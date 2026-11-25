Alberta kündigt einen Antrag gegen bestimmte Auswirkungen des Bundesgesetzes gegen Hass an. Die Provinz fordert die Beseitigung einer Verteidigung im Zusammenhang mit gutgläubigen religiösen Ausdruck. Wenn angenommen, wird der Antrag die Regierung von Alberta einladen, ohne Änderung des Strafgesetzbuches zu handeln.

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Am Dienstag, den 24. November, kündigte die Regierung von Alberta an, dass sie als Reaktion auf das Bundesgesetz zur Bekämpfung des Hasses einen Antrag an ihre gesetzgebende Versammlung richten würde. Premierministerin Danielle Smith fordert die Abschaffung einer Verteidigung im Zusammenhang mit religiösen Ansichten, die in gutem Glauben zum Ausdruck gebracht werden. Der Antrag wird nicht als angenommen vorgelegt, und selbst wenn er es wäre, würde er diese Verteidigung des Strafgesetzbuches nicht wiederherstellen.

Was das Bundesparlament verändert hat

Bill C-9 erhielt Royal Assent am 18. Juni und trat am 18. Juli in Kraft. Es beseitigt die Verteidigung, die auf religiösen Ansichten beruht, die in gutem Glauben in zwei spezifischen Fällen ausgedrückt werden: Strafverfolgung für die freiwillige Förderung des Hasses und Strafverfolgung für die freiwillige Förderung des Antisemitismus durch die Billigung, Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust.

Der Text unterscheidet diese Streichung von der Verletzungsschwelle. Eine Aussage ist keine Hasspropaganda, nur weil sie beleidigt. Das Gesetz legt fest, dass Diskussionen von öffentlichem Interesse, einschließlich religiöser, erzieherischer, politischer oder wissenschaftlicher Diskussionen, zulässig sind, wenn sie die Kriterien für Straftaten nicht erfüllen. Es führt auch zu Straftaten im Zusammenhang mit Einschüchterung und Behinderung des Zugangs zu bestimmten Kultstätten oder Gemeinschaftseinrichtungen.

Was die Provinz zu tun beabsichtigt

Edmonton beruft sich auf seinen Alberta Sovereignty Act innerhalb eines vereinten Kanadas. Laut der Provinzregierung würde der Antrag das Kabinett auffordern, rechtliche Maßnahmen zum Schutz der rechtmäßigen Meinungsäußerung zu erwägen und die Menschen über ihre Rechte zu informieren. Der Justizminister der Provinz, Mickey Amery, glaubt, dass das Verschwinden der Verteidigung nicht-illegale Aussagen entmutigen könnte. Dies ist eine Einschätzung der Provinzregierung, keine gerichtliche Feststellung.

Die Regierung gibt an, dass sie die albertanischen Staatsanwälte bereits im September eingeladen hat, die Meinungsfreiheit zu prüfen und nicht nur mit der Begründung zu verfolgen, dass eine Meinung umstritten oder unpopulär ist. Diese Richtlinien unterliegen der Strafverfolgung. Sie unterscheiden sich vom Bundestext, der weiterhin gilt. Der nächste Schritt ist die Betrachtung des Antrags der Alberta Legislative Assembly.

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