Im Libanon ersetzt das Verbot der militärischen Aktivitäten der Hisbollah nicht das Strafgesetzbuch oder die Faktenfindung. Was kann die Militärjustiz untersuchen?

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Im Libanon untersagte der Ministerratsbeschluss vom 2. März 2026 die militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten der Hisbollah. Die Untersuchung, die nach der Festnahme von fünf Personen im Norden eingeleitet wurde, wirft eine weitere Frage auf: Welche konkreten Handlungen beschuldigt die Staatsanwaltschaft jede Person, nach welchem Gesetz und vor welchem Gericht? Eine Regierungsentscheidung beantwortet diese drei Fragen nicht anstelle von Richtern.

Was die Regierung am 2. März beschlossen hat

In dem von der Ratspräsidentschaft veröffentlichten Bericht kündigt die Regierung das Verbot der militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten der Hisbollah an, fordert die Übergabe ihrer Waffen und beschränkt ihre Tätigkeit auf die Politik im Rahmen der Gesetze. Diese Unterscheidung ist wesentlich: Der Text kündigt Maßnahmen an, die auf bewaffnete und sicherheitspolitische Aktivitäten abzielen, nicht die Auflösung der Partei oder eine Verurteilung ihrer Mitglieder allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit.

Die Entscheidung legt die Richtung der Exekutive und die Maßnahmen fest, die sie vom Staat verlangt. Strafverfahren basieren auf rechtlichen Qualifikationen und Tatsachen, die dem Angeklagten zuzurechnen sind. Um von einer politischen Erklärung zu einem gerichtlichen Protokoll überzugehen, muss daher festgestellt werden, was jeder getan hätte.

Das Strafgesetzbuch und die Militärgerichtsbarkeit sind zwei verschiedene Themen

Artikel 307 des Strafgesetzbuches existierte vor dem Beschluss vom 2. März. Insbesondere bestraft sie die Bildung bewaffneter Formationen ohne Zustimmung der Behörde, die Rekrutierung oder Ausrüstung von Männern und die Lieferung von Waffen und Munition. Die Existenz dieses Textes macht es unmöglich zu folgern, dass die darin beschriebenen Tatsachen begangen wurden. Der Nachweis der Teilnahme jeder Person muss noch geprüft werden.

Die Zuständigkeit der Militärjustiz fällt unter ein anderes Gesetz. Abschnitt 24 des Military Justice Act listet Fälle auf, die ihm vorgelegt werden können, einschließlich bestimmter Straftaten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und -munition sowie solcher, die die Interessen der Armee oder bestimmter Dienste berühren. Der entscheidende Punkt ist daher die Grundlage des Falls, nicht die angebliche Parteizugehörigkeit. Der Beauftragte der Regierung leitet die Strafverfolgung in seinem Zuständigkeitsbereich ein; Die Untersuchung wird nicht mit einem Urteil oder einer Verurteilung verwechselt.

Eine politische Herausforderung löst das Strafverfahren nicht

Der Hisbollah-Abgeordnete Hussein al-Hajj Hassan bestreitet die Verwendung der Entscheidung vom 2. März in der Nordakte. Seine Herausforderung betrifft die Wahl der Exekutive und die Art und Weise, in der er sie für verwendet hält. Er behandelt nicht die Frage der Beweise oder der anwendbaren Texte. Umgekehrt kann die Regierung eine Straftat nicht allein durch die Ankündigung, dass eine solche Aktivität nicht mehr toleriert wird, feststellen. Diese Unterscheidungen ermöglichen es, einer Anweisung zu folgen, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen.

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