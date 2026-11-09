Einen neuen Krieg vermeiden: Salams Priorität

Nawaf Salam bekräftigte am Montag, den 9. November, dass der Schutz des Libanon und die Vermeidung eines neuen Krieges die Prioritäten der Regierung seien. Diese Erklärung an die Grand Sérail verlängert ein Interview, das am Vortag veröffentlicht wurde. Der Premierminister lehnt externe Wetten ab und verteidigt das staatliche Waffenmonopol und die Entscheidungen über Krieg und Frieden. Seine Bemerkungen wurden gemacht, als Washington die Verhandlungen mit dem Iran fortsetzte und der israelische Verteidigungsminister seine Drohungen aufrechterhielt.

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Nawaf Salam will einen neuen Krieg im Libanon vermeiden. Der Premierminister bekräftigte diese Priorität am Montag, den 9. November 2026, bei einem Ministertreffen im Greater Serail in Beirut. Mit dieser Erklärung wurde ein am Vortag veröffentlichtes Interview fortgesetzt, in dem er das staatliche Waffenmonopol und die Entscheidungen über Krieg und Frieden verteidigte.

Der Schutz des Landes, seine Sicherheit und Stabilität müssen das Handeln der Regierung leiten, sagte Nawaf Salam bei der Eröffnung des Treffens. Die Minister überprüften die Entwicklungen im Libanon und in der Region sowie mehrere Sicherheits- und Tagesfragen. Die offiziellen Aufzeichnungen erwähnen keine Entscheidung, das Land in eine militärische Konfrontation einzubeziehen.

Beide Interventionen geben die gleiche Position an einem Tag auseinander. Am Sonntag reagierte der Regierungschef auf die Kritik einer zögerlichen Macht angesichts des regionalen Wandels. Am Montag stellte sie die Kriegsverhütung an die Spitze der Prioritäten der Minister. Es verbindet diesen Schutz mit der Autorität der libanesischen Institutionen und nicht nach externen Machtbeziehungen.

Nawaf Salam will einen neuen Krieg vermeiden

In seinem am Sonntag, dem 8. November, veröffentlichten Interview stellte der Premierminister die Vorwürfe der Verwirrung gegen seine Regierung in Frage. Er bedauerte, dass die Libanesen durch Reden in die Irre geführt wurden, in denen die Exekutive als von « externen Wetten » oder « illusorischen Berechnungen » abhängig dargestellt wurde.

Er widersetzte sich dieser Lektüre als institutionelle Grundlage für sein Handeln. Seine Regierung, sagte er, handelt nach der Verfassung, dem Gesetz und dem parlamentarischen Vertrauen. Er erinnerte sich, dieses Vertrauen zweimal erhalten zu haben. Er verwies auch auf seine Ministererklärung als Rahmen für die Arbeit, unabhängig von den im Ausland geplanten Szenarien.

Diese Antwort kommt, da die Folgen der amerikanischen und israelischen Wahlen Fragen im Libanon anheizen. Salam weigert sich jedoch, diese Änderungen als Leitprinzip des Handelns der Regierung darzustellen. Er behauptet, seine Linie beizubehalten, unabhängig von der Art der externen Entwicklungen.

Der Premierminister unterscheidet somit die diplomatischen Mittel, die er zu mobilisieren beabsichtigt, von den politischen Abhängigkeiten, die er anprangert. Es stellt sicher, dass die eigenen Ressourcen des Libanon und die Beziehungen zu befreundeten Ländern genutzt werden, um ein Sicherheitsnetz aufrechtzuerhalten. Sie stellt diese Schritte nicht als bereits erworbene Garantie gegen eine Eskalation dar.

Waffen und die Entscheidung zum Krieg in den Händen des Staates

Das Herzstück seiner Intervention ist die Macht, den Libanon in einen Konflikt einzubinden. Laut Nawaf Salam erfordert der Schutz des Landes, dass alle zwei Prinzipien respektieren: dem Staat die Entscheidung über Frieden und Krieg zu vorbehalten und ihm die Exklusivität von Waffen zu garantieren. Er versichert sich, dass er diese Politik unerbittlich verfolgen wird.

Er verurteilte auch die externen Bindungen, die ihm zufolge das Land regelmäßig in « absurde Kriege » führen. Er warnte, dass diese Verpflichtungen Israel neue Vorwände für die Ausweitung seiner Besetzung des Südens bieten könnten. Er bezog sich auf die Fortsetzung von Zerstörung, Tod und Vertreibung.

Diese Erklärungen drücken seine politische Warnung vor den Folgen einer neuen Konfrontation aus. Sie stellen nicht die Ankündigung einer spezifischen israelischen Operation dar. Salam gab keinen militärischen Kalender oder eine Beschreibung eines offensiven Plans. Er forderte, dass Libanons Vernunft und beste Interessen über regionale Berechnungen vorherrschen.

Der Regierungschef widersetzte sich seinem Ansatz gegenüber dem der Akteure, denen er vorwirft, ihre Interessen im Ausland zu verknüpfen. Er nannte sie nicht in den zitierten Worten. Das Thema schließt sich jedoch der libanesischen Debatte über die Waffen der Hisbollah und über die Fähigkeit des Staates an, seine militärischen Entscheidungen allein durchzusetzen.

Seine Intervention beschreibt keine neue operative Phase der Abrüstung. Er bekräftigt ein politisches und institutionelles Ziel. Ebensowenig sieht das Ministertreffen am Montag in seinem Protokoll zusätzliche Fristen oder neue Vereinbarungen in dieser Angelegenheit vor.

Eine Warnung, die Baabda bereits gegeben wurde

In dem Interview verwies Nawaf Salam selbst auf seine Erklärung vom 4. November nach seinem Treffen mit Präsident Joseph Aoun. In Baabda warnte er vor jedem neuen militärischen Abenteuer, das im Dienste äußerer Interessen durchgeführt wurde. Er betonte, dass der Libanon die Folgen einer solchen Konfrontation nicht tragen könne.

Dann bestand er auf der Situation der Menschen im Süden. Menschliche Verluste, zerstörte Wohnungen und verlorene Lebensgrundlagen standen im Mittelpunkt seiner Warnung. Er verteidigte ihr Recht, in Sicherheit zu leben und weigerte sich, ihnen einen neuen Krieg aufzuerlegen.

In den Stellungnahmen vom 8. und 9. November wird dieser Standpunkt daher beibehalten. Ihre Neuheit ist vor allem auf die direkte Reaktion auf die Vorwürfe des Detentismus zurückzuführen. Salam behauptet, dass seine Regierung ihre eigene Politik verfolgt, während sie libanesische diplomatische Beziehungen sucht, um die Gefahren zu verringern.

Zwischen Verhandlungen mit dem Iran und israelischen Drohungen

Der regionale Kontext bleibt unsicher. Donald Trump schätzte am Sonntag, den 8. November, dass neue amerikanische Angriffe gegen den Iran sehr unwahrscheinlich seien. Diese Einschätzung war an Bedingungen geknüpft: Der US-Präsident bezog sich auf den Fortschritt der Verhandlungen und den Abschluss eines Abkommens, das er für ausreichend solide hielt.

Seine Bemerkungen stellen daher keinen endgültigen Verzicht auf die militärische Option dar. Ein Treffen mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani wurde am Montag in Washington angekündigt. Katar fungiert als Vermittler zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, hielt am Sonntag eine bedrohlichere Rede. Er behauptete, dass Israels Mission in Bezug auf den Iran nicht abgeschlossen sei. Er drohte der Hisbollah auch mit sehr schweren Schlägen, wenn die Bewegung an einem iranischen Angriff auf Israel teilnahm.

Diese Bedrohung bleibt bedingt. Es zeigt nicht, dass die Hisbollah beschlossen hat, sich an einer möglichen Wiederaufnahme des Krieges zu beteiligen. Auch die Aussagen von Trump und Katz lassen nicht den Schluss zu, dass eine neue Konfrontation gestoppt wird. In dieser Unsicherheit bekräftigt Salam die Priorität der Erhaltung des Libanon.

In Beirut Folgemaßnahmen zu Sicherheitsmaßnahmen

Bei dem Treffen am Montag ging es auch um Sicherheitsmaßnahmen in Beirut und Greater Beirut. Die Minister überprüften die Stärkung der Patrouillen und den Einsatz von Sicherheitskräften. Salam forderte weitere Anstrengungen zum Schutz der Bewohner und ihres Eigentums.

In Bezug auf die Ernährungssicherheit konzentrierten sich die Diskussionen auf die Intensivierung der Inspektionen von Restaurants, Lagerhallen und Vertriebszentren. Die zuständigen Ministerien und Abteilungen müssen sich mit der libanesischen Lebensmittelsicherheitsbehörde abstimmen. Schließlich diskutierten die Teilnehmer Maßnahmen rund um den Flughafen zur Wahrung der Flugsicherheit. Der Bericht enthält keine detaillierten Angaben zum Inhalt.

Illustrationsfoto: Nawaf Salam in New York im September 2026. Dieses Bild repräsentiert nicht das Treffen am 9. November. © Europäische Union, 2026 / Andrea Renault. Boxporträt erhältlich unter CC BY 4.0 Lizenz; Libnanews redaktionelles Kleid, ohne das Gesicht zu verändern.

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Fotografie und Herkunft·Creative Commons Zuweisung 4.0 Lizenz.

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