Fünf Dörfer im Süden detailliert ihren Anruf nach Bkerké

Die Bürgermeister von Rmeich, Debel, Ain Ebel, Alma al-Shaab und Qauzah haben zehn Anträge an den Rat der katholischen Patriarchen und Bischöfe in Bkerke gerichtet. In ihrem Appell werden die notwendigen Bedingungen für den Unterhalt der Bewohner und die Rückkehr der Vertriebenen beschrieben: sicherer Verkehr, Betreuung, Schulen, Wohnraum, Entschädigung und wirtschaftliche Tätigkeit. Es fordert auch einen kirchlichen Überwachungsausschuss und garantiert gegen den Austritt von UNIFIL. Der Text unterscheidet das am 30. Oktober unterzeichnete Gesundheitsabkommen von den noch beanspruchten Krankenhauseinrichtungen.

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Die Bürgermeister von fünf christlichen Dörfern im Süden, die sich in der Nähe der Grenze befinden, bitten den Rat der katholischen Patriarchen und Bischöfe des Libanon, zehn Ansprüche an den Staat, den Heiligen Stuhl und internationale Partner zu stellen. Am Montag, den 9. November, legt ihr Appell die Bedingungen fest, die sie für wesentlich halten, um in den noch bewohnten Siedlungen zu bleiben und die Rückkehr von vertriebenen Familien zu ermöglichen. Sichere Straßen, zugängliche Pflege und Einkommenserhaltung nehmen einen zentralen Platz in diesem Dokument ein, das sich an katholische Führer in Bkerké richtet.

Die Unterzeichner sind Hanna al-Amil, Bürgermeister von Rmeich, Akl Naddaf, Bürgermeister von Debel, Ayoub Khreish, Bürgermeister von Ain Ebel, Shadi Sabbah, Bürgermeister von Alma al-Sha`b und Charbel Rizk, Bürgermeister von Qauzah. Ihr Ansatz erweitert den am Sonntag von Patriarch Béchara Rai erwähnten Brief, der die Prüfung von zehn dringenden Anträgen auf der Jahrestagung des Rates angekündigt hatte.

Bei der Eröffnung der Sitzung am Montag bat der Apostolische Nuntius Paolo Borgia darum, dass dieser Aufruf nicht unbeantwortet bleibt. Er lud die katholischen Führer ein, auf die Bedürfnisse der Bischöfe von Tyrus zu hören und eine konkrete Initiative der Solidarität zu ergreifen, bevor ihre Arbeit, die für den 13. November geplant ist, beendet wird. Diese Intervention unterstützt die Forderung der Dörfer nach Maßnahmen, ohne zu diesem Zeitpunkt die Annahme ihres Programms oder spezifische Finanzierung anzukündigen.

Sichere Straßen für christliche Dörfer im Süden

Die Freizügigkeit hat oberste Priorität. Die Bürgermeister fordern sichere Straßen und Passagen, die es den Bewohnern von Rmeich, Ain Ebel und Debel ermöglichen, sich Krankenhäusern, Schulen und Märkten anzuschließen und dann nach Hause zurückzukehren. Sie stellen den Zugang zu Pflege und Lebensunterhalt als tägliche Bedingung für den Erhalt der Bevölkerung dar.

Für Alma al-Sha’b fordert der Text die Wiederherstellung wöchentlicher Besuche bei den zuständigen Behörden, internationalen Akteuren und der Caritas Libanon. Wo es die Sicherheit zulässt, sollten die Bewohner für zwei oder drei Stunden zurückkehren können, um ihre Häuser und Ländereien zu inspizieren, Geschäfte zu erholen und eine konkrete Verbindung zu ihrem Dorf aufrechtzuerhalten.

Solche Besuche würden die dauerhafte Rückkehr nicht ersetzen. Der Appell fordert eine sichere, freiwillige und lebenswürdige Wiederaufnahme in den evakuierten Orten. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Binnenvertriebenen aus Yarun, Qauzah und Alma al-Sha`b, die im ganzen Land verstreut sind oder in Rumaysh, Ain Ebel und Debel untergebracht sind. In der Zwischenzeit fordern Bürgermeister angemessene Wohnungen, Mietzuschüsse und Unterstützung für laufende Ausgaben.

Bei Ain Ebel soll ein Gesundheitsabkommen umgesetzt werden

Die medizinische Komponente unterscheidet eine bereits unterzeichnete Maßnahme von den noch gesuchten Ressourcen. Am 30. Oktober schlossen das Gesundheitsministerium, die libanesischen Streitkräfte und die Caritas Libanon eine Vereinbarung über die Integration des Grundversorgungszentrums im Krankenhaus Ain Ebel in das nationale Grundversorgungsnetz.

Das Ministerium bestätigt diese Vereinbarung, die von Rakan Nassereddine, Pater Samir Ghaoui, dem Präsidenten der Caritas Libanon, und General Robert Chakhtoura, dem Leiter der Militärmedizin, unterzeichnet wurde. Sie umfasst die Bereitstellung lebenswichtiger Medikamente, Impfstoffe und medizinischer Versorgung sowie dringende Gesundheitsbedürfnisse.

Die Bürgermeister begrüßen diesen Schritt, fordern aber ein fortschrittliches Programm zur Stärkung des Krankenhauses. Sie nennen die Eröffnung der 24-Stunden-Notfälle, die Fertigstellung der Ausrüstung für die Operationssäle, Reanimation und Labor sowie die Verfügbarkeit von medizinischem, pflegerischem und technischem Personal. Diese Dienste gehören nach wie vor zu den von den Bürgermeistern formulierten Stärkungszielen.

Er forderte auch eine Krankenhausabdeckung und erhöhte medizinische Evakuierungen. In Rmeich wollen die Unterzeichner das medizinische, militärische und zivile Zentrum François Hajj unterstützen und das Zivilschutzzentrum mit den für Rettung, Brand und Operationen erforderlichen Fahrzeugen und Ausrüstung ausstatten.

Erhaltung von Schulen, Arbeit und Wohnungen

Das Dokument verbindet den Unterhalt der Bewohner mit der Kontinuität von Wasser, Elektrizität, Kommunikation und Versorgung mit Kraftstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Er fordert Unterstützung für Schulen und die Teilnahme an Schul- und Universitätsgebühren für Familien in Schwierigkeiten.

Bürgermeister bestehen auch auf Einkommen. Sie fordern Programme für Landwirte, Handwerker und Kleinbetriebe sowie für Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Ihrer Meinung nach muss die Soforthilfe mit Mitteln einhergehen, die es den Familien ermöglichen, wieder aktiv zu werden und ihre Kinder auf die Zukunft vorzubereiten.

Für entstandene Schäden erfordern sie eine umfassende und dokumentierte Bestandsaufnahme der Schäden und einen transparenten Entschädigungsmechanismus. Wohnraum, Geschäfte, Tabakanbau, landwirtschaftliche Flächen und Olivenhaine gehören zu den betreffenden Waren. Der Text fordert auch die Begleitung der Familien der Getöteten oder Verletzten und die Sanierung der Infrastruktur.

Garantien für Post-FINUL

Die Unterzeichner widmen den Folgen des Austritts von UNIFIL eine spezifische Komponente. Sie befürchten ein Vakuum, das die Sicherheit, Reise- und humanitäre Hilfe sowie Arbeitsplätze, Unternehmen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der internationalen Präsenz beeinträchtigt.

Sie fordern die katholischen Führer auf, ihre Bemühungen mit dem libanesischen Staat, dem Heiligen Stuhl, den Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft zu verstärken, um konkrete Garantien zu erhalten. Ihre Beschwerde beschreibt jedoch keine bereits getroffenen Ersatzregelungen.

Eine Kommission zur Überwachung der Verpflichtungen

Die fünf Bürgermeister schlagen schließlich eine Kommission des Konzils vor, an der Diözesen, Kongregationen, kirchliche Institutionen und die Caritas in Abstimmung mit dem Apostolischen Nuntius beteiligt sind. Ihre Aufgabe wäre es, Prioritäten zu setzen, Hilfe zu koordinieren und Projekte mit Behörden und Gebern zu überwachen.

Der Schutz der Kirchen und des Erbes wird auch in Anfragen aufgenommen, mit besonderem Augenmerk auf die Kirche von Qauzah. Anlässlich der neunundfünfzigsten ordentlichen Sitzung des Rates hofften die Bürgermeister, dass das endgültige Kommuniqué das Recht der Bewohner bestätigen würde, auf ihrem Land sicher zu bleiben, und das der Vertriebenen, mit Würde zurückzukehren. Sie erwarten vor allem einen Folgemechanismus, der diese Prinzipien in konkrete Maßnahmen umsetzen kann.

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