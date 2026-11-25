Nabih Berri lud die Abgeordneten am Montag um 11.00 Uhr ein, um die Tagesordnung für den 12. November wieder aufzunehmen. Die Texte zum Elternurlaub und einige Akten der Libanesischen Universität bleiben im Gegensatz zu den Ogero-Credits oder dem Luftverkehrsabkommen mit Côte d’Ivoire in den Transkripten ohne Entscheidung.

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Das libanesische Parlament wird am Montag, dem 30. November, um 11.00 Uhr in Beirut zusammenkommen, um die Tagesordnung vom 12. November wieder aufzunehmen. Die Einberufung von Nabih Berri veröffentlicht keinen neuen Text-für-Text-Kalender. Das Protokoll der beiden vorangegangenen Sitzungen ermöglicht es jedoch zu unterscheiden, was ohne Beschluss übrig bleibt, was an den Ausschuss zurücküberwiesen wurde und was die Abgeordneten bereits angenommen haben.

Elternurlaub und Libanesische Universität unter Texten noch ohne Entscheidung

Unter den am 12. November vorgelegten Vorschlägen gab es keinen Beschluss zum Text über Mutterschaft, Vaterschaft, Stillen und Kinderbetreuung. Dies gilt auch für ein Projekt zur Ernennung und Förderung von Lehrern an der Libanesischen Universität und einen separaten Vorschlag zur Vergütung bestimmter Mitarbeiter der dritten Ebene in der Institution.

Die gleiche Agenda beinhaltete einen Text über die Anerkennung von Studien und Diplomen von Studenten, die in der Ukraine eingeschrieben sind, auch wenn die Lehren 2023-2024 oder 2024-2025 ferngesteuert wurden. Ein Addendum erwähnte auch die Gesetzgebung über alte Wohnmieten und das Telekommunikationsgesetz. Ihre Anwesenheit in den Dokumenten vom 12. November garantiert nicht ihre Berücksichtigung am Montag oder eine Abstimmung.

Fahrer und digitaler Wandel: Rückkehr in die Kommission

Am 12. November verwiesen die Abgeordneten an den Ausschuss das Projekt, das libanesische Mittel in Höhe von 1.450,8 Milliarden Pfund zur Unterstützung der Fahrer des öffentlichen Personenverkehrs für drei Monate bereitgestellt hätte. Dieser Hinweis steht im Zusammenhang mit dem Streik vom 25. November: Es bedeutet, dass der Entwurf des Kredits nicht das grüne Licht der Plenarsitzung erhalten hat, nicht, dass die Hilfe bereit ist, ausgezahlt zu werden.

Das Projekt, das es der Weltbank ermöglicht, die digitale Transformation zu beschleunigen, ist dem gleichen Weg gefolgt. Die Wiederaufnahme am 30. November reicht nicht aus, um zu gewährleisten, dass der eine oder andere Text sofort in die Sitzung zurückkehrt: Ihre Prüfung im Ausschuss ist ein separater Schritt.

Ogero und Solarenergie: Kredite bereits am 12. November verabschiedet

Die Abgeordneten haben bereits die zusätzlichen Mittel für Ogero und für Solarkredite an kleine und mittlere Unternehmen genehmigt. Sie billigten auch den Text zur Genehmigung des Luftverkehrsabkommens mit Côte d’Ivoire. Am Abend verabschiedeten sie das Projekt zum Verbot von Immobilientransaktionen in von der israelischen Armee besetzten Gebieten. Daher sind diese Texte keine Abstimmungen, die am Montag erwartet werden.

Um die neuen Entscheidungen zu kennen, muss geprüft werden, ob die Abgeordneten die offenen Punkte, die sie zur Abstimmung stellen und die an den Ausschuss zurückgehen, tatsächlich aufgreifen. Eine Vorladung setzt eine Stunde und ein Objekt; sie greift dem Ergebnis nicht vor.

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