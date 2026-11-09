Novaya Gazeta schließt Redaktion in Moskau

Die Nowaja Gaseta schloss ihren Moskauer Leitartikel am 9. November, zehn Tage nach Bekanntgabe ihrer Festnahme. Journalisten verurteilen eine Anhäufung von rechtlichem, finanziellem und administrativem Druck. Der Kreml bestreitet das Verschwinden der unabhängigen Presse in Russland. Zurück zu den letzten Tagen der Zeitung, den Klagen gegen sein Team und der Unterscheidung mit Novaya Gazeta Europe, die weiterhin aus dem Ausland veröffentlicht wird. Die Schließung liegt in den Händen eines Herausgebers, dessen Mitbegründer Dmitri Mouratov den Friedensnobelpreis erhielt.

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Novaya Gazeta schloss seinen Moskauer Leitartikel am Montag, den 9. November nach mehr als dreißig Jahren Existenz. Journalisten verließen ihre Büros in der Potapovski-Straße nach einem Abschlusstreffen. Die Zeitung wirft den russischen Behörden vor, sie der Mittel beraubt zu haben, ihre Arbeit fortzusetzen. Der Kreml bestreitet das Verschwinden der unabhängigen Presse im Land.

Die am 30. Oktober angekündigte Schließung wurde am Montag wirksam. Der Mitbegründer der Zeitung, Dmitri Mouratov, war neben dem Chefredakteur Sergei Sokolov anwesend. Menschen, die das Team begrüßten, applaudierten den Journalisten auf ihrem Weg nach draußen. Laut Berichten unabhängiger russischer Medien wurden Blumen in der Nähe der Gedenktafel von Anna Politkowskaja gelegt.

Novaya Gazeta verlässt ihr Büro, ohne ihre Rückkehr aufzugeben

Sergej Sokolow sagte, der Telegrammkanal der Zeitung werde bis Mitternacht aktiv bleiben. Er erwähnte auch ein letztes video, das auf youtube veröffentlicht wurde. Vor seinen Kollegen äußerte er die Hoffnung, dass er eines Tages wieder arbeiten würde, wenn es die politischen Bedingungen erlauben. Es wurde kein Erholungsplan angekündigt.

Diese Abreise erfolgt zehn Tage nach einer besonders strengen Kollektiverklärung. Am 30. Oktober hatte die Redaktion angekündigt, dass sie ihre Server schließen und die Räumlichkeiten für 30 Jahre besetzt lassen würde. Sie schrieb diese Entscheidung den russischen Behörden und Sicherheitsdiensten zu.

Die Zeitung erklärte, sie habe sowohl ihren Arbeitsplatz als auch ihre Spendenplattform verloren. Laut dem Autor beraubte die Schließung der Beiträge der Leser ihnen die notwendigen Ressourcen. Sie verurteilte eine koordinierte Kampagne, die von Bankenbeschränkungen bis zur Strafverfolgung ihrer Journalisten reichte. Diese Vorwürfe kommen vom Zeitungsteam.

Suchen und Status des « ausländischen Agenten »

Der Druck hat sich im Laufe des Jahres verschärft. Reporter ohne Grenzen berichtet von einer Suche von mehr als 12 Stunden in Moskauer Büros im April. Der investigative Journalist Oleg Roldouguine wurde im selben Monat verhaftet und dann unter Hausarrest gestellt.

Am 4. September bezeichneten die russischen Behörden Novaya Gazeta als « einen ausländischen Agenten ». Sie haben auch 106 Personen im Zusammenhang mit seinem Schreiben auf einer Liste von Personen, die mit « ausländischen Agenten » verbunden sind, nach RSF.

Am 15. Oktober durchsuchten die Ermittler Sergei Sokolovs Haus, bevor sie ihn zum Untersuchungsausschuss brachten. Es wurde für etwa drei Stunden gehalten, nach der Organisation. Er wurde als Zeuge in einem Fall der illegalen Verwendung und Aufbewahrung personenbezogener Daten befragt, der auch mit der Strafverfolgung von Roldouguine zusammenhängt. RSF verurteilt die gerichtliche Belästigung der Redaktion.

Kreml lehnt das Lesen des Textes ab

Am Montag nach der Schließung gefragt, lehnte Dmitri Peskov die Idee eines Endes der russischen unabhängigen Presse ab. Der Kreml-Sprecher beschrieb eine vielfältige und wettbewerbsfähige Medienlandschaft. Er beschrieb das Verschwinden einiger Titel und das Auftreten anderer als einen gewöhnlichen Erneuerungsprozess.

Diese Antwort kontrastiert mit der Geschichte von Novaya Gazeta. In seiner Erklärung vom 30. Oktober erinnerte das Team an die Sperrung seiner Website, den Widerruf seiner Lizenz und die Veröffentlichungsverbote. Sie betonte auch die Unmöglichkeit, den Krieg in der Ukraine seit der Einführung strafrechtlicher Sanktionen zur Diskreditierung der Armee frei zu decken.

Ein Leitartikel, der von Attentaten geprägt ist

Gegründet im Jahr 1993, verlor die Zeitung sechs Journalisten und Mitarbeiter seit 2000 getötet, nach RSF. Unter ihnen war Anna Politkowskaja, die am 7. Oktober 2006 getötet wurde. Seine Untersuchungen in Tschetschenien prägten die Geschichte des Titels.

Dmitri Mouratov teilte sich den Friedensnobelpreis 2021 mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa. Das Nobelkomitee hatte ihre Verteidigung der Meinungsfreiheit belohnt.

Die Schließung in Moskau betrifft nicht Novaya Gazeta Europe. Geschaffen im Jahr 2022 von Teammitgliedern aus dem Ausland, ist dieses Medium ein separates Projekt, einschließlich eines rechtlichen. Er setzte seine Veröffentlichungen am Montag fort, während Journalisten der Moskauer Redaktion ihre Geschäfte wegnahmen.

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