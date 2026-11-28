Der Bürgertag begann am Freitag im Palais d’Iéna. Sie hört das Finanzministerium an diesem Samstag und soll ihre Vorschläge im März 2027 einreichen.

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Einhundertfünfzig Menschen, die vom Los gezogen wurden, begannen am Freitag, den 27. November in Paris, um an Defiziten, Schulden und Ausgabenprioritäten zu arbeiten. Der vom Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat (EWSA) organisierte Konvent soll im März 2027 Vorschläge vorlegen. Sie wird nicht über das Budget abstimmen.

Die erste Sitzung findet vom 27. bis 29. November im Palais d’Iéna statt. Der EWSA fordert die Teilnehmer auf, zu prüfen, welche Optionen das Defizit verringern und sich auf die Zukunft vorbereiten würden. Das Haushaltsjahr umfasst den Staat, die lokalen und regionalen Behörden und die Sozialversicherung. Es ist daher nicht auf die Ausgaben von Ministerien oder auf die einzige Regierungsfinanzrechnung beschränkt.

Ein erstes Wochenende, um öffentliche Konten zu verstehen

Die Chefvolkswirtin der Finanzdirektion, Dorothée Rouzet, wird die Anhörungen am Samstag um 14.30 Uhr eröffnen. Sonntag um 11.15 Uhr wird das Treffen zum Umfang der öffentlichen Finanzen den ehemaligen Haushaltsberichterstatter Gilles Carrez, den Geschäftsführer des INSEE, Fabrice Lenglart, den Direktor für soziale Sicherheit Pierre Pribile und den Exekutivdirektor für öffentliche Finanzen von Amélie Verdier zusammenbringen. Beide Anhörungen werden live auf den Kanälen des EWSA angekündigt.

Die ersten Treffen konzentrieren sich auf das Lesen der Konten und der verschiedenen Verwaltungen, aus denen sie bestehen. Das Defizit ist der negative Saldo eines Geschäftsjahres; Schulden misst einen ausstehenden Betrag. Eine Verbesserung des Defizits bedeutet nicht unbedingt einen sofortigen Schuldenabbau. Die Bürger werden um Einsichten bitten und Redner hören können, die unterschiedliche Positionen verteidigen. Ein 14-köpfiges Governance-Komitee organisiert die Arbeit und wählt Stakeholder nach den Anforderungen des Pluralismus aus.

Sieben Sitzungen bis März

Nach diesem Wochenende sollen sich die 150 Teilnehmer vom 11. bis 13. Dezember treffen, dann zweimal im Januar und Februar, vor einer Abschlusssitzung vom 19. bis 21. März 2027. Der EWSA plant, zunächst Informationen zu liefern, dann mehrere Szenarien zu prüfen und schließlich den Bericht anzunehmen. Eine Plattform trägt auch dazu bei, zur Reflexion außerhalb der Gruppe beizutragen, die vom Los gezogen wird.

Der Zeitplan für die Arbeit unterscheidet sich von dem für die Haushaltsdebatte im Parlament. Die Schlussfolgerungen werden Vorschläge sein; Sie dürfen die Einnahmen oder Ausgaben des Staates nicht ohne Beschluss der zuständigen Träger bestimmen.

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