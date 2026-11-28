Nach dem Rücktritt des Bildungsministers prüft Seoul die Regeln von 844 öffentlichen Prüfungen und prüft eine Verschärfung der Sanktionen für Betrug.

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Der südkoreanische Bildungsminister Choi Kyo-jin verließ sein Amt am Sonntag, den 22. November, drei Tage nach der nationalen Universitätsprüfung. Präsident Lee Jae Myung akzeptierte seinen Rücktritt, sagte der Sprecher des Präsidenten, Kang Yu-jung. Der Minister räumte ein, dass Änderungen in letzter Minute, um Betrug zu verhindern, einschließlich künstlicher Intelligenz, die Kandidaten gestört hatten.

Südkoreanischer Minister tritt nach Suneung zurück

Choi fand in einer Erklärung seines Ministeriums, dass die Vorbereitungen nicht ausreichend gewesen waren. Er trat zurück, nachdem die Veranstaltung vorbei war. Die Präsidentschaft beauftragte Premierminister Han Seong-sook, das Ergebnis der Überprüfung zu überwachen. Sie wies darauf hin, dass die Wahl des Nachfolgers dem Verfahren folgen würde, ohne einen Namen bekannt zu geben.

Die Suneung vom 19. November entspricht dem akademischen Jahr 2027. Die Behörden hatten die Aufsichtsanweisungen am 17. und 18. November verschärft, während sich die Kandidaten auf die Komposition vorbereiteten. Die Warnung wurde durch einen separaten Fall ausgelöst, der mit einer professionellen Prüfung verbunden war. Dieser Fall beweist nicht, dass künstliche Intelligenz während der Suneung verwendet wurde.

Separate Umfragen zu Reformen

Bereits am 20. November berief der Premierminister eine interdepartementale Gruppe ein, um den Verdacht auf Betrug zu überprüfen und sich auf zukünftige Sitzungen vorzubereiten. Die Polizei wurde beauftragt, Berichte zu überprüfen, einschließlich der online veröffentlichten. Die Eröffnung dieser Kontrollen liefert keine Informationen über die Anzahl der während des Tests festgestellten Betrugsfälle.

Die Regeln für 844 öffentliche Prüfungen überprüft

Auf dem Ministerrat am 24. November forderte Lee Jae Myung, dass alle Berichte geprüft werden und dass die Verwaltungen daran arbeiten, unbefugte Fotografie und Verbreitung von Themen zu verhindern. Die Präsidentschaft berichtete, dass ihr Stabschef, Lim Kwang-hyun, dann eine Erklärung der Maßnahmen für 844 ministerielle Überprüfungen erhalten hatte. Diese Zahl bezieht sich auf Prüfungen, nicht auf Betrugsakten.

Die Studie umfasste ein Verbot, in einigen Fällen bis zu 10 Jahre zu vertreten, sowie eine fünfjährige Verlängerung der Lagerzeit für nachfolgende Überprüfungen. Dies sind Vorschläge, die berücksichtigt werden müssen, nicht Sanktionen, die gegen die Suneung vom 19. November angenommen oder rückwirkend angewendet werden. Die konsultierten Kommuniqués geben keine abschließende Bewertung der Ausschreibungen oder des Zeitplans für die Annahme ab.

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