Ottawa erwartet die ersten Red Seal Prämienzahlungen Anfang Dezember. Diese Unterstützung von 5.000 C $ richtet sich an diejenigen, die eine Ausbildung abgeschlossen und eine qualifizierte Zertifizierung erhalten haben. Mehr als 18.000 Anträge sind eingegangen, aber ihre Genehmigung wurde noch nicht eingeholt.

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Ottawa erwartet die ersten Red Seal Prämienzahlungen Anfang Dezember. Diese Unterstützung von 5.000 C $ richtet sich an diejenigen, die eine Ausbildung abgeschlossen und eine qualifizierte Zertifizierung erhalten haben. Mehr als 18.000 Anträge sind eingegangen, aber ihre Genehmigung wurde noch nicht eingeholt.

Arbeits- und Familienministerin Patty Hajdu gab am 24. November in Gatineau bekannt, dass Service Canada in den kommenden Tagen mit der Kommunikation seiner Entscheidungen beginnen wird. Die ersten Zahlungen werden in der ersten Dezemberwoche erwartet. Diese Frist betrifft genehmigte Dateien, nicht alle, die sich seit der Eröffnung des Programms am 16. November beworben haben.

Wer kann die 5.000 Dollar verlangen?

Für die erste Phase müssen Sie eine Ausbildung abgeschlossen haben und ab dem 1. April 2025 eine qualifizierte Zertifizierung in einem von der Provinz oder dem Gebiet als Rotes Siegel bezeichneten Handel erhalten haben. Die Anforderungen sind daher nicht auf eine Neueinstellung oder einen Fachhandel beschränkt. Das Programm kann einen Bonus für jeden Trade zahlen, für den die Bedingungen erfüllt sind, bis zu einem Maximum von C $ 50.000.

Personen, die zwischen dem 1. April 2025 und dem 15. November 2026 zertifiziert wurden, können sich bis zum 31. Mai 2027 bewerben. Für Zertifizierungen, die ab dem 16. November 2026 erworben wurden, beträgt die Frist 12 Monate ab dem Datum der Zertifizierung. Sobald der Antrag geöffnet wurde, ist die Dokumentation innerhalb von 28 Kalendertagen vorzulegen. Nach dieser Zeit hat Service Canada angegeben, dass der Prozess wiederholt werden muss.

Ein anderer Weg ab Juli 2027

Ottawa plant, den Bonus auf Personen auszudehnen, die eine Zertifizierung aufgrund ihrer Berufserfahrung erhalten, ohne ein Ausbildungsprogramm abzuschließen. Diese Arbeitnehmer können ab Juli 2027 eine Datei einreichen, auch wenn ihre qualifizierte Zertifizierung am oder nach dem 28. April 2026 erworben wurde. Diese Ankündigung eröffnet das November-Verfahren nicht.

Eine gesonderte Maßnahme muss Lehrlinge während ihrer technischen Ausbildung in der Klasse unterstützen. Die Regierung bietet einen Zuschlag von C $ 400 pro förderfähige Woche zusätzlich zu EI. Die Zahlung soll im Frühjahr 2027 beginnen und ab dem 3. Januar förderfähige Ausbildungswochen abdecken. Diese Ergänzung ist für diejenigen, die sich noch im Training befinden, während die $ 5.000 Bonusbelohnungen eine Zertifizierung erhalten.

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