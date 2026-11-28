Die öffentlichen Verkehrsmittel in Genf fanden den Vorfall, der am 24. November zur Phishing-Kampagne führte. Der Shop ist offline, aber die App und die Distributoren bleiben zugänglich.

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Der Genfer Öffentliche Verkehr (GTP) gab am 27. November bekannt, dass die in einer Phishing-Kampagne verwendeten Daten von einem Vorfall stammen, der ihren Online-Shop betrifft. Sie haben den Shop deaktiviert, aber Reisende können ihre Tickets weiterhin in der App oder bei Händlern kaufen.

Die TPGs alarmierten ihre Kunden am 24. November, nachdem sie E-Mails und SMS gesendet hatten, die den Betreiber nachahmten. Diese Nachrichten bezogen sich auf eine falsche Seite, um persönliche und Bankinformationen zu erhalten. Am 26. gab der Betreiber weiter an, dass er die Herkunft der Daten untersuchte. Am nächsten Tag verknüpfte er die Kampagne mit einem Vorfall in seinem Online-Shop, getrennt von seiner Hauptnachrichtenseite.

Die identifizierten Personen wurden kontaktiert

Nach Angaben des Betreibers konnten Dritte auf den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum, das Geschlecht, die bevorzugte Sprache und die Kontaktdaten bestimmter Kunden zugreifen. Bankdaten sind in dieser Liste nicht enthalten: Es ist die betrügerische Seite, die versucht hat, sie zu sammeln. GPTs geben an, dass sie an die Personen geschrieben haben, die sie als betroffen identifiziert haben, und ihnen die Daten zur Verfügung gestellt haben, die möglicherweise ausgesetzt wurden. Sie haben die Anzahl der betroffenen Kunden in ihrer Pressemitteilung nicht quantifiziert.

Neben dem Laden wurden Managementplattformen für Arbeitgeber und Gemeinden vorsorglich offline platziert. Das Bundesamt für Cybersicherheit und der Bundesdatenschutzbeauftragte wurden informiert. Der Betreiber gab bekannt, dass er eine Beschwerde bei der kantonalen Polizei und der Staatsanwaltschaft eingereicht habe.

Wo man ein Ticket kauft oder ein Abonnement erneuert

Das Bus- und Straßenbahnnetz, die Distributoren und die App bleiben laut TPG in Betrieb. Tickets können in der App oder bei Händlern gekauft werden; zur Verlängerung des Abonnements leitet der Betreiber die Kunden zu seinen lokalen Agenturen und Outlets.

Im Falle einer verdächtigen Nachricht laden TPGs Sie ein, keine persönlichen Daten oder Bankdaten zu übermitteln und direkt über ihre Website oder ihren Kundenservice unter 00800 022 021 20 zu gehen. Die Pressemitteilung vom 27. November enthält keinen Termin für die Wiedereröffnung des Shops.

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