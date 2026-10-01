Warum sich die Hisbollah weigert, nach Baabda zurückzukehren: die Wette der Zeit hinter dem Einfrieren des Dialogs

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Die Türen von Baabda können offen bleiben. Für die Hisbollah wäre das Problem nicht mehr die Tür, sondern die Zeit, die gewählt wurde, um sie zu überqueren.

Hinter der derzeitigen Weigerung, einen echten Dialog mit Präsident Joseph Aoun wieder aufzunehmen, verbirgt sich eine strategische Lektüre, die viel ausführlicher ist als nur eine Ablehnung der Präsidentschaft. Nach Informationen aus Kreisen, die sich der internen Argumentation der Partei bewusst sind, würde ihre Führung den Dialog grundsätzlich nicht für unnötig halten. Vielmehr würde sie in Betracht ziehen, dass ein gegenwärtiger Dialog wahrscheinlich scheitern würde und dass dieses Scheitern gefährlicher wäre als die vorübergehende Abwesenheit eines Dialogs.

Unterscheidung ist unerlässlich. Die Hisbollah würde nicht dauerhaft den Weg für eine Diskussion über ihre Waffen, das Verhältnis zum Staat oder die neue Sicherheitsarchitektur im Libanon verschließen. Er glaubt, dass die Bedingungen für echte Verhandlungen noch nicht gegeben sind. Weder Baabda noch die Regierung von Nawaf Salam noch die Partei selbst hätten jetzt den nötigen Spielraum, um ihre Positionen ausreichend zu ändern. Auch Washington stellt hohe Forderungen. Israel setzt seine Operationen fort. Teheran bleibt in seiner eigenen Konfrontation und unsicheren Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten engagiert.

In dieser Lesung würde es daher bedeuten, heute an einem Tisch zu sitzen, Positionen zu verhandeln, die noch niemand aufgeben kann.

Aber ein Element macht diese Strategie viel interessanter. Die Hisbollah glaubt nicht unbedingt, dass die Zeit gegen ihn spielt. Trotz der erheblichen Verluste, die in den letzten zwei Jahren erlitten wurden, trotz Hassan Nasrallahs Tod und seiner Ersetzung durch Naim Kassem, trotz des israelischen Militärdrucks und der amerikanischen Forderungen nach seiner Abrüstung, wäre eine Verurteilung in seinen Kreisen im Begriff, sich niederzulassen:die Phase, in der wir nur die Schläge überleben mussten, wäre vorbei. Die Partei würde nun versuchen, dieses Überleben in eine politische, populäre und organisatorische Erholung zu verwandeln.

Es ist diese Wette auf Zeit, die viel von seiner Weigerung erklärt, einen sofortigen Dialog zu führen.

Baabda schlägt Dialog vor, Hisbollah schaut sich zuerst den Kalender an

Seit Baabda schlägt Joseph Aoun vor, dass Diskussionskanäle verfügbar bleiben. Die Idee eines Dialogs mit der Hisbollah behält eine offensichtliche institutionelle Logik bei: zu vermeiden, dass die Waffenfrage ausschließlich durch Druck von außen oder durch militärische Konfrontation behandelt wird, und eine libanesische Formel zu suchen, die strategische Entscheidungen in den Rahmen des Staates stellen kann.

Allerdings entspricht das Angebot derzeit nicht dem erwarteten Echo.

Die Argumentation, die von der Hisbollah-Seite berichtet wird, beginnt mit dem Kalender, noch vor dem Inhalt. Damit eine Verhandlung nützlich ist, müssen die Akteure etwas zu verhandeln haben. Nach dieser Lesart sind die Hauptparteien jedoch jetzt in Positionen gefangen, die zu starr geworden sind.

Joseph Aoun stellte die staatliche Souveränität in den Mittelpunkt seines Mandats. Die Regierung von Nawaf Salam übernahm auch die Verantwortung für das Waffenmonopol und die Ausweitung der staatlichen Autorität. Nach Annahme dieser Flugbahn konnte die Exekutive kaum plötzlich zu einer Formel zurückkehren, die als Rückschritt wahrgenommen würde.

Die Hisbollah steht vor dem gegenteiligen Zwang. Heute eine tiefgreifende Revision seiner militärischen Strategie zu akzeptieren, ohne vollständigen israelischen Rückzug, ohne dauerhafte Einstellung der Angriffe und ohne alternative Verteidigungsarchitektur, würde in seiner Umgebung als Zugeständnis unter Beschuss dargestellt werden.

Der Dialogtisch würde also Akteure zusammenbringen, die sprechen können, aber keiner wirklich bewegen kann.

Genau das möchte die Partei vermeiden.

Das gefürchtete Szenario: Baabda betreten, um mit einer Aufzeichnung des Scheiterns herauszukommen

Die Berechnung, die der Hisbollah zugeschrieben wird, ist ungewöhnlich:ein schlechter dialog könnte schlimmer sein als gar kein dialogzusammen

Warum? Denn eine formelle Verhandlung schafft Erwartungen. Sobald der Präsident der Republik und die Hisbollah in einen öffentlichen oder halböffentlichen Prozess eintreten, muss jedes Treffen etwas hervorbringen. Ein Kalender. Eine Formel. Eine Konzession. Ein zweiter Schritt. Aus Mangel an Ergebnissen wird das Scheitern selbst zu einem politischen Ereignis.

Im gegenwärtigen Klima könnte dieses Versagen von jedem Lager genutzt werden, um seine Position zu verhärten. Die Gegner der Hisbollah würden sagen, dass der Dialog bewiesen hat, dass es unmöglich ist, freiwillig ein Waffenmonopol zu erlangen. Die Partei konnte antworten, dass der Staat nicht gekommen sei, um zu verhandeln, sondern nur, um an ihn anderweitig beschlossene Anforderungen weiterzugeben. Der Druck von außen würde zunehmen. Die Möglichkeit eines späteren Kompromisses würde noch schwächer werden.

Die Hisbollah würde es daher vorziehen, den Kanal zu erhalten, anstatt ihn zu nutzen.

Dies erklärt auch, warum indirekte Kontakte nach wie vor wichtig sind. Nachrichten können weiterhin zwischen verschiedenen Parteien zirkulieren, ohne dass ein großer Dialogtisch formell einberufen wird. Interne Spannungen können politisch und medial eingedämmt werden. Rote Linien können kommuniziert werden. Missverständnisse können begrenzt sein.

Dieser minimale Dialog soll nicht das Problem der Waffen lösen. Es dient dazu, zu verhindern, dass der Konflikt um Waffen selbst zu einer libanesischen Konfrontation wird.

Das ist viel weniger spektakulär als eine Konferenz in Baabda. Aber in der Argumentation, die der Partei zugeschrieben wird, wäre es viel nützlicher.

Washington hat die Natur des Problems verändert

Das Haupthindernis liegt jedoch nicht nur zwischen Baabda und der Hisbollah.

Er ist auch in Washington.

Nawaf Salams Besuch in den Vereinigten Staaten zeigte das Ausmaß der Kluft. Insbesondere wollte der Premierminister Bankenreformen, die Wiederaufnahme der Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds, die Unterstützung des Staates und die Suche nach einer Lösung für die Spannungen im Süden verteidigen. Die Gesprächspartner der USA haben die Finanznetzwerke des Iran und der Hisbollah sowie das Waffenmonopol in den Vordergrund gestellt.

Die öffentliche Botschaft von Außenminister Marco Rubio bestärkte diesen Eindruck: Der Einsatz der libanesischen Armee im Süden wird als wichtig angesehen, aber er würde ohne wirksame Maßnahmen, die zur Entwaffnung der Hisbollah und zum staatlichen Waffenmonopol führen, nicht ausreichen.

Hier wird die Wahrnehmung der Hisbollah entscheidend.

In seinen Kreisen würde Washington vorgeworfen werden, von einer Prämisse aus zu argumentieren: Die Partei wäre besiegt worden und sollte daher die Bedingungen des Gewinners akzeptieren. In dieser Lesung würden israelische Operationen die militärische Seite des Drucks darstellen, die Verluste der Hisbollah in politische Kapitulation zu verwandeln.

Die Partei stellt genau diese Prämisse in Frage.

Er leugnet nicht das Ausmaß der erhaltenen Schläge. Sie kann natürlich die angehäuften menschlichen, militärischen, territorialen und organisatorischen Verluste nicht ignorieren. Aber seine Beamten würden aus diesen Verlusten nicht die Schlussfolgerung ziehen, die Washington ihnen verleiht.

Sie würden glauben, dass die Vereinigten Staaten und Israel Schwächung und Zusammenbruch verwechseln.

Und dieser Unterschied erklärt fast alles.

Die zentrale Wette: « Wir haben überlebt »

In den Informationen aus dem Umfeld der Hisbollah fällt ein Satz auf:überschreiten der widerstandsphase gegen schlägeund sind in die « investition » dieses widerstands eingetreten.

Der Begriff verdient ernsthafte Überlegung.

Es bedeutet nicht, dass die Hisbollah glaubt, dass sie die Situation wiedererlangt hat, die den Kriegen der letzten zwei Jahre vorausging. Die verfügbaren Quellen stellen keine solche Behauptung auf. Die Argumentation ist eine andere: Da die Partei trotz der Intensität der Streiks und der verzeichneten Verluste nicht verschwand, wurde die bloße Tatsache, dass sie immer noch ein Akteur war, der in der Lage war, ihre Basis zu organisieren, ihre politische Struktur zu erhalten und nationale Entscheidungen zu beeinflussen, zu einem Gewinn für sie.

Das Ziel wäre nun, seinen harten Kern, sowohl populär als auch organisatorisch, wieder aufzubauen.

Diese Strategie beinhaltet notwendigerweise Zeit.

Der Wiederaufbau eines Organisationstreffers in seiner Hierarchie ist nicht in wenigen Wochen erfolgt. Der Aufbau einer sozialen Basis nach erheblicher Zerstörung erfordert Präsenz, Ressourcen und Netzwerke. Die Reorganisation der Beziehungen zu Verbündeten, die Aufnahme von Managementänderungen und die Wiederherstellung der internen Kohärenz erfordern ebenfalls eine Phase der Stabilisierung.

Eine sofortige Waffenverhandlung würde die Hisbollah zwingen, gleichzeitig zu diskutieren, da sie der Ansicht ist, dass ihr eigener Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen ist.

Warten wird dann aus seiner Sicht rational.

Je länger die Zeit ohne inneren Zusammenbruch vergeht, desto mehr kann die Partei argumentieren, dass das Szenario eines schnellen Verschwindens falsch war. Je mehr er seine politischen Fähigkeiten wieder aufbaut, desto mehr hofft er, morgen unter besseren Bedingungen zu verhandeln als heute.

Es ist eine Wette. Es gibt keine Garantie, dass er Erfolg haben wird. Aber es ist die Wette, die ihre aktuelle Strategie beleuchtet.

Iran ist zweite Hisbollah-Uhr

Die erste Uhr ist Libanesisch. Die zweite ist regional.

Die Hisbollah beobachtet die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran genau. Am 1. Oktober bleibt der Fall Iran äußerst bewegend. Teheran erhielt die amerikanische Antwort auf seinen Vorschlag, einschließlich einer siebentägigen Sequenz. Insbesondere würde die Meinungsverschiedenheit die Reihenfolge der durchzuführenden Maßnahmen betreffen. Gleichzeitig geht die Konfrontation um die Straße von Ormuz weiter und Donald Trumps Aussagen bleiben sehr hart.

Für die Hisbollah ist es nicht nur wichtig zu wissen, ob die Vereinigten Staaten und der Iran bald eine Einigung erzielen werden.

Wichtig ist, dass der Iran am Tisch bleibt.

Solange Washington mit Teheran verhandelt, auch unter militärischer Bedrohung, bleibt die regionale Architektur offen. Und solange diese Architektur nicht stabilisiert ist, glaubt die Hisbollah, dass es verfrüht wäre, einen Fall, der direkt oder indirekt Teil des regionalen Machtverhältnisses sein könnte, endgültig im Libanon zu regeln.

Der Iran betrachtet die libanesische Frage als wichtig für jede regionale Neuzusammensetzung. Aber die Berechnungen der Hisbollah gehen noch weiter: Ihre Kreise glauben, dass der Libanon im Zuge einer viel breiteren Verhandlung mit Teheran irgendwann weniger Priorität für Washington bekommen könnte.

Es ist eine Hypothese, keine erworbene Tatsache.

Es erklärt jedoch, warum die Partei lieber wartet.

Heute steht die Hisbollah im Zentrum der amerikanischen Forderungen im Libanon. Morgen, als Teil einer umfassenderen regionalen Vereinbarung über Irans Atomkraft, Ormuzstraße, Golfsicherheit und mehrere regionale Fronten, könnte Washington beschließen, seine Prioritäten anders zu priorisieren.

Genau darauf hofft die Partei.

Der jemenitische Präzedenzfall füttert diese Berechnung

In der berichteten Argumentation dient der Jemen als Vergleich.

Die Hisbollah beobachtet, wie die Vereinigten Staaten ihre Prioritäten an die regionalen Gegebenheiten anpassen. Die Partei glaubt, dass Donald Trump bereits gezeigt hat, dass er bestimmte direkte Verpflichtungen auch dann vermeiden oder reduzieren könnte, wenn es um wichtige Interessen geht.

Dieser Vergleich bedeutet offensichtlich nicht, dass Libanon und Jemen zwei identische Fälle sind. Sie sind weder politisch noch militärisch noch geografisch. Vielmehr zeigt es, wie die Hisbollah die amerikanische Politik liest: Positionen, die heute als absolut dargestellt werden, können verhandelbar werden, wenn sich strategische Prioritäten ändern.

In dieser Logik wäre es ein Fehler, Washingtons maximale Bedingungen jetzt zu akzeptieren.

Warum im Oktober 2026 auf Forderungen verzichten, die einige Monate später neu formuliert werden könnten, wenn sich die Konfrontation mit dem Iran entwickelt?

Dies ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte in der Strategie der Partei. Er setzt nicht unbedingt auf einen spektakulären iranischen Sieg. Er setzt auf etwas bescheideneres und vielleicht realistischeres in seinen Augen:die entwicklung der prioritäten der usazusammen

Daher müsste die Zeit die Hisbollah nicht stärker machen als zuvor. Es wäre genug, wenn er seine Gegner weniger anspruchsvoll machen würde.

Das Problem: Washington setzt genau auf das Gegenteil

Hier wird die Situation besonders gefährlich.

Die Hisbollah glaubt, dass die Zeit ihre Position verbessern kann. Im Gegenteil, Washington und Israel scheinen sich auf die Idee zu verlassen, dass die Zeit die Kosten für die Ablehnung erhöhen wird.

Der Druck ist nicht mehr rein militärisch. Sie werden finanziell, institutionell und diplomatisch. Finanzierungsnetzwerke, die mit dem Iran und der Hisbollah verbunden sind, sind ausdrücklich anvisiert. Das libanesische Bankensystem unterliegt erhöhten Anforderungen an die Aufsicht. Wirtschaftshilfe und finanzielle Wiedereingliederung im Libanon sind zunehmend mit messbaren Reformen verbunden.

Ein anderer Ansatz, der einigen amerikanischen Kreisen zugeschrieben wird, geht noch weiter: den libanesischen Staat und die betroffenen Gebiete wieder aufzubauen und gleichzeitig die sozialen, finanziellen und sicherheitspolitischen Funktionen schrittweise zu reduzieren, die es der Hisbollah ermöglichten, ihren Einfluss zu festigen.

In diesem Konzept wird die Rekonstruktion selbst zu einem Instrument des Kräftegleichgewichts.

Der Staat würde wieder aufbauen. Der Staat würde das kompensieren. Der Staat würde die Dienstleistungen erbringen. Der Staat würde Sicherheit garantieren. Und wenn er diese Funktionen wieder aufnimmt, würde die Abhängigkeit von der Hisbollah abnehmen.

Die Partei wettet daher auf ihre Fähigkeit, lange genug zu halten, um die regionale Umwelt zu verändern.

Seine Gegner setzen auf ihre Fähigkeit, diese Erwartung immer teurer zu machen.

Zwei Zeitstrategien kollidieren.

Joseph Aoun ist zwischen zwei Kalendern gefangen

Die Position des Präsidenten der Republik ist besonders heikel.

Joseph Aoun kann nicht einfach auf einen großen regionalen Kompromiss warten, um das libanesische Problem zu lösen. Ihr Auftrag umfasst die Wiederherstellung des Staates, das Funktionieren der Institutionen und die Ausübung der Souveränität. Die Waffenakte kann daher nicht auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Aber auch Baabda kann die Risiken einer inneren Konfrontation nicht ignorieren.

Wenn der Dialog zu früh einberufen wird und scheitert, verliert der Präsident ein Werkzeug. Wenn er nie vorgeladen wird, könnte die Lösung des Falls noch weiter nach Washington, Tel Aviv und Teheran gehen. Wenn der Druck ausschließlich extern wird, wird der libanesische Kompromiss schwieriger zu bauen.

Das ist das ganze Paradoxon.

Die Hisbollah sagt im Wesentlichen: Warten Sie auf die Bedingungen, um echte Verhandlungen zu ermöglichen.

Der Staat kann antworten: Warten verändert auch die Bedingungen und nicht unbedingt zu Ihrem Vorteil.

Der Dialog wird daher nicht blockiert, weil niemand seinen Nutzen versteht, sondern weil jeder wählen will, wann er beginnen wird.

Der wirkliche Kampf dreht sich darum, was « Alternative » bedeutet

Ein weiteres Element erscheint in der Argumentation der Hisbollah: Er würde seine militärische Strategie nicht überprüfen wollen, wenn es keine « praktische und logische » Alternative gäbe.

Dies ist ein grundlegender Punkt.

Um Waffen zu bitten ist eine Sache. Definieren, was die Funktion ersetzt, die die Partei diesen Waffen zuweist, ist eine andere. Wer schützt den Süden? Welche Garantie gibt es gegen neue Einfälle? Wie reagiert man auf israelische Angriffe? Was wird aus dem von der Hisbollah beanspruchten abschreckenden Gleichgewicht? Welche Rolle sollte die Armee genau spielen? Welche internationalen Garantien wären glaubwürdig?

Die Gegner der Partei sagen, dass der Staat die einzige militärische Autorität sein muss und dass die Existenz einer autonomen Kraft den Aufbau einer nationalen Verteidigung schwächt.

Die Hisbollah kehrt das Argument um: Eine Entwaffnung, bevor eine glaubwürdige Verteidigung existiert, würde ein Vakuum schaffen.

Dieser Widerspruch kann nicht durch eine einfache Formel auf « Dialog » gelöst werden.

Es braucht ein Projekt.

Die verfügbaren Informationen zeigen jedoch noch nicht, dass es eine nationale Verteidigungsarchitektur gibt, die ausreichend detailliert ist, um all diese Fragen zu beantworten. Die Post-Enddebatte, militärische Verhandlungen mit Israel und die Stärkung der Armee könnten allmählich zu dieser Architektur beitragen. Aber es ist noch nicht fertig.

Die Hisbollah nutzt dieses Vakuum, um das Warten zu rechtfertigen.

Seine Gegner werfen ihm vor, selbst dazu beigetragen zu haben, den Bau der von ihm geforderten Alternative zu verhindern.

Es ist einer der am schwierigsten zu durchbrechenden Kreise.

Während sie auf den großen Dialog warten, kursieren die Botschaften weiter

Das Fehlen einer formalen Tabelle bedeutet daher nicht die völlige Abwesenheit von Kommunikation.

Im Gegenteil, indirekter Austausch wird unerlässlich. Sie dienen dazu, die Konfrontation innerhalb politischer und medialer Grenzen zu halten, Missverständnisse zu vermeiden und zu verhindern, dass Divergenzen zu internen Zwischenfällen werden.

Es ist wahrscheinlich der einzige Dialog, den die Hisbollah derzeit für wirklich funktionsfähig hält.

Es erlaubt der Partei, nicht mit Baabda Schluss zu machen. Es ermöglicht der Präsidentschaft, einen Kanal beizubehalten. Es vermeidet, jede Meinungsverschiedenheit in eine institutionelle Krise zu verwandeln. Vor allem bewahrt sie die Möglichkeit eines substanzielleren Dialogs, sobald sich die Machtverhältnisse entwickelt haben.

Diese Strategie hat jedoch eine offensichtliche Grenze: Sie verwaltet den Konflikt, sie löst ihn nicht.

Jeder Monat des Wartens lässt die gleichen Fragen offen. Waffen. Der israelische Rückzug. Souveränität. Die Rolle der Armee. Sicherheitsgarantien. Wiederaufbau. Die Beziehungen zum Iran.

Der Unterschied ist, dass sich die möglichen Antworten im Laufe der Zeit ändern können.

Genau das erwartet die Hisbollah.

Die Wette ist riesig: Halten Sie, bis sich die gestellte Frage ändert

Die der Partei zugeschriebene Argumentation lässt sich letztlich wie folgt zusammenfassen:verhandeln sie heute keine kapitulation, die das machtgleichgewicht von morgen in einen kompromiss verwandeln könntezusammen

Das erklärt, warum Baabdas Anrufe nicht genug sind. Warum amerikanische Erklärungen die Umsicht stärken, anstatt den Dialog zu beschleunigen. Warum die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran fast so genau beobachtet werden wie die libanesischen Entwicklungen. Warum der organisatorische Wiederaufbau der Hisbollah zu einer Priorität wird. Und warum Zeit jetzt als politische Ressource behandelt wird.

Aber diese Wette birgt ein erhebliches Risiko.

Die Zeit kann die amerikanischen Prioritäten tatsächlich verändern. Es kann auch den gegenteiligen Effekt erzeugen. Hits können weitergehen. Der finanzielle Druck kann steigen. Der Staat kann Fortschritte beim Aufbau neuer Sicherheitsmechanismen machen. Das beliebte Umfeld der Hisbollah kann mit höheren Zerstörungskosten konfrontiert werden. Regionale Beziehungen können sich in eine für die Partei ungünstige Richtung entwickeln.

Also kontrolliert niemand diese Uhr wirklich.

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