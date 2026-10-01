« Land der verlorenen Chancen »: In Paris offenbart ein Satz eine ernstere Besorgnis über den Libanon

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Die Formel wurde angeblich am Quai d’Orsay vor einer prominenten libanesischen Persönlichkeit ausgesprochen. Es ist in vier Worten, aber es ist viel strenger als nur ein diplomatischer Kommentar:libanon wäre das « Land der verlorenen Chancen » geworden.

Das Vertrauen hört hier nicht auf. Der französische Beamte hätte eine tiefere Angst geäußert: Wenn er die Gelegenheit gäbe, seine Institutionen in Ordnung zu bringen, könnte der Libanon entweder eine Reform, eine Finanzierung oder eine günstige diplomatische Sequenz verlieren, aberstaat selbst.

Es ist dieser zweite Teil, der dem ersten sein ganzes Gewicht verleiht.

Paris würde daher nicht nur ein langsames Land beschreiben, um zu entscheiden. Die Sorge würde sich auf die Anhäufung verpasster Gelegenheiten beziehen, zu einer Zeit, in der mehrere Themen gleichzeitig einen kritischen Punkt erreichen: Der Süden bleibt unter Beschuss, die Verhandlungen mit Israel suchen einen neuen Atemzug, die Frage des Waffenmonopols steht im Vordergrund, das Bankensystem wartet immer noch auf eine Beilegung seiner Verluste, die Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds müssen wieder aufgenommen werden und die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden muss vorbereitet werden.

Getrennt genommen, könnte jede dieser Dateien noch verschoben werden. Ihre Konvergenz verändert die Natur des Problems. Der Libanon hat nicht mehr unbedingt den gleichen Luxus der Zeit.

Das französische Vertrauen nimmt dann eine andere Dimension an. Es sieht weniger wie eine brillante Formel als eine Warnung aus:es besteht nicht mehr nur die Gefahr, dass Beirut eine zusätzliche Chance fehlt. Die anderen beginnen sich nach dem Libanon zu organisieren, ohne darauf zu warten, dass die Libanesen ihre eigene Richtung wählen.

Das wichtige Wort darf nicht « Chancen » sein, sondern « verloren »

Der Libanon hat das Warten oft zu einer politischen Methode gemacht. Eine Entscheidung ist anders, weil sich ein Machtgleichgewicht entwickeln kann. Die Reform wird verschoben, weil ein interner Kompromiss nicht reif ist. Wir erwarten ausländische Vermittlung, eine Wahl, eine neue US-Regierung, einen Wandel in Syrien, eine Entwicklung im Iran oder eine französische Initiative. Diese Fähigkeit zum Aufschieben hat manchmal plötzliche Risse verhindert.

Es erzeugte schließlich auch eine Kultur des vorläufigen.

Die aktuelle Sequenz enthält jedoch mehrere Fenster, die nicht unbedingt geöffnet bleiben.

Auf diplomatischer Ebene wird die Regierung von Nawaf Salam immer noch nachhaltig mit Washington und den internationalen Finanzinstitutionen in Kontakt gebracht. Sein Besuch in den Vereinigten Staaten ermöglichte hochrangige Treffen zu politischen, militärischen und finanziellen Fragen. Eine Delegation des Internationalen Währungsfonds wird nach den jährlichen Treffen des Fonds und der Weltbank zurückkehren, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Frankreich seinerseits ist weiterhin in libanesische Fälle verwickelt. Ein Wirtschaftsgesandter von Präsident Emmanuel Macron, Jacques de Lajugie, traf sich mit Nabih Berri, um insbesondere die vom Parlament verabschiedeten Reformtexte und finanzielle und wirtschaftliche Fragen zu erörtern.

Das sind offene Kanäle. Sie sind keine Blankoschecks.

Genau dort wird der Begriff der « verlorenen Gelegenheit » sinnvoll. Eine ausländische Hauptstadt kann eine Regierung unterstützen, einen Abgesandten schicken, der Armee helfen oder eine Vereinbarung fördern. Es kann kein langfristiger Ersatz für die libanesische politische Entscheidung sein.

Die Gefahr, die das französische Vertrauen signalisiert, wäre daher die eines Landes, das die internationale Verfügbarkeit immer noch mit der unbegrenzten Verfügbarkeit verwechselt.

Paris sieht mehrere Uhren gleichzeitig auf Null kommen

Das libanesische Problem von 2026 ähnelt nicht mehr genau dem der vergangenen Jahre. Mehrere Fristen überschneiden sich.

Der erste ist sicher. Israelische Angriffe gehen im Süden weiter. Die libanesische Armee ist selbst in Gebieten ausgesetzt, in denen sie die Rückkehr oder Vertreibung der Bewohner begleitet. Ein Soldat und drei Zivilisten wurden in Nabatiyah al-Fawqa während der Explosion eines verdächtigen Objekts verletzt, während andere Angriffe und Operationen in der Gegend gemeldet wurden.

Die zweite Uhr betrifft Verhandlungen. Ein neues libanesisch-israelisches Militärtreffen ist für den 20. Oktober in Tampa unter amerikanischer Vermittlung geplant. Beirut strebt einen israelischen Rückzug und eine Reduzierung der Operationen an. Washington besteht auch auf der praktischen Anwendung des staatlichen Waffenmonopols.

Der dritte ist international. Das Finale nähert sich dem Ende seiner Mission. Hinter der Frage des Abzugs von Friedenstruppen steht ein viel größeres Problem: Wer wird morgen die Blaue Linie einhalten, Verstöße dokumentieren, Verbindungsmechanismen sicherstellen und die Armee in diesem Gebiet unterstützen?

Der vierte ist finanziell. Die Regierung versucht, die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds wieder aufzunehmen, während die Begleichung von Verlusten im Finanzsystem nach wie vor unerlässlich ist.

Schließlich ist eine fünfte Uhr intern: die Fähigkeit der Macht, die aktuelle Periode zu nutzen, um die staatliche Autorität allmählich wiederherzustellen.

Diese Kalender sind nicht identisch, aber sie kreuzen sich. Und es ist wahrscheinlich dieses Kreuz, das französische Angst nährt.

Der Libanon kann immer noch Zeit für einen Fall sparen. Es wird viel schwieriger, gleichzeitig von fünf zu gewinnen.

Die französische Sorge betrifft zuerst den Staat

Der stärkste Teil des Vertrauens ist die Angst vor einem « Verlust des libanesischen Staates ».

Es wäre übertrieben, diesen Ausdruck als Ankündigung des Verschwindens des Libanon zu interpretieren. Nichts in den verfügbaren Elementen erlaubt ein solches wörtliches Lesen. Vielmehr bezieht sich die Formel auf das Risiko, dass ein Staat seine formellen Institutionen beibehält und gleichzeitig allmählich seine Fähigkeit verliert, zu entscheiden, zu finanzieren, zu kontrollieren und zu schützen.

Ein Staat kann weiterhin einen Präsidenten, ein Parlament, eine Regierung und Verwaltungen haben, während ein zunehmender Teil seiner Funktionen sich ihm entzieht.

Sicherheit ist das offensichtlichste Beispiel. Wenn die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht vollständig von den Institutionen getroffen wird, bleibt der Staat unvollständig. Aber die gleiche Frage stellt sich auch für die Finanzen. Wenn ein Bankensystem jahrelang zusammenbricht, ohne dass es einen endgültigen Mechanismus für die Verteilung der Verluste und die Rückzahlung der Einleger gibt, geht es auch um die Schiedsfähigkeit des Staates.

Es existiert immer noch für Strom, Abfall, Wasser, öffentliche Bildung oder Infrastruktur.

Es ist also die Akkumulation, die gefährlich wird. Ein Land kann eine sektorale Krise lange überleben. Sie widersteht viel weniger, wenn die Ausnahme zur normalen Funktionsweise fast aller Sektoren wird.

Die französische Formel scheint genau auf diese Akkumulation hinzuweisen.

Der Süden konzentriert alle Widersprüche

Im Süden wird die Frage des Staates am konkretsten.

Beirut behauptet, seine Autorität ausweiten und die Armee zur legitimen Kraft auf dem gesamten Territorium machen zu wollen. Gleichzeitig behält Israel seine Positionen bei und führt seine Operationen fort. Die Hisbollah behält ihr Arsenal. Der Finul nähert sich einer Transformation oder Abfahrt. Die Bewohner wollen zurückkommen, ihre Häuser wieder aufbauen und das normale Leben wieder aufnehmen.

Diese vier Realitäten überlappen sich über den gleichen Raum.

Die Schwierigkeit für Joseph Aoun und Nawaf Salam ist offensichtlich. Sie müssen den Staat stärken, ohne den Eindruck zu erwecken, eine ausländische Forderung zu erfüllen. Sie müssen sich mit dem Thema Waffen befassen, ohne innere Konfrontation zu verursachen. Sie müssen den israelischen Rückzug erreichen, ohne selbst die militärische Macht zu haben, ihn durchzusetzen. Schließlich müssen sie ausländische Partner davon überzeugen, in den Wiederaufbau zu investieren, während das Sicherheitsumfeld instabil bleibt.

Frankreich kennt diese Gleichung sehr gut.

Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum der Begriff der Gelegenheit zentral wird. Wenn ein Abkommen gleichzeitig eine Verringerung der Angriffe, einen israelischen Rückzug, eine Ausweitung der Autorität der Armee und einen internationalen Garantiemechanismus ermöglicht, hätte der Libanon ein seltenes Fenster, um die Situation im Süden zu verändern.

Aber ein Fenster ist kein Ergebnis.

Es kann auch schließen.

Präzedenzfall für Finanzreformen wiegt schwer

Äußere Angst wird nicht nur aus dem Krieg geboren. Sie nährt sich von einer viel älteren Erfahrung: der der angekündigten und dann verzögerten Reformen.

Seit dem finanziellen Zusammenbruch stehen die libanesischen Behörden vor einer Frage, die keine Regierung umgehen kann: Wer wird die angesammelten Verluste im Bankensystem absorbieren?

Die Antwort bedingt alles andere.

Sie bestimmt das Schicksal der Einleger, die Zukunft der Banken, die Glaubwürdigkeit der Bank des Libanon, die Fähigkeit, neues Kapital anzuziehen, und die Beziehungen zu internationalen Finanzinstitutionen. Der Fall bleibt jedoch politisch brisant, da jede Lösung zwangsläufig Verluste zwischen verschiedenen Akteuren verteilt.

Nawaf Salams amerikanischer Besuch zeigt, dass dieses Thema wieder in den Vordergrund gerückt ist. Mit Finanzministerin Yassine Jaber und Energieminister Joe Saddi traf sich der Premierminister mit der Exekutivdirektorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva. Es wurde vereinbart, dass eine Delegation des Fonds den Libanon nach den jährlichen Treffen besuchen würde, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Mit anderen Worten, ein neues Fenster öffnet sich.

Die französische Lesart von « verlorenen Gelegenheiten » schwingt hier besonders nach. Libanon hat bereits Zeiten erlebt, in denen internationale Hilfe, Unterstützungskonferenzen und die Verfügbarkeit von Gebern real waren. Den Reformversprechen ist nicht immer die erwartete Umsetzung gefolgt.

Das Risiko wäre, dass internationale Partner die Ankündigungen nun mit viel mehr Skepsis betrachten und Ergebnisse fordern würden, bevor sie ihre Ressourcen mobilisieren.

Paris will nicht nur der Feuerwehrmann eines Dauerbrandes sein

Frankreich hat eine Beziehung zum Libanon, die über das Krisenmanagement hinausgeht. Diese Nähe erklärt auch eine besondere Form der Ungeduld.

Paris war ein regelmäßiger Vermittler, Moderator oder Unterstützer. Aber die Logik der permanenten Rettung stößt an ihre Grenzen, wenn jeder Ausgang den nächsten vorbereitet.

Der Besuch eines Wirtschaftsbeauftragten des französischen Präsidenten in Beirut zeigt diese Entwicklung. Bei den Diskussionen geht es nicht nur um Diplomatie oder Sicherheit. Sie betreffen Reformgesetze, Finanzen und Wirtschaft. Die implizite Botschaft ist klar: Das politische Überleben des Libanon kann nicht vom Wiederaufbau seiner wirtschaftlichen Institutionen getrennt werden.

Dies erklärt auch, warum Frankreich die Gefahr einer staatlichen Fragmentierung mit Sorge betrachten kann.

Ein Libanon, der nicht in der Lage ist, seine Institutionen wiederherzustellen, ist nicht nur ein Problem für die Libanesen. Es wurde zu einer ständigen Heimat der Instabilität im östlichen Mittelmeer, in einer Region, die bereits von Kriegen, Bevölkerungsverschiebungen und Konfrontationen zwischen den Mächten erschüttert wurde.

Das französische Interesse ist daher nicht nur historisch oder emotional. Er ist auch strategisch.

« Verlorene Gelegenheit » bedeutet nicht, dass Paris das Spiel überlegt

Die Schwere der Formel sollte nicht überinterpretiert werden.

Wenn die französische Diplomatie in Betracht ziehen würde, dass der Libanon endgültig verloren ist, hätte sie wenig Grund, weiterhin politisch in ihre Institutionen zu investieren, Vertreter zu entsenden, über Reformen zu diskutieren oder an den Überlegungen über die Zukunft des Südens teilzunehmen.

Die Warnung bedeutet genau das Gegenteil: Es gibt noch etwas zu retten.

Aber Paris scheint zu befürchten, dass libanesische Beamte weiterhin jedes Problem so behandeln werden, als hätten sie unbegrenzte Zeit.

Nuance ist grundlegend.

Eine verpasste Gelegenheit setzt voraus, dass eine Gelegenheit existierte. Und der Libanon hat immer noch mehrere: eine funktionale Beziehung zu den internationalen Finanzinstitutionen wieder aufzubauen; sein Bankensystem zu reformieren; seine Armee zu stärken; eine Lösung für den Süden zu finden; die internationale Präsenz nach dem Finul neu zu organisieren; seine Infrastruktur wieder aufzubauen; normalere Beziehungen zu arabischen Ländern wiederherzustellen und Investitionen anzuziehen.

Was uns Sorgen macht, ist ihre Gleichzeitigkeit.

Ein Fenster zu verpassen ist eine schlechte Nachricht. Das Fehlen mehrerer gleichzeitig kann die Wahrnehmung des Landes nachhaltig verändern.

Das eigentliche Risiko: Ausländische Partner warten nicht mehr auf Beirut

Das ist wahrscheinlich die schwerste Konsequenz.

Libanon hat lange eine Form der internationalen Geduld genossen. Seine gemeinschaftliche Komplexität, die Fragilität seiner Gleichgewichte und seine Exposition gegenüber regionalen Konflikten erklärten die Langsamkeit seiner Entscheidungen. Ausländische Partner könnten akzeptieren, dass eine Reform länger dauert oder dass ein Kompromiss mehrere Schritte erfordert.

Diese Geduld ist nicht unbedingt unendlich.

Wenn Partner der Meinung sind, dass ein Staat keine Entscheidung treffen kann, enden sie damit, Lösungen zu entwickeln, die die Rolle dieses Staates einschränken. Im humanitären Bereich wird die Finanzierung stärker über internationale Agenturen geleitet. Im Bereich der Sicherheit gewinnen externe Mechanismen an Bedeutung. Im wirtschaftlichen Bereich suchen Investoren Garantien, die das Staatsrisiko umgehen.

Hier wird die Angst vor dem „Verlieren des Staates konkret.

Institutionen müssen nicht verschwinden. Es genügt, wenn wichtige Entscheidungen schrittweise woanders getroffen werden, die Finanzierung woanders konditioniert wird und Sicherheitsgarantien woanders gestaltet werden.

Der Libanon würde dann weiterhin legal existieren, während seine wirkliche Souveränität reduziert würde.

Die Gefahr eines von Krisen beherrschten Landes

Es gibt ein weiteres Symptom für verpasste Chancen: Die Politik produziert am Ende kein Projekt, sondern reagiert nur auf den Notfall.

Ein Streik erfordert ein sicheres Treffen. Ein Mangel erfordert eine vorübergehende Maßnahme. Eine Bankenkrise erfordert einen Kreislauf. Eine Straßensperrung erfordert Mediation. Eine Kriegsdrohung erfordert eine diplomatische Tour. Jedes Problem erhält eine sofortige Antwort, aber selten eine nachhaltige Architektur.

Diese Methode kann das System am Leben erhalten.

Sie baut den Staat nicht wieder auf.

Das französische Vertrauen scheint genau diesen Unterschied anzustreben. Paris würde nicht einfach mehr Regierungsaktivität fordern. Er wäre besorgt über ein Land, das Initiativen vervielfachen könnte, ohne diese Initiativen in irreversible Entscheidungen verwandeln zu können.

Der aktuelle Zeitraum bietet jedoch genau die Möglichkeit, diese Kapazität zu testen.

Joseph Aoun ist Präsident der Republik. Nawaf Salam leitet die Regierung. Karim Suaid ist Chef der Bank of Lebanon. Der Dialog mit Washington ist offen. Der Internationale Währungsfonds muss zurückkehren. Frankreich bleibt engagiert. Arabische Partner überdenken ihre Beziehungen zu Beirut. Sogar die militärische Bilanz mit Israel hat einen Verhandlungskanal.

Selten wurden so viele Türen gleichzeitig geöffnet.

Genau deshalb hätte der Verlust so hohe Kosten.

Das Urteil des Quai d’Orsay ist auch eine Warnung an libanesische Beamte

Der private Charakter der Bemerkung verleiht ihr einen besonderen Wert. Es ist kein kalibriertes diplomatisches Kommuniqué, in dem jedes Wort das Braten vermeiden muss. Es wurde Berichten zufolge an eine wichtige libanesische Persönlichkeit in einem Austausch gerichtet, in dem Offenheit möglich war.

« Land der verlorenen Chancen » ist daher keine Formel für die französische Öffentlichkeit. Es ist eine Botschaft, die indirekt an die libanesische herrschende Klasse gerichtet ist.

Die Botschaft lässt sich wie folgt zusammenfassen: Es gibt immer noch Unterstützung von außen, aber sie kann nicht anstelle des Libanon die Entscheidungen treffen, die der Staat braucht.

Paris kann mit Washington reden. Er kann Abgesandte schicken. Er kann die Armee unterstützen. Sie kann Investitionen und Reformen fördern. Er kann sich an der Suche nach einer Formel für den Süden beteiligen. Aber kein ausländisches Kapital kann über die Verteilung der Bankverluste entscheiden, die administrative Autorität wiederherstellen, politische Rivalitäten beilegen oder libanesische Souveränität gegen den Willen der libanesischen Akteure selbst fabrizieren.

An einem Punkt stößt die Außenpolitik an ihre Grenzen.

Diese Grenze beginnt dort, wo die häusliche Verantwortung beginnen sollte.

Was wäre, wenn die aktuelle Chance genau die letzte vor einem Modellwechsel wäre?

Wir müssen vorsichtig sein: Es gibt keine Beweise dafür, dass ein französisches Ultimatum an den Libanon geschickt worden wäre oder dass Paris eine Frist für seinen Rückzug gesetzt hätte. Vertrauen sagt das nicht.

Es zeigt jedoch einen Tonwechsel.

Die Sorge ist nicht mehr auf eine bestimmte Krise beschränkt. Es konzentriert sich auf die Fähigkeit des Staates, die Öffnungen zu nutzen, bevor sich der Kontext wieder ändert.

Denn der Kontext wird sich ändern.

Amerikanische Prioritäten können sich ändern. Die israelischen Wahlen können die Berechnung in Tel Aviv ändern. Verhandlungen mit dem Iran können zu einer Einigung oder einer weiteren Eskalation führen. Die Bedingungen für eine internationale Finanzierung können verschärft werden. Investoren können andere Märkte wählen. Das südliche Sicherheitssystem kann neu gestaltet werden.

Keine dieser Entwicklungen wird warten, bis Beirut seine internen Gespräche abgeschlossen hat.

Dies ist wahrscheinlich, was die französische Phrase so beißen macht. Der Libanon hat lange überlebt, während er auf die Geschichte gewartet hat, um ihm eine neue Gelegenheit zu geben, nachdem er die vorherige vorbeigelassen hat. Die in Paris aufkommende Diagnose ist, dass diese Methode gefährlich wird.

Diesmal durch den Verlust von Chancen,dies ist vielleicht nicht mehr nur die nächste Gelegenheit, die verschwinden könnte. Es ist die Fähigkeit des libanesischen Staates, selbst zu entscheiden, was als nächstes kommt.

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