Libanon: EU stellt 505 Millionen Euro frei

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Die Europäische Union hat einen neuen Finanzrahmen in Höhe von 505 Mio. EUR für Libanon für 2026 und 2027 angenommen. Diese Hilfe, die in New York am Rande der 81. Generalversammlung der Vereinten Nationen angekündigt wurde, muss grundlegende Dienstleistungen finanzieren, Reformen und wirtschaftliche Erholung begleiten, die Sicherheit und das Grenzmanagement stärken, aber auch die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen unterstützen. Es ist der zweite Teil des 1-Milliarden-Euro-Programms, das im Mai 2024 von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, angekündigt wurde.

505 Mio. EUR für Libanon im Jahr 2026 und 2027

Der neue europäische Finanzrahmen muss über zwei Jahre bereitgestellt werden. Sie kommt zu einer Zeit, in der der Libanon gleichzeitig mit den Folgen des Konflikts, der Vertreibung, einer fragilen wirtschaftlichen Situation und der Notwendigkeit konfrontiert ist, mehrere institutionelle Reformen durchzuführen.

Die Hilfe in Höhe von 505 Mio. EUR wird in drei Hauptbereiche unterteilt: grundlegende Dienstleistungen und gefährdete Bevölkerungsgruppen, wirtschaftliche Erholung im Zusammenhang mit Reformen und Sicherheit sowie Unterstützung der Zivilgesellschaft und Kultur.

Die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Šuica, kündigte in New York am Rande der 81. UN-Generalversammlung eine Finanzierung an.

Dieser neue Finanzrahmen stellt etwas mehr als die Hälfte des 1 Milliarde Euro schweren europäischen Programms dar, das im Mai 2024 in Beirut angekündigt wurde. Eine erste Tranche von 500 Mio. EUR wurde im August 2024 für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen.

Die Finanzierung für 2026 und 2027 verlängert daher ein bereits zugesagtes Programm, anstatt einen neuen, unabhängigen Finanzrahmen von 1 Mrd. EUR zu bilden.

Gesundheit, Bildung, Wasser und Sozialschutz

Ein erheblicher Teil der europäischen Hilfe wird für die Aufrechterhaltung wesentlicher Dienstleistungen aufgewendet. Das Programm umfasst Bildung, Gesundheit, Sozialschutz und Zugang zu Wasser.

Die am stärksten gefährdeten Familien und Menschen mit Behinderungen müssen finanziell unterstützt werden. Die Finanzierung muss auch den Zugang zur medizinischen Grundversorgung erleichtern.

Diese Achse reagiert auf eine strukturelle Schwierigkeit im Libanon. Nach mehreren Jahren der Wirtschaftskrise bleibt die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates begrenzt, während die sozialen Bedürfnisse gestiegen sind. Die Folgen von Zusammenstößen und Bevölkerungsvertreibung haben den Druck auf die Infrastruktur und die öffentlichen Dienste weiter erhöht.

Gleichzeitig plant die Europäische Union, die libanesischen Behörden zu unterstützen, damit sie schrittweise mehr Verantwortung für die Verwaltung und Finanzierung dieser Dienste übernehmen können.

Diese Dimension ist in der neuen Programmplanung wichtig. Erklärtes Ziel ist nicht nur die Finanzierung von Sofortmaßnahmen, sondern auch die schrittweise Erhöhung der Kapazitäten der libanesischen Institutionen zur Aufrechterhaltung wesentlicher Dienstleistungen.

Auch syrische Flüchtlinge sind betroffen

Das Thema der syrischen Flüchtlinge nimmt einen Platz im Programm ein. Die Europäische Union plant, dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge aus Syrien zu unterstützen.

Die Regelung erwähnt ausdrücklich sichere, freiwillige und würdige Rückführungen.

Diese Formulierung kommt, da die syrische Flüchtlingsfrage eines der Hauptthemen für die Diskussion zwischen Beirut und seinen europäischen Partnern bleibt. Der Libanon beherbergt weiterhin eine große syrische Bevölkerung nach mehr als einem Jahrzehnt des Konflikts in Syrien.

Die europäische Finanzierung muss daher auf zwei Ebenen erfolgen. Sie wird weiterhin schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen im Libanon unterstützen und gleichzeitig Lösungen für die Rückkehr von Flüchtlingen unterstützen, wenn die notwendigen Bedingungen erfüllt sind.

Gleichzeitig müssen die libanesischen Behörden dabei unterstützt werden, die Verwaltung wesentlicher Dienste, die jetzt von internationalen Partnern unterstützt werden, schrittweise wieder aufzunehmen.

EU-Hilfe im Zusammenhang mit libanesischen Reformen

Der zweite große Teil des Finanzrahmens betrifft direkt institutionelle und wirtschaftliche Reformen.

Die Europäische Union plant, den Justizsektor, Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden zu unterstützen. Auch das libanesische Parlament gehört zu den betroffenen Institutionen.

Die Programme müssen sich auch mit den Menschenrechten befassen.

Dieser Ansatz ist Teil der mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Libanon und der Europäischen Union. Reformen von Governance und Institutionen sind eine der Hauptachsen dieser Beziehung.

Der Finanzrahmen muss auch die Fähigkeit des Privatsektors stärken, Schocks zu widerstehen und die wirtschaftliche Erholung zu begleiten, insbesondere in Regionen, die direkt vom Konflikt betroffen sind.

Diese Unterstützung erfolgt in einem Kontext, in dem der Wiederaufbau und die Wiederbelebung der Aktivitäten für mehrere libanesische Regionen große Herausforderungen darstellen. Die Zerstörung, Verdrängung und Störung von Aktivitäten haben Unternehmen geschwächt und die Einkommen vieler Haushalte verringert.

505 Millionen Euro werden jedoch nicht als Fonds ausschließlich für den Wiederaufbau bereitgestellt. Der Finanzrahmen umfasst einen viel breiteren Anwendungsbereich, von sozialen Dienstleistungen bis hin zu öffentlichen Institutionen, Sicherheit, Grenzen und Zivilgesellschaft.

Prioritäten für Grenz- und Sicherheitspolitik

Die Stärkung des Sicherheitssektors ist ein weiterer Aspekt der europäischen Hilfe.

Die Europäische Union unterstützt auch das Grenzmanagement. Dies war bereits eines der Ziele des im Jahr 2024 angekündigten 1-Milliarden-Euro-Programms.

Die Frage der Grenzen steht an der Kreuzung mehrerer europäischer und libanesischer Prioritäten: territoriale Sicherheit, Bekämpfung des Menschenhandels und Steuerung der Bevölkerungsbewegungen.

Die Hilfe muss auch zu einer breiteren Stärkung des libanesischen Sicherheitssektors beitragen.

Dieser Aspekt wurde 2026 angesichts der Folgen des Konflikts und der Herausforderungen der territorialen Kontrolle wichtiger. Die Europäische Union bereitet auch eine Mission zur Beratung und Ausbildung der libanesischen Streitkräfte vor.

Die Finanzierung von 505 Mio. EUR und diese künftige Mission sind jedoch zwei verschiedene Elemente des europäischen Engagements für den Libanon.

Ein Umschlag auch für die Zivilgesellschaft

Der dritte Bereich betrifft die Zivilgesellschaft und die Kultur.

Die Europäische Union plant, Organisationen zu unterstützen, die sich für die Rechte von Frauen, Jugendlichen, Minderheiten und Menschen mit Behinderungen einsetzen.

Auch Initiativen im Zusammenhang mit demokratischer Teilhabe, Transparenz und Korruptionsbekämpfung müssen finanziert werden.

Ein Teil der Hilfe wird dem sozialen Zusammenhalt gewidmet. Dieses Thema nimmt in einem Land mit einer anhaltenden Wirtschaftskrise, Vertreibung und den Folgen mehrerer Konfliktepisoden eine besondere Dimension an.

Schließlich ist das libanesische Kulturerbe einer der Bereiche des europäischen Programms. Es können Mittel mobilisiert werden, um sie zu schützen.

Die zweite Komponente der im Jahr 2024 angekündigten Milliarde

Der in dieser Woche angekündigte Umschlag ist Teil einer Verpflichtung, die mehr als zwei Jahre zuvor eingegangen wurde.

Im Mai 2024 hatte Ursula von der Leyen Beirut besucht und eine Milliarde Euro an europäischer Hilfe für den Libanon für den Zeitraum 2024-2027 angekündigt.

Das Programm sollte zur sozioökonomischen Stabilität des Landes, zur Aufrechterhaltung wesentlicher Dienstleistungen, zu Reformen und zur wirtschaftlichen Erholung beitragen. Grenzsicherung und -management gehörten ebenfalls zu den Prioritäten.

Eine erste Tranche von 500 Mio. EUR für 2024 und 2025 wurde im August 2024 beschlossen.

Die für 2026 und 2027 angekündigten 505 Millionen sind nun die zweite Phase dieses Programms. Alle beiden Stränge erreichten damit etwas mehr als 1 Mrd. EUR.

Diese Unterstützung wird zusätzlich zu anderen europäischen Mitteln für den Libanon gewährt. Seit 2011 hat die Europäische Union mehr als 3,5 Milliarden Euro an Hilfe für das Land mobilisiert, insbesondere für schutzbedürftige libanesische und syrische Flüchtlinge.

100 millionen euro für humanitäre hilfe im jahr 2026

Der neue Finanzrahmen muss auch von der humanitären Soforthilfe unterschieden werden.

Im Jahr 2026 mobilisierte die Europäische Union 100 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für den Libanon. Diese Finanzierung entspricht insbesondere den Bedürfnissen, die durch massive Bevölkerungsverschiebungen entstehen.

Humanitäre Programme umfassen medizinische Notversorgung, Unterbringung, Grundbedürfnisse, Schutz und Bildung.

Mehr als eine Million Menschen wurden seit der Eskalation des Konflikts im März 2026 im Libanon vertrieben. Diese Situation hat den humanitären Bedarf stark erhöht, insbesondere in den von den Zusammenstößen betroffenen Gebieten und unter den Bevölkerungsgruppen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.

Die für 2026 und 2027 angekündigten 505 Millionen Euro haben eine andere Logik. Sie kombinieren Sozialhilfe, wirtschaftliche Erholung und institutionelle Unterstützung über einen längeren Zeitraum.

Umsetzung mit libanesischen Behörden

Die europäische Finanzierung muss mit verschiedenen Kategorien von Partnern umgesetzt werden.

Die libanesischen Behörden werden direkt an den Programmen beteiligt sein. Organisationen der Vereinten Nationen, internationale Organisationen und Akteure der Zivilgesellschaft werden sich ebenfalls an ihrer Umsetzung beteiligen.

Diese Organisation bedeutet, dass die 505 Millionen Euro nicht einer einzigen Direktzahlung an die libanesische Regierung entsprechen. Die Mittel werden auf verschiedene Programme und Mechanismen aufgeteilt, je nach den betroffenen Bereichen und ihren Durchführungsmodalitäten.

Die Europäische Kommission hatte bereits im Juli 2026 Finanzierungsbeschlüsse zur Unterstützung schutzbedürftiger libanesischer und syrischer Flüchtlinge sowie zu Wiederaufbau, Reformen, Zivilgesellschaft und Kultur angenommen.

Die Ankündigung in New York formalisiert nun den zweiten Teil der 2024 eingegangenen finanziellen Verpflichtung. Die nächsten Schritte betreffen die konkrete Umsetzung der verschiedenen Programme in den Jahren 2026 und 2027 sowie ihre Artikulation mit den Reformen und dem Bedarf an Wiederaufbau und wirtschaftlicher Erholung im Libanon.