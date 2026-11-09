Gaza: Mehr als 6.000 Unterkünfte durch Regen zerstört

Der Regen am Wochenende zerstörte mehr als 6.000 Familienunterkünfte in Gaza und beschädigte etwa 17.400 andere. Mehr als 26.000 Häuser haben um Hilfe gebeten, so die von den Vereinten Nationen am 9. November gemeldete humanitäre Situation. Das Follow-up bietet ein Update über Schäden, begrenzte Erleichterung und Lieferungen, die noch außerhalb des Territoriums liegen. Es unterscheidet die fünf Toten, die in Deir al-Balah begraben wurden, von den Risiken der Kälteeinwirkung.

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Der Regen in Gaza zerstörte mehr als 6.000 Familienunterkünfte und beschädigte etwa 17.400 andere, laut einer ersten humanitären Bewertung der Vereinten Nationen am Montag, den 9. November. Mehr als 26.000 Haushalte baten um Hilfe nach dem Wochenendsturm. Die in der Enklave verfügbaren Bestände sind erschöpft, während die Vorräte noch draußen warten.

Diese Bewertung beschreibt das Ausmaß der Schäden nach den ersten Überschwemmungen am Samstag und dem tödlichen Zusammenbruch in Deir el-Balah am Sonntag. Der Sonderbericht des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, behandelt die Situation vom 8. November. Die Teams setzen ihre Einschätzungen fort: Die Zahlen bleiben vorläufig und decken nicht alle betroffenen Standorte ab.

Regen in Gaza verursacht weitere Vertreibung

Etwa 600 Häuser hätten ihre Häuser wieder verlassen sollen. Die Berichte umfassen auch mehr als 3.900 Haushalte ohne Wohnraum. Der Notfall betrifft den Ersatz von Zelten, aber auch Bettwäsche, Kleidung und Materialien, um die Einrichtungen bewohnbar zu machen.

Die heftigen Regenfälle begannen am Freitagabend, dem 6. November. Sie betrafen die fünf Gouvernements eines Territoriums, in dem etwa 1,4 Millionen Menschen in Zelten oder Notunterkünften leben. Für diese Familien stellen nass oder mitgenommene Waren oft das dar, was nach mehreren Reisen übrig bleibt.

Das Site-Tracking-System gibt einen Hinweis auf die Grenzen der Zählung. Die erste Umfrage umfasst 268 Warnungen, davon 264 im Zusammenhang mit Regen und Überschwemmungen. Sie kommen von 261 Verdrängungsstellen. Nur die Vorfälle, die von den vor Ort anwesenden Partnern übermittelt werden, füttern diese Basis.

Die Site Management Group gibt an, dass ihre Partner an nur 40 Prozent der rund 1.700 aktiven Standorte präsent sind. Sie ist daher der Ansicht, dass der tatsächliche Bedarf wahrscheinlich über die verfügbaren Berichte hinausgeht. Diese Umfrage kann nicht als eine umfassende Zählung der betroffenen Familien in ganz Gaza angesehen werden.

Fünf Tote beim Einsturz eines Hanges

Der Sturm hatte auch tödliche Folgen. Sonntag, den 8. November, starben drei Kinder und zwei Frauen, als eine Sandmasse in Zelten in Dayr al-Balah zusammenbrach. Der palästinensische Zivilschutz bestätigte diese Einschätzung, die in den humanitären Bericht aufgenommen wurde.

Diese Opfer wurden begraben. Die vorliegenden Informationen machen es nicht möglich, sie als tot von Hypothermie darzustellen. Regen, Landinstabilität und Kälte sind eindeutige Gefahren, auch wenn sie die gleichen Familien ohne sichere Unterkunft bedrohen.

Helfer baten die Bewohner, ihre Zelte von den Pisten und Sandpisten fernzuhalten. Dies erfordert jedoch, einen zugänglichen und weniger gefährlichen Ort zu finden. Humanitäre Organisationen weisen darauf hin, dass Beschränkungen des Zugangs zu weiten Teilen des Territoriums die Möglichkeiten für eine Umsiedlung verringern.

Begrenzte Erleichterung trotz 2.166 Anrufen

Der Zivilschutz berichtete, während dieser Episode 2.166 Notrufe erhalten zu haben. Gemeinsam mit den Gemeinden und anderen Interessengruppen konnten die Teams auf 218 Anfragen vor Ort reagieren. Die meisten anderen Beschwerdeführer wurden wegen eines Mangels an Ressourcen angewiesen, um Hilfe zu leisten.

Der Mangel an Pumpen und Ausrüstung erhöht den Schaden an den Evakuierungssystemen. Die Teams benötigen Motoröl, Ersatzteile und Schläuche, um ihre Fahrzeuge und Ausrüstung am Laufen zu halten. Ein Mangel an Verbrauchsmaterialien kann somit bereits vorhandene Geräte immobilisieren.

Vor dem Wetter signalisierte der humanitäre Bericht vom 5. November Ausfälle in Sturm- und Abwasserpumpensystemen. Er beschrieb auch die Unmöglichkeit, ausreichende Vorräte anzulegen. Zum 1. November hatten die Partner rund 2.800 Zelte für einen Bedarf von schätzungsweise 121.000 Einheiten.

Diese Vorsturmdaten messen keine Wochenendzerstörung. Sie zeigen jedoch die Schwäche der Reserven, da neue Familien Zuflucht verloren. Notfallverteilungen müssen gleichzeitig auf alte Bedürfnisse und jüngste Schäden reagieren.

Zelte und Decken warten außerhalb von Gaza

Mehr als 150.000 Zelte, 300.000 Planen und 500.000 Decken befinden sich außerhalb des Territoriums, bereit für die Lieferung. OCHA berichtete, dass die Vorbereitungen durch israelische Beschränkungen für Lieferungen und Ausrüstung sowie Finanzierungsdefizite behindert wurden.

Diese Hindernisse sind nicht austauschbar. Der Kauf eines Artikels, die Genehmigung seines Eintritts und sein Transport zu Familien sind verschiedene Phasen. Die Anwesenheit von Waren außerhalb von Gaza bedeutet daher nicht, dass jedes Los der gleichen administrativen Ablehnung unterliegt.

Auch die israelischen Behörden berichten über ihre Aktionen. In einer Mitteilung vom 6. November geben die Armee und die COGAT, die für die Koordinierung der zivilen Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten zuständig sind, an, seit Beginn ihres Winterprogramms die Einreise von mehr als 85.000 Zelten erleichtert zu haben.

Sie geben auch über 820 genehmigte Anträge für Winterlieferungen bekannt. Nach ihrer Version hat etwa die Hälfte dieser Anfragen noch nicht zur Lieferung geführt, insbesondere aus logistischen und budgetären Gründen. Diese israelischen Zahlen beziehen sich auf Genehmigungen und kumulierte Einreisen, nicht auf Reserven, die nach der Verteilung noch verfügbar sind.

Der Bericht vom 5. November beschrieb bereits einen Fehlbetrag von 186,5 Millionen Dollar für den Winterbedarf, der dann auf 267,9 Millionen Dollar geschätzt wurde. Er warnte, dass einige Bestellungen aufgrund von verspäteten Käufen, Finanzierungen und Genehmigungen erst in der zweiten Winterhälfte eintreffen könnten.

Kälte erhöht Risiken für Kinder

In einem Aufruf vom 8. November schätzt Save the Children, dass mehr als 560.000 Kinder in kritischen oder katastrophalen Wohnverhältnissen leben. Diese Zahl ergibt sich aus einer demografischen Schätzung für die Bewertung von Unterkünften. Es entspricht nicht der Anzahl der direkt vom letzten Sturm betroffenen Kinder.

Die Organisation berichtet, dass 84% der in der genannten Bewertung befragten Familien keine wirksamen Mittel zur Beheizung ihrer Unterkunft haben. Fast die Hälfte verbrennt Plastik, Reifen, Abfall oder Karton zum Kochen. Diese Praktiken setzen die Bewohner Rauch, Verbrennungen und Bränden aus.

Die NGO fordert die Einreise von Schutzmaterialien und -ausrüstung sowie eine erhöhte Finanzierung. Am Boden setzen die Teams die Entwässerung, Bodenstärkung und Lagerschutz fort. Die Standortbefragung bleibt offen, um Familien zu identifizieren, die noch obdachlos sind, und zukünftige Verteilungen zu organisieren.

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