obersten Gerichtshof der USA und forderte die Entfernung umstrittener Stimmzettel in Kalifornien, berichtet Reuters. Der Prozess fand am Vorabend der Zwischenwahlen am 3. November nach mehreren rechtlichen Rückschlägen statt. Es betrifft Korrespondenzstimmen im Zusammenhang mit etwa 20.000 Wählern, deren Staatsbürgerschaft von der Bundesregierung angefochten wird.

Das Justizministerium wollte, dass die betreffenden Stimmzettel von den anderen getrennt und nicht gezählt werden, bevor die Staatsbürgerschaft der Wähler überprüft wurde. Laut Reuters forderte er eine vorübergehende Intervention. Washingtons Verdacht stellt keine gerichtliche Feststellung von Betrug dar, an dem alle betroffenen Personen beteiligt sind.

In ihrem Antrag, wie Reuters berichtet, behauptet die Regierung, dass, sobald die umstrittenen Stimmen mit den anderen gemischt wurden, es unmöglich wäre, den von ihr geltend gemachten Schaden zu beheben. Die kalifornischen Behörden stellen sowohl die Zuverlässigkeit der Liste als auch die Durchführbarkeit einer Sortierung in einer bereits festgelegten Wahl in Frage.

Sofortmaßnahme im Berufungsverfahren abgelehnt

Am 30. Oktober lehnte das Bundesberufungsgericht des Ninth Circuit den Antrag Washingtons auf einstweilige Verfügung mit zwei zu eins Stimmen ab. Der Befehl, in Datei 26-7231, erklärt, dass die Regierung nicht gezeigt hat, dass diese außergewöhnliche Intervention während einer bereits begonnenen Wahl gerechtfertigt war.

Die Mehrheit betonte die Risiken einer späten Änderung der Wahlverfahren. Nach den von den Richtern angenommenen Beweisen könnten die notwendigen technischen Anpassungen die Behandlung der Stimmen stören und den Wählern ihre Stimme entziehen. Im Gegenteil, der abweichende Richter Patrick Bumatay verteidigt eine vorübergehende Trennung, um die Eignung der betroffenen Personen zu überprüfen.

Insbesondere ist der Streit zwischen der Bundesregierung und California Secretary of State Shirley Weber und der Los Angeles County Electoral Officer Dean Logan. Am 15. Oktober startete die Regierung ihre Aktion. Nach einer Anhörung am 27. Oktober lehnte das Gericht erster Instanz die am folgenden Tag beantragte Klage ab.

Die umstrittenen Stimmzettel in Kalifornien, eine Liste diskutiert

Die kalifornischen Behörden weisen Washingtons Vorwürfe zurück. In einer Erklärung zur Ablehnung des erstinstanzlichen Gerichts ist der Generalstaatsanwalt Rob Bonta der Ansicht, dass eine Verwaltung nicht Tausenden von Menschen ihre Rechte aufgrund von Vorwürfen der Nichtstaatsbürgerschaft nehmen kann, die sie für unzuverlässig hält.

Sein Büro wies auch darauf hin, dass sich die Schätzungen des Bundes stark geändert hatten: Laut der Pressemitteilung hatte die Regierung im Juli über 190.000 angebliche Nicht-Bürger in Kalifornien gemeldet, bevor sie ihre Liste auf etwa 20.000 reduzierte. Diese Zahlen beschreiben die aufeinanderfolgenden Anschuldigungen der Regierung; Sie zeigen nicht so viele illegale Stimmen.

Die Weigerung des Obersten Gerichtshofs wurde am 2. November um 2341 UTC oder 1841 Stunden in Washington bestätigt. Der genaue Zeitpunkt der Entscheidung wird nicht angegeben. Dieses Verfahren liefert keine Wahlergebnisse: Die Wahlen vom 3. November müssen die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat bestimmen.

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