Pressebericht vom 3. November: Libanon unter Druck

Die Zeitungen vom 3. November 2026 beschreiben einen Libanon, der zwischen militärischen Spannungen, diplomatischen Erwartungen und institutionellen Blockaden gefangen ist. Der Ministerbesuch in Damaskus, Waffen, öffentliche unbezahlte Zahlungen und Gehälter strukturieren die lokalen Seiten. Im Ausland dominieren die US-Wahlen, die Schwierigkeiten bei der Bildung der israelischen Regierung und die Verhandlungen mit dem Iran. Die Zeitschrift behandelt auch Frankreich, europäische Energiesicherheit, Gerichtsgarantien, Hilfe für Vertriebene, kulturelles Leben und libanesischen Sport.

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Titelseite: Libanon erwartet Entscheidungen von Washington und Teheran

Verhandlungen, die die militärische Bedrohung nicht auslöschen

Die Zeitungen vom 3. November 2026 stellen den Libanon in doppelte Erwartung. Die US-Wahlen können die Machtverhältnisse in Washington verändern. Der Austausch zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten kann die regionale Konfrontation beeinflussen. Keiner der bereitgestellten Titel gibt jedoch eine Vereinbarung bekannt. Sie haben auch nicht das Endergebnis der amerikanischen Wahlen. Diese Unsicherheit dominiert die von Ad Diyar, die die Aussichten auf eine Besiedlung den Kriegsrisiken entgegensetzt. Ibrahim Nassereddine beschreibt ein Land, das beiden Entwicklungen ausgesetzt ist, ohne einen direkten Blick auf ihren Zeitplan zu werfen.

Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026 unterstreicht die Intensivierung der indirekten Kontakte zwischen Washington und Teheran. Katar und Pakistan scheinen die Hauptvermittler zu sein. Al Sharq Al Awsat berichtet in seiner Ausgabe am selben Tag auch über die Verbreitung eines Vorschlags nach den Diskussionen in Doha. Der Umfang dieser Fortschritte bleibt begrenzt. Ein übermittelter Text, ausgetauschte Nachrichten und Verhandlungserlaubnis sind noch keine gegenseitige Verpflichtung. Die iranischen Bedingungen in Bezug auf die Blockade und die Schifffahrt bleiben im Mittelpunkt der gemeldeten Erklärungen.

Im Süden unterbrechen diplomatische Erwartungen die Gewalt nicht

Der Kontrast mit dem Gelände Struktur mehrere Narrative. Al Liwa vom 3. November 2026 berichtet von Streiks, Schießereien und Hauszerstörungen im Süden. Al Arabi Al Jadid erwähnt Zawtar al-Sharqiyah und mehrere Nachbargebiete. Ad Diyar illustriert seine erste Seite mit Zerstörung an diesem Ort. Diese Ereignisse werden nicht als Folgen eines neuen Abkommens dargestellt. Stattdessen begleiten sie eine Sequenz, in der Deeskalationsmechanismen umstritten oder blockiert bleiben.

Die Zeitungen unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Lektüre von Absichten. Al Sharq Al Awsat besteht auf Warnungen an libanesische Beamte. Ad Diyar untersucht die Möglichkeiten für eine diplomatische Erholung nach den Wahlen. Al Joumhouriyat vom 3. November 2026 zeigt die Befürchtungen einer breiteren Konfrontation auf und betont gleichzeitig das Fehlen eines bestimmten Zeitplans. Der gemeinsame Punkt ist daher eine anhaltende Bedrohung. Die von anonymen Quellen erwähnten Erweiterungsszenarien beschreiben keine Operation, deren Auslöser eingerichtet würde.

Lokalpolitik: Waffen und staatliche Autorität belasten die Regierung

Dahr el-Baydar, ein Gerichtsverfahren, das zu einem politischen Thema geworden ist

Al Liwa vom 3. November 2026 gibt der Position der libanesischen Streitkräfte im Fall Dahr al-Baydar einen wichtigen Platz. Georges Adwan sagte, die Parteiminister würden die Regierungssitzungen boykottieren, bis der Fall an den Justizrat verwiesen wurde. Er verwies auch auf eine Neubewertung ihrer Anwesenheit, wenn die Regierung nicht handeln könne. Die Zeitung meldet politischen Druck, ohne einen bereits beschlossenen Rücktritt anzukündigen. Die Wahl der Gerichtsbarkeit bleibt somit ein separater Streitpunkt gegenüber der Untersuchung selbst.

In derselben Ausgabe warnt Sami Abi el-Mona vor einer Regierungskrise im Zusammenhang mit diesem Fall. Seine Forderung nach Zusammenhalt offenbart eine weitere Priorität: zu verhindern, dass der Konflikt um die justizielle Reaktion die Exekutive lähmt. Diese Erklärungen sagen nicht dasselbe. Die libanesischen Streitkräfte fordern eine präzise institutionelle Geste. Der spirituelle Führer der Drusen besteht auf den Folgen einer Trennung. Ihre Gegenüberstellung zeigt, wie ein Strafverfahren jetzt das Funktionieren der Regierung beinhaltet.

Armee und die Grenzen der Koordination mit Israel

Al Joumhouriyat vom 3. November 2026 berichtet aus militärischen Quellen, dass es keinen Durchbruch in den Tampa-Gesprächen gab. Diese Quellen sagen, dass die Armee die direkte Koordination mit Israel ohne amerikanische Vermittlung ablehnt. Al Sharq Al Awsat entwickelt eine genaue Lektüre in seiner Ausgabe vom selben Tag. Die zitierten Quellen weisen auf die fortgesetzte Besetzung und Angriffe hin. Sie verteidigen die Anwesenheit eines amerikanischen oder UN-Vermittlers, der auch die Erfüllung der Verpflichtungen bezeugen kann.

Dies sind Positionen, die von der Presse berichtet werden, nicht der Text eines neuen Abkommens. Dennoch beleuchten sie die Uneinigkeit über die Methode. Die technische Koordinierung kann nicht von ihren politischen Implikationen getrennt werden. Wer überwacht den Handel? Wer findet Fehler? Welche Verpflichtungen werden jeder Partei auferlegt? Die Artikel stellen diese Fragen als noch offene Hindernisse dar. Sie führen nicht zu dem Schluss, dass eine direkte bilaterale Zusammenarbeit begonnen hätte.

Öffentliche Verantwortung jenseits der Sicherheitskrise

Ad Diyar, Al Bina und Al Liwa vom 3. November 2026 berichten ebenfalls über Joseph Aouns Interview mit dem Minister für Telekommunikation. Der Präsident bat darum, den Start des neuen Telekommunikationsunternehmens zu beschleunigen. Er betonte die Rechte der Mitarbeiter von Ogero und die Bedingungen für ihre Übertragung. Nicht zugelassene Netze und die Rolle der Regulierungsbehörde werden ebenfalls in den Handel einbezogen. Ad Diyar erklärt, dass die Breitbandentwicklung das Gesetz respektieren muss, ohne dass die Preise für die Nutzer steigen.

Diese institutionelle Abfolge betrifft die täglichen Dienste, wirft aber auch die Frage der Durchsetzung auf. Die Gründung eines Unternehmens, der Schutz der Mitarbeiter und die Überwachung von Netzwerken bilden separate Dossiers. Die Zeitungen berichten von einer Präsidentschaftsorientierung. Sie geben nicht bekannt, dass alle administrativen oder sozialen Schritte bereits abgeschlossen wären.

Diplomatie: Beirut und Damaskus bringen ihre Akten zusammen, ohne ihre unterschiedlichen Prioritäten zu streichen

Ministerdelegation an mehreren Fronten

Der Besuch von Tarek Mitri in Damaskus durchquert die Ausgaben des 3. November 2026. Al Arabi Al Jadid berichtet vom Vortag über das Gespräch mit dem syrischen Außenminister. Zur libanesischen Delegation gehören die Minister für Soziales, Bildung und Arbeit. Die Gespräche konzentrierten sich auf Flüchtlinge, Bildung, Diplome, Beschäftigung und Grenzen. Auf erweiterte Treffen folgen bilaterale Gespräche. Die Zeitung stellt diesen Besuch in die Arbeit der gemeinsamen Gremien zwischen den beiden Ländern.

Al Sharq Al Awsat vom 3. November 2026 betont die unterschiedlichen Prioritäten. Damaskus konzentriert sich auf Sicherheit und Grenzkontrolle. Beirut will Fortschritte bei der Rückkehr von Flüchtlingen und den Fragen, die ihre Anwesenheit begleiten. Diese beiden Ansätze überschneiden sich ohne Verwirrung. Ausbildung und Anerkennung von Diplomen erfordern Verwaltungsentscheidungen. Die Rückkehr von Familien beinhaltet auch wirtschaftliche Bedingungen und Sicherheitsgarantien.

Die Rückkehr der Flüchtlinge hängt von konkreten Bedingungen ab

In Ad Diyar vom 3. November 2026 beschreibt Paula Mourad eine Beziehung, deren Vorteile unausgewogen bleiben. Sie berichtet von libanesischen Erwartungen an vermisste Personen, Sicherheit und Flüchtlinge. Eine offizielle Quelle weist darauf hin, dass bilaterale Abkommen nicht ausreichen werden. Internationale Hilfe und Lebensgrundlagen sind auch in Syrien notwendig. Die Zeitung bezeichnet die Schwäche der syrischen Wirtschaft als Hindernis für eine Rückkehr. Diese Analyse ist keine Feststellung, dass jede Familie in die gleichen Bedingungen eintreten könnte.

Al Arabi Al Jadid und Al Sharq Al Awsat vom selben Tag enthalten eine Schätzung, die Haneen Sayed zugeschrieben wird, basierend auf UNHCR-Daten. Es umfasst etwa 700.000 Rückgaben aus dem Libanon nach Syrien bis Ende September 2026. Diese Summe ist vor dem Ministerbesuch am 2. November. Sie misst daher nicht ihr Ergebnis. Logs verwenden es als Teil der Datei, während neue Verpflichtungen noch spezifiziert werden müssen.

Eine Abwesenheit, die keinen Bruch bedeutet

Die Abwesenheit von Ahmad Hajjar schürte Fragen. Ad Diyar vom 3. November 2026 berichtet über die Erklärung seines Amtes: Der syrische Innenminister hatte ein dringendes persönliches Hindernis gemeldet. Die Vertreibung des libanesischen Ministers wurde verschoben. Ein technisches Team nahm jedoch an den Diskussionen teil. Dies ist wichtig, weil es die Absage eines Ministertreffens von einer Aussetzung der Zusammenarbeit unterscheidet. Es gibt keine Beweise für politische Meinungsverschiedenheiten, die zu der Verschiebung geführt haben.

Al Arabi Al Jadid macht eine weitere Unterscheidung in Bezug auf Mohammad Haidar. Die von der Zeitung zitierten Quellen der Hisbollah deuten darauf hin, dass er als Arbeitsminister teilnimmt, nicht als Vertreter der Partei. Die Anwesenheit eines Beamten, der mit einer politischen Formation verbunden ist, reicht daher nicht aus, um diesen Besuch in ein Treffen zwischen dieser Formation und Damaskus zu verwandeln. Exchanges bleiben als Regierung beschrieben.

Katar und die Rolle der internationalen Partner

Die Rolle Katars geht über das Verhältnis zum Iran hinaus. Al Jumhouriyat vom 3. November 2026 berichtet von einer Berufung zwischen Nawaf Salam und seinem katarischen Amtskollegen. Al Liwa erwähnt mehrere diplomatische und sicherheitspolitische Kontakte mit Doha. In Ad Diyar stellt Radwan Dib fest, dass Katar ein Treffen der Gruppe der Vereinigten Staaten, Frankreichs, Saudi-Arabiens, Ägyptens und Katars vorgeschlagen hat. Laut den Quellen seines Artikels hatte Washington Vorbehalte geäußert und die bereits eingesetzten Mechanismen bevorzugt.

Diese letzte Lesung wird dem Journalisten und seinen Gesprächspartnern zugeschrieben. Es ist keine offizielle Ankündigung eines abgelehnten Treffens. Es hebt jedoch eine Debatte in mehreren Titeln hervor: den Platz Frankreichs und der arabischen Partner im Umgang mit dem libanesischen Fall. Hinter den Diskussionen über Formate schildern Zeitungen Meinungsverschiedenheiten über Garantien, die internationale Rolle und Möglichkeiten zur Durchsetzung von Verpflichtungen.

Internationale Politik: Amerikanische Wahlen, israelische Blockade und iranische Verhandlungen

In den Vereinigten Staaten bleibt die Abstimmung in den heutigen Ausgaben zu kommen

Die Zeitungen vom 3. November 2026 analysieren die amerikanischen Wahlen vor ihren Ergebnissen. Al Quds Al Arabi stellt die möglichen Folgen eines Mehrheitswechsels im Kongress vor. Die Kontrolle der Fachkommissionen kann Untersuchungen einleiten. Der Senat interveniert bei Ernennungen. Fiskalverhandlungen hängen auch vom parlamentarischen Machtverhältnis ab. Das Vetorecht des Präsidenten bleibt ein Element dieses Gleichgewichts. Die Zeitung präsentiert daher mehrere institutionelle Konfigurationen, ohne bekannt zu geben, welche aus der Wahlurne kommen werden.

Al Jumhouriyat und Al Sharq Al Awsat desselben Tages meldeten über 54 Millionen vorzeitige Stimmen. Diese Zahl zeigt nicht die Wahl der Wähler oder die endgültige Teilnahme. Die Artikel heben das Gewicht der Lebenshaltungskosten auf dem Land hervor. Al Arabi Al Jadid untersucht mehrere Senatswettbewerbe und die Schwierigkeiten der Kandidaten, auf dieses Problem zu reagieren. Die Wahlerwartungen unterliegen weiterhin Fehlergrenzen und Mobilisierungsbedingungen.

Michigan nimmt einen besonderen Platz ein. Al Sharq Al Awsat vom 3. November 2026 beschreibt die Konfrontation zwischen Abdul El-Sayed und Mike Rogers. Er erinnert sich an El-Sayeds Sieg in der Demokratischen Vorwahl, dann an Haley Stevens’ Unterstützung für den republikanischen Kandidaten. Die Zeitung berichtet auch über den Platz der politischen Finanzierung und Positionen zu Israel in dieser Kampagne. Gebühren, die zwischen Kandidaten ausgetauscht werden, bleiben Gebühren. Sie sollten nicht mit gerichtlichen Feststellungen verwechselt werden.

Ali Barada in Al Sharq Al Awsat interessiert sich für arabisch-amerikanische Wähler. Er zitierte eine Umfrage vom 16. bis 23. Oktober mit einer angekündigten Marge von 4,5 Punkten. Laut der Umfrage planen 59% der Befragten, für den lokalen demokratischen Kandidaten zu stimmen, verglichen mit 26% für den Republikaner. Diese Absichten betreffen die befragte Stichprobe. Sie ermöglichen es nicht, das Ergebnis eines Staates allein vorherzusagen. Der Journalist stellt auch fest, dass die Annäherung an die Demokraten nicht unbedingt eine Rückkehr zur Partei impliziert.

Israel: Eisenkot zu empfehlen reicht nicht aus, um eine Regierung zu bilden

Al Arabi Al Jadid, Al Akhbar und Al Sharq Al Awsat vom 3. November 2026 beschreiben eine Sackgasse nach den israelischen Wahlen. Die berichteten Verteilungen geben dem Lager von Benjamin Netanjahu 53 Sitze, dem Lager seiner Gegner 48 und den arabischen Gruppen 19. Keiner der ersten beiden Blöcke hat die erforderlichen 61 Sitze. Diese Arithmetik macht die anderen Unterstützer entscheidend. Es garantiert jedoch nicht, dass sie eine Koalition werden können.

In Al Sharq Al Awsat sieht Nazir Majli die Möglichkeit zusätzlicher Empfehlungen zugunsten von Gadi Eisenkot. Es unterscheidet jedoch zwischen der Nominierung eines Kandidaten und der Bildung seiner Regierung. Avigdor Lieberman lehnt eine Minderheitsregierung ab. Andere Unterschiede beziehen sich auf die Teilnahme oder Unterstützung arabischer Parteien. Die Artikel beschreiben rote Linien, die verhindern können, dass eine digitale Mehrheit zu einer politischen Mehrheit wird.

Al Akhbar vom 3. November 2026 veröffentlicht die Analyse von Nabih Awada zu vier Szenarien. Die erste basiert auf einer Änderungsregierung, die von der Vereinigten Arabischen Liste unterstützt wird. Die zweite sieht eine nationale Einheit vor, die Netanyahu und gegnerische Parteien einschließt. Die dritte beinhaltet die Unterstützung ultraorthodoxer Formationen durch eine andere Mehrheit. Die letzte ist eine Neuwahl. Der Autor stellt fest, dass vorläufige politische Kontakte noch keine formellen Koalitionsverhandlungen sind.

Die Wehrpflicht der Ultraorthodoxen und die Finanzierung ihrer Institutionen erschweren diese Kombinationen. Ihr Platz ist nicht auf eine Sitzverlagerung beschränkt. Verpflichtungen, die während der Kampagne und Rivalitäten zwischen Führern gemacht werden, begrenzen auch Annäherungen. Al Arabi Al Jadid hebt in seiner Ausgabe vom 3. November 2026 die Weigerung einiger Beamter hervor, von arabischen gewählten Beamten abhängig zu sein. Die Rolle der Letzteren bleibt daher zentral, aber umstritten.

Ghazi Aridi entwickelt diese Frage in einem Forum von Al Arabi Al Jadid. Der ehemalige libanesische Minister sieht das arabische parlamentarische Gewicht als Einfluss, aber auch als Risiko erhöhter Feindseligkeit. Er fordert eine gemeinsame Strategie. Diese Einschätzung ist die eines Autors, nicht die Ankündigung einer Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien. Nabih Awada warnt in Al Akhbar, dass ein Wechsel des Premierministers nicht unbedingt eine Änderung der Doktrin gegenüber der Hisbollah bedeuten würde. Die Zeitungen assoziieren den Wechsel daher nicht automatisch mit einer Deeskalation im Libanon.

Iran: Die Bedingungen eines Abkommens bleiben umstritten

Al Sharq Al Awsat vom 3. November 2026 berichtet über die Erklärungen von Abbas Araghchi über die Bereitschaft des Iran, militärisch zu verhandeln und zu reagieren. Sprecher Esmaïl Baghai verbindet die Sicherheit von Ormuz mit den iranischen Forderungen und dem Ende der Blockade. Er behauptet, dass der Teheraner Vorschlag innerhalb von zwei Tagen umgesetzt werden könnte. Diese Frist beschreibt die iranische Position. Es ist kein von Washington akzeptierter Zeitplan.

Al Arabi Al Jadid vom selben Tag besteht ebenfalls auf dieser Unterscheidung. Kontakte werden als intensiv dargestellt, aber ihr Ergebnis bleibt offen. Der iranische Präsident verwies auf eine vom Führer erhaltene Verhandlungsermächtigung. Die Konturen dieser Befugnisübertragung sind nicht vollständig detailliert. Die Zeitungen berichten auch über den Austausch mit Russland und China. Ihre Existenz bestätigt diplomatische Aktivitäten, ohne zu beweisen, dass ein Kompromiss verhaftet wurde.

Die Kommentare zu einem möglichen Atomschlag erfordern besondere Vorsicht. Al Akhbar und Al Arabi Al Jadid melden die Warnung von Tucker Carlson. Dies ist die Aussage eines Kommentators, keine Ankündigung einer amerikanischen Entscheidung. Al Bina vom 3. November 2026 sieht seinen Einsatz auch in einer psychologischen Konfrontation vor. Diese Interpretation bleibt eine Analyse. Keines dieser Elemente macht es möglich, einen Atomschlag als beschlossen oder unmittelbar bevorstehend darzustellen.

Al Sharq Al Awsat beschreibt auch eine Debatte im Iran über die Nukleardoktrin. Beamte und gewählte Beamte verweisen auf eine mögliche Überprüfung im Falle eines neuen Krieges. Die Zeitung berichtet auch, dass keine neuen Entscheidungen getroffen wurden. Eine Richtung zu diskutieren, sie zu ändern und anzunehmen, sind drei verschiedene Schritte. Die angebotenen Editionen verwechseln sie nicht.

Frankreich: Soziale Mobilisierung bereitet neue Frist vor

Frankreich erschien in Al Sharq Al Awsat am 3. November 2026 durch einen Bericht von Michel Abu Najm. Es beschreibt die Mobilisierung von Schülern und Oberstufen rund um die Anzahl, Ausrichtung und den Zustand der Institutionen. Die Konvergenz mit den Gewerkschaften wird am Donnerstag, den 5. November, angekündigt. Die Regierung ist bereit, Vertreter zu empfangen. Die Zeitung beschreibt daher die Vorbereitungen für einen zukünftigen Tag, nicht ihren Fortschritt oder ihre Ergebnisse.

Der Bericht zitiert ministerielle Quellen, die über 100 High Schools berichten, die von 3.700 blockiert sind. Für die Demonstration am 17. Oktober unterschied er die Schätzungen der Organisatoren und des Innenministeriums. Diese Divergenz erinnert an die Notwendigkeit, den Ursprung der Zahlen zu ermitteln. Es ist nicht möglich, die beiden Bewertungen zu einer einzigen Gesamtsumme zusammenzufassen. Schulanforderungen und gewerkschaftliche Koordination sind der Kern der hier berichteten französischen Nachrichten.

Europa: Energiesicherheit bleibt mit dem Golf verbunden

Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026 widmet ein Dossier den Energiebeziehungen zwischen dem Golf und der Europäischen Union. Sie berichtet über die Verschiebung des geplanten Gipfels in Riad und untersucht die Auswirkungen der maritimen Spannungen. Ormuz und Bab al-Mandeb erscheinen als Schwachstellen. Die Möglichkeiten des Pipelinetransports beseitigen nicht alle Zwänge. Die in dem Artikel zitierten Aussagen und Projektionen beschreiben laufende Anpassungen, nicht einen erworbenen Ausstieg aus der Krise.

Al Sharq Al Awsat vom selben Tag spricht eine weitere europäische Schwäche an: Vorfälle mit Kühlanlagen in Geschäften. Die Zeitung berichtet von einem von Carrefour Belgium in fünfzehn Geschäften bestätigten Cyberangriff. Es unterscheidet diesen Fall von anderen Vorfällen, deren Ursprung nicht festgestellt wird. Die Abfolge von Zusammenbrüchen in mehreren Ländern reicht nicht aus, um einen koordinierten Angriff zu demonstrieren. Die Akte zeigt vor allem, wie wichtig es ist, die bestätigten Fakten von den noch zu prüfenden Abstimmungen zu trennen.

Naher Osten: Nachbarkonflikte behalten ihre eigene Dynamik

Al Arabi Al Jadid und Al Sharq Al Awsat vom 3. November 2026 berichteten über die Wiederaufnahme der Kämpfe in mehreren Gebieten des Jemen. Territoriale Gewinne und Verluste kommen aus lokalen Quellen oder Kriegführenden. Die Artikel beziehen sich auch auf den Schutz der Schifffahrt und die Reaktionen der Europäischen Union. Diese Entwicklungen begleiten die regionale Konfrontation, beschränken sich aber nicht auf die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.

In Hebron beschreibt Al Sharq Al Awsat die Rückkehr von Familien nach ihrer Vertreibung. Bewohner berichten von Schäden in ihren Häusern. Die Zeitung unterscheidet zwischen dem angekündigten Rückzug bestimmter Gebiete und der Aufrechterhaltung der Streitkräfte in anderen Gebieten. Diese Klarstellung verbietet die Rede von einer vollständigen Abreise aus der Stadt allein auf der Grundlage der Rückkehr der Bewohner. In den heutigen Ausgaben sind zivile Zeugenaussagen und militärische Erklärungen nicht immer eine konsistente Geschichte.

Wirtschaft: Öffentliche unbezahlte Löhne im Zentrum der Spannungen

EDL bedingt die Wiederherstellung des Stroms für die Begleichung von Schulden

Die libanesische Stromindustrie kämpft gegen unbezahlte Zahlungen von Regierungsbehörden, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden. Laut Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026 begannen die Kürzungen schrittweise am 2. November. Sie richten sich an Organisationen, die weder ihre Rechnungen bezahlt noch eine Regularisierung vorgenommen haben. Öffentliche Krankenhäuser bleiben davon ausgenommen. Die Institution arbeitet aus aktualisierten Abonnementlisten. Sie fordert die Medien auf, sich an die offiziell angekündigten Namen zu halten, um Verwirrung über die eigentlichen privaten Stromdienste zu vermeiden.

Die Wiederherstellung der Nahrungsmittel hängt nun von den Verpflichtungen der Schuldner ab. Ad Diyar vom 3. November 2026 besagt, dass eine Teilzahlung eine Rückkehr in den Dienst ermöglichen kann. Dem Antrag ist eine schriftliche Verpflichtungserklärung beizufügen, die monatliche Zahlungen vorsieht. Al Liwa vom 3. November 2026 bestätigt, dass die Verwaltungen nach einer ersten Einigung und der Vorlage eines Zeitplans die Macht wiedererlangt haben. Die Kampagne hat daher eine ausgehandelte Erholungskomponente, zusätzlich zu den Kürzungen.

Der Flughafen Beirut wird separat behandelt. Laut Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026 hat er sich nicht an den zu diesem Zeitpunkt festgelegten Kürzungen beteiligt. Die Abteilung für öffentliche Arbeiten gibt an, dass sie bereits einen erheblichen Teil ihrer Rechnungen bezahlt hat. Der Restbetrag muss geprüft und dann in Raten ausgezahlt werden. Die Abteilung erklärt die Anhäufung von Rückständen durch Erhöhung der Zölle, ohne eine entsprechende Erhöhung der Haushaltsmittel. Die EDL ihrerseits beruft sich auf die außergewöhnlichen Umstände und die steigenden Kosten für Ölprodukte im Zusammenhang mit dem regionalen Krieg.

In derselben Zeitung verteidigt Ghassan Beydoun eine andere Organisation in der Branche. Dieser ehemalige Leiter des Energieministeriums empfiehlt, Verluste zu reduzieren und die dezentrale Produktion zu entwickeln. Insbesondere schlägt sie Solarprojekte vor, an denen Gemeinden und der Privatsektor beteiligt sind. Dies ist ein Expertenvorschlag. Es entspricht nicht einem bereits angenommenen Programm.

Lohnrückzahlung wird weiter diskutiert

Ad Diyar vom 3. November 2026 widmet Béchara Asmar ein Interview zum Kaufkraftverlust. Der Gewerkschaftsführer kündigt ein nächstes Treffen an und sucht eine anwendbare Vereinbarung mit den Arbeitgebern und dem Arbeitsministerium. Sie weigert sich jedoch, eine prozentuale Erhöhung zu bestätigen. Die Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen. Die Zeitung unterscheidet somit Lohnforderungen von einer tatsächlich getroffenen Entscheidung.

Die Akte umfasst auch Transport- und Familienzulagen. Laut täglichen Berichten wurden diese Fragen im September vom Indexausschuss untersucht. Sie begleiten die Debatte über die Vergütung, während die laufenden Ausgaben die Haushalte betreffen. Im Interview wird kein endgültiges globales Abkommen angekündigt. Asmar besteht darauf, nach einer Formel zu suchen, die die Parteien umsetzen können.

Der Zusammenhang mit dem Sozialschutz nimmt in seinen Erklärungen ebenfalls einen Platz ein. Eine Erhöhung der Einnahmen kann die Beiträge zum Nationalen Sozialversicherungsfonds erhöhen. Asmar verknüpft daher Lohnverhandlungen mit den Mitteln, die für medizinische Leistungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus schlägt eine Quelle des Arbeitsministeriums eine periodische Indexierungsprüfung alle drei oder sechs Monate vor. Ad Diyar präsentiert diesen Vorsprung als Vorschlag. Es ist kein automatischer Mechanismus, der bereits in Kraft getreten ist.

Budget 2027 schreitet im Ausschuss voran, wobei eine Steuerdebatte noch offen ist

Der Parlamentarische Finanzausschuss hat die ersten beiden Kapitel des Haushaltsentwurfs 2027 angenommen. Ad Diyar vom 3. November 2026 berichtet über die Arbeit von Ibrahim Kanaan in Anwesenheit von Minister Yassine Jaber. Diese Kapitel umfassen Einnahmenerhebung, Ausgaben, Kreditaufnahme und Überweisungen. Diese Phase betrifft die Prüfung im Ausschuss. Es bedeutet nicht die endgültige Annahme des Haushaltsplans durch das Parlament.

Zahlungsermächtigungen für alte Programme sollten eher ausgesetzt als abgeschafft werden. Ad Diyar zufolge gehen einige dieser Verpflichtungen auf das Jahr 2000 zurück. Der Ausschuss möchte sie vor dem nächsten Haushalt neu bewerten. Al Liwa vom 3. November 2026 berichtet auch über diese Nullierung der Kredite, bis ihre Prüfung vorliegt. Beide Berichte unterscheiden dieses Einfrieren von einer endgültigen Abschaffung der Programme.

Ibrahim Kanaan behauptet auch, neue Steuern und Rechte abzulehnen. Die Steuerdebatte bleibt jedoch offen. Ad Diyar gibt bekannt, dass es die Steuerartikel des Projekts an diesem Dienstag weiter überprüfen wird. Die Position des Ausschussvorsitzenden geht daher mit einem noch laufenden Verfahren einher.

Banken bestreiten steuerliche Behandlung von buchhalterischen Gewinnen

Al Sharq Al Awsat vom 3. November 2026 beschreibt einen Streit zwischen den libanesischen Banken und dem Finanzministerium. Der Streit betrifft buchhalterische Gewinne im Zusammenhang mit internationalen Staatsanleihen, Rückstellungen und Wechselkursen. Die Banken argumentieren, dass die betreffenden Gewinne nicht eingelöst wurden. Sie bestreiten ihre steuerliche Behandlung und berufen sich auf mögliche Konsequenzen für ihre Liquidität.

Die Abteilung stützt sich auf regulatorische Entscheidungen und Rechtsberatung. Technische Sitzungen werden erwartet, während die Frist verlängert wurde. Die Zeitung berichtet nicht über eine Einigung zur Beilegung des Streits. Banken weisen auch auf ein Risiko für Einleger hin. Dieses Argument ist Teil ihrer Position in der Steuerdebatte; Es zeigt nicht allein, wie eine mögliche Ladung verteilt würde.

Justiz: Verfahren bleiben von politischen Anschuldigungen getrennt

Dahr al-Baydars Fall ist kein Urteil

Al Liwa vom 3. November 2026 berichtete von militärischen Anklagen gegen dreizehn Personen im Fall Dahr al-Baydar, von denen zwei inhaftiert waren. Diese Angaben beschreiben einen Verfahrensschritt. Sie stellen nicht die Schuld der betroffenen Personen fest. Die Debatte über die Rücküberweisung an den Justizrat bleibt offen. Die Anträge der Parteien betreffen die institutionelle Behandlung des Falls, während die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten im Rahmen des Gerichts festgelegt werden müssen.

Al Joumhouriyat vom selben Tag stellt diesen Fall in die Spannungen um Waffen und Behörden. Die Unterscheidung zwischen Ermittlung, Strafverfolgung und Urteilsfindung bleibt von wesentlicher Bedeutung. Politische Kommentare füllen nicht aus, was Zeitungen nicht über die Beweise oder Handlungen dokumentieren, die jedem Einzelnen zugeschrieben werden. Die Überprüfung berücksichtigt daher den Status des gemeldeten Verfahrens, ohne den Verdacht in Schlussfolgerungen umzuwandeln.

Ernährungssicherheit führt zu einer separaten Untersuchung

Al Liwa und Al Bina vom 3. November 2026 berichten von einem Treffen unter dem Vorsitz von Nawaf Salam nach verdächtigen Trichinellose-Fällen. Eine Probe von gemahlenem Fleisch in einem geschlossenen Betrieb wird als positiv gemeldet. Der Ursprung der Kontamination und die Hypothese des Betrugs werden noch untersucht. Die Artikel beziehen sich auf Inspektionen und mögliche Strafverfolgungen. Sie stellen nicht klar, dass eine betrügerische Fleischmischung festgestellt worden wäre.

Closure ist eine Maßnahme, die von Zeitungen berichtet wird. Es ersetzt nicht die Suche nach der Quelle der Kontamination. Der Fall erfordert Gesundheitskontrollen und nach ihren Ergebnissen eine gerichtliche Nachverfolgung. Diese Unterscheidung vermeidet die Vorabzuweisung einer Absicht oder Haftung, die die verfügbaren Beweise nicht belegen.

Im Irak werden die Garantien für Prozesse gegen französische Staatsangehörige angefochten

Al Quds Al Arabi vom 3. November 2026 berichtet über die Anhörungen von Franzosen, die aus Syrien in den Irak verlegt wurden. Der Text beschreibt mehrere Phasen des Urteils und berichtet über die Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Dazu gehören Übersetzungen, die Geschwindigkeit der Verfahren und Foltervorwürfe. Französische Anwälte sagten auch, sie seien daran gehindert worden, in den Irak einzureisen. Diese Ansprüche werden ihren Autoren zugeschrieben und stellen keine unabhängigen gerichtlichen Feststellungen dar.

Der Bericht unterscheidet zwischen individuellen Situationen, einschließlich der eines Angeklagten, der behauptet, als Kind nach Syrien gebracht worden zu sein. Dieses Konto kann nicht auf alle Dateien erweitert werden. Die in dem Artikel aufgeworfene Frage betrifft die Bedingungen des Verfahrens und den Zugang zur Verteidigung. Die Verantwortlichkeiten jedes Angeklagten müssen gesondert überprüft werden.

Gesellschaft: Wohnungsbausubventionen und Antworten auf soziale Bedürfnisse

Hisbollah unterstützt vertriebene Familien wieder

Al Akhbar vom 3. November 2026 berichtet über die Wiederaufnahme der Wohnbauhilfe der Hisbollah. In seinem Artikel bezieht sich Zeina Hammoud auf Zahlungen für ein Jahr. Der zugesagte Betrag beträgt 14.000 US-Dollar für Beirut und seine Vororte, verglichen mit 12.000 US-Dollar für andere Regionen. Die Regelung umfasst Familien, deren Häuser während der Kriege von 2024 und 2026 zerstört oder unbewohnbar gemacht wurden. Sie zielt auch auf Vertriebene aus den besetzten Grenzgebieten ab. Diese Hilfen liegen in der Verantwortung der Partei, nicht eines libanesischen Staatsprogramms.

Nach Angaben von Al Akhbar vom 3. November 2026 wurden die Listen der Begünstigten aktualisiert. Haushalte, die ihre Häuser reparierten, wurden entfernt, während andere hinzugefügt wurden. Ad Diyar vom 3. November 2026 berichtet über den Start der Kampagne « Promesse et Engagement ». Die Zeitung erwähnt den Menschenhandel in Nabatiyeh und Charqiyeh, basierend auf einer Ankündigung der Hisbollah. Sein brief gibt keinen betrag an.

Handicaps und die Gefahren von Munition auf der heutigen Tagesordnung

Al Liwa vom 3. November 2026 kündigt die Einführung der Nationalen Strategie für die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen an. Das Sozialministerium organisiert dieses Treffen am selben Tag im Grand Sérail. Nawaf Salam muss mitmachen. Die Ernennung erfolgt unter der Schirmherrschaft des Regierungschefs.

In der gleichen Ausgabe kündigte Al Liwa eine Sensibilisierungsaktivität für die Gefahren von Munition in Tebnine an. Die italienischen UNIFIL-Kräfte sollen sie am 3. November organisieren.

Häftlingsfamilien stellen Gefängnisgesundheitsbehörden in Frage

Al Liwa vom 3. November 2026 übermittelt die Ankündigung des Todes eines Gefangenen, der aus dem Qobbeh-Gefängnis in das Krankenhaus gebracht wurde. Das Insassenfamilienkomitee gibt an, dass dieser Mann an chronischen Krankheiten litt. Diese Klarstellung kommt vom Ausschuss. Es allein stellt keine medizinische Schlussfolgerung zu den Todesursachen dar.

Der Ausschuss fordert eine Verbesserung der Gesundheitsbedingungen in Haft. Er beantragte auch eine Amnestie, laut Al Liwa vom 3. November 2026. Die Zeitung berichtet über diese Behauptungen, ohne eine detaillierte Antwort der Gefängnisbehörden zu geben.

In Hasbaya unterstützt eine lokale Partei Olivenbauern

Ad Diyar vom 3. November 2026 berichtet von der Eröffnung des ersten Festivals und der ersten Olivenausstellung in Hasbaya. Landwirtschaftsminister Nizar Hani nimmt teil. An zwei Tagen organisiert, schließt sich Hermon Marathon den Gewerkschaften der Gemeinden Hasbani und Arkub an.

Laut Ad Diyar vom 3. November 2026 zielt diese Demonstration darauf ab, vom Krieg betroffene Landwirte zu unterstützen. Sie feiert die lokale Olivenproduktion in einer Region, die mit den Folgen des Konflikts konfrontiert ist.

Kultur: Marcel Khalifé, Erinnerungen an Beirut und November-Treffen

Fünfzig Jahre später las Marcel Khalifé noch einmal durch Mahmoud Darwich

Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026 kehrt zu den fünfzig Jahren « Promesses de la tempeste » zurück. Dieser auf Französisch übersetzte Titel bezieht sich auf das 1976 von Marcel Khalifé veröffentlichte Werk. Mohammad al-Sayed al-Tantawi verband seine Schöpfung mit der Abreise des Amchit-Musikers nach Beirut während des Bürgerkriegs. Seine Analyse konzentriert sich auf den Dialog zwischen Musik und den Gedichten von Mahmoud Darwich.

Kritik umfasst vier Themengruppen. Die Nostalgie der Mutter ist nahe an der Liebe angesichts von Konflikten, dann Identität, Exil und Hoffnung. Er studierte auch die Rolle von Laute und Klavier. In seinen Augen gibt Khalifé den Würmern eine intime Kraft, die die einzige militante Deklamation übersteigt. Dieses Urteil gehört dem Autor des Artikels. Dies ist keine neue Aussage des Komponisten.

Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026 erinnert auch an eine Neuauflage zu diesem 50. Jahrestag. Laut der Zeitung bewahrt sie die vier Gedichte von Darwich und zieht « Jafra » zurück, geschrieben von Ezzedine Manasra. Der Artikel erinnert schließlich an das Lob an den Musiker von Jacques Derrida während eines Pariser Abends im Jahr 1997. Diese kritische Rückkehr begleitet einen diskografischen Jahrestag; In diesem Text wird kein aktuelles Khalifé-Konzert angekündigt.

In Beirut erforschen Fotografen Erinnerung und Zugehörigkeit

Al Arabi Al Jadid, 3. November 2026, zeigt eine Ausstellung im Bossa Nova Hotel in Ost-Beirut. Sein Titel bedeutet übersetzt: « Und in unseren beiden Körpern umarmt ein Himmel eine Erde. » Inspiriert von Mahmoud Darwich. Der Schlusstermin ist Mittwoch, 4. November. Rabih Farrans Bericht beschreibt eine Reise, die dem Gedächtnis, dem Verlust und der Verbindung von Frauen mit den Orten gewidmet ist.

Fünf Künstler nahmen teil: Amira al-Naal, Ola Mohammad, Saba Karim, Hiba Ahmad Said und Yaqin Yamani. Die Ausstellung vereint Fotografien, Archive, Texte, Klänge und Zeichnungen. Es enthält auch Kontaktblätter. Thanaa Farouk ist die Polizeistation. Laut Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026 führt die Candid Foundation diese Initiative durch, die vom deutschen Außenministerium finanziert wird.

Die Zeitung konzentriert sich auf die Arbeit von Hiba Ahmad Said in Taez, Jemen. Sein Projekt, das als « obligatorische Richtung » übersetzt wird, befasst sich mit Minen und explosiven Überresten. Er folgt Abdel Raqib Ali Ahmad, einem ehemaligen Restaurator des Erbes, der ein Retter wurde. Amputiert von einem Bein nach einem Schuss, dieser Mann wieder mit der Zeichnung und Erbe Modelle verbunden. Seine Reise gibt den anhaltenden Auswirkungen des Krieges, die in der Ausstellung präsentiert werden, ein Gesicht.

Die Graphic Novel erzählt das Leben nach der Explosion des Hafens

Al Arabi Al Jadid, 3. November 2026, berichtet von einer Graphic Novel von Hilal Shuman und Emma Haraké, die von Diwan veröffentlicht wurde. Sein Titel bedeutet übersetzt « Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier ». Das Buch beginnt mit der Explosion des Hafens von Beirut im August 2020. Es handelt sich um Überleben, Gerechtigkeit und die Entscheidung, zu gehen oder zu bleiben. Auch die Auswanderung nach Kanada gehört zu diesem Universum.

Laut der Präsentation der Zeitung stammt das Projekt aus einem Text, der aus dreizehn Fragmenten besteht. Die Zusammenarbeit zwischen dem Autor und dem Cartoonisten kombiniert dann Bilder und poetische Prosa. Die Autoren entschieden sich dafür, die Explosion selbst nicht darzustellen. Ihre Arbeit dreht sich um das Leben, das ihm folgt. Die Geschichte bezieht sich daher eher auf Verbindungen zu Beirut und auf Vertreibung als auf eine visuelle Rekonstruktion der Katastrophe.

Ad Diyar vom 3. November 2026 schlägt einen weiteren Erinnerungsweg mit der Autobiographie von Jean Hawat vor. Nader Kaspar präsentiert dieses Buch, dessen Titel als « Meine Erfahrung » übersetzt wird. Der ehemalige Generalsekretär des Nationalblocks verfolgt einen Weg zwischen Recht und Politik. Der Bericht verbindet diese persönliche Reise mit der libanesischen Geschichte.

In Akkar berichtet Al Liwa vom 3. November 2026 über die Einführung eines Buches von Moussa Moussa in Barkail. Das Buch bringt lokale Volksgeschichten und Traditionen zusammen. Diese Nachricht hebt eine andere Form der Übertragung hervor: Geschichten, die sich auf ein Territorium und seine Bewohner beziehen.

Kino und Hommage an das November-Programm

Al Arabi Al Jadid, 3. November 2026, kündigt das Marrakesch International Film Festival vom 20. bis 28. November an. Das berichtete Programm vereint 76 Filme aus 39 Ländern. Marion Cotillard muss der Jury vorstehen. Die Zeitung berichtet über die Anwesenheit eines Films des libanesischen Regisseurs Rami Kodeih, der um einen Bankraub im Kontext einer Wirtschaftskrise herum aufgebaut wurde.

Im Libanon erwähnt Ad Diyar vom 3. November 2026 eine Einladung zur Premiere eines Films über die Unabhängigkeit. Sein Titel wird übersetzt als « Lebe ». Tony Abu Elias und Mirna Khayyat geben dieses Screening für den 18. November bekannt. Die gleiche Ausgabe berichtet über die Gründung eines Vereins, der sich der Kultur und Schöpfung in Erinnerung an Talih Hamdan widmet. Ein Tribut ist für den 15. November in der öffentlichen Halle von Ain Anoub geplant.

Sport: Die Reisekosten belasten libanesische Stände

Kraftstoff geht ins Budget der Unterstützer

Al Akhbar vom 3. November 2026 untersucht die Auswirkungen der Lebenshaltungskosten auf die Präsenz der Öffentlichkeit in libanesischen Stadien. Die Zeitung stützt sich insbesondere auf das Treffen zwischen Jouaya und Nejmeh. Die gesammelten Beweise werfen Fragen zu Kraftstoffpreisen und Reisekosten auf. Die Teilnahme an einem Spiel verursacht somit Kosten, die den einzigen Zugang zum Stadion übersteigen.

Der Ort des Treffens zählt in den beschriebenen Situationen. Der Bericht hebt Unterschiede in der Anwesenheit je nach Standort der Redner hervor. Es verbindet diese Abweichungen mit den Zwängen, denen die Anhänger begegnen, um sich zu bewegen. Diese Zeugnisse beschreiben konkrete Schwierigkeiten. Sie stellen kein nationales Maß für den Rückgang der Zahl der Nebenflüsse dar und erlauben es nicht, den Umfang für die gesamte Meisterschaft zu quantifizieren.

In Al Liwa vom 3. November 2026 begrüßt Nejmehs Trainer Armen Menassian seine Spieler und ihr Publikum. Diese Erklärung hebt die Rolle der Anhänger im Leben des Clubs hervor, während Al Akhbar die Kosten dokumentiert, die erforderlich sind, um die Treffen zu verfolgen.

Zwei separate Termine für Beach Football

Die libanesische Auswahl bereitet den Arab Beach Football Cup in Port Said vor. Al Liwa vom 3. November 2026 gibt den Wettbewerb vom 5. bis 9. November bekannt. Libanon gehört zu einer Gruppe aus Marokko, Oman und Libyen. Dieses Turnier ist die erste von zwei Veranstaltungen, die von der Zeitung im Laufe des Monats zur Auswahl vorgestellt werden.

Der Asia Cup wird in Thailand vom 18. bis 28. November folgen, nach der gleichen Zahl. Libanon wird sich mit dem Iran, Vietnam und Afghanistan treffen. Dies ist ein separater Wettbewerb aus dem arabischen Turnier in Ägypten. Am 3. November stehen die beiden Wettbewerbe noch aus.

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