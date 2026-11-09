EDL: 100 Millionen Dollar in Kommission genehmigt

Am 9. November genehmigte der Finanz- und Haushaltsausschuss Mittel in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, um einen Teil der Schulden der Regierungsbehörden gegenüber Electricity of Lebanon zu begleichen. Ibrahim Kanaan erwartet seine Annahme im Plenum am 12. November. Die Abgeordneten hielten auch 10 Millionen Dollar durch Kafalat zurück. Die offizielle Agenda reserviert diesen zweiten Teil, um Solarkredite an KMU zu unterstützen, nicht die allgemeine Haushaltsunterstützung.

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Am Montag, den 9. November 2026, genehmigte der Parlamentarische Ausschuss für Finanzen und Haushalt eine zusätzliche Mittelausstattung in Höhe von 100 Millionen Dollar für Electricity of Lebanon (EDL). Dieser Umschlag muss einen Teil der ausstehenden Rechnungen von öffentlichen Verwaltungen und Institutionen bezahlen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Ibrahim Kanaan, wartet immer noch auf seine Annahme im Plenum am Donnerstag, dem 12. November. Ein zweiter Kredit von 10 Millionen US-Dollar bezieht sich auf Solarkredite über Kafalat.

EDL: ein Kredit für Rechnungen von öffentlichen Stellen

Das EDL-Projekt umfasst 8.950 Milliarden Libanesische Pfund. Die Regierung übermittelte es dem Parlament per Dekret Nr. 4210, gemäß der offiziellen Tagesordnung der Kommission. Der Text sieht die Bereitstellung von Mitteln in der Reserve des Gesamthaushaltsplans für 2026 vor.

Das angekündigte Ziel ist spezifisch: einen Teil der Summen zu zahlen, die öffentliche Verwaltungen und Einrichtungen dem Elektriker schulden. Es geht also nicht darum, die Rechnungen der privaten Abonnenten zu entfernen oder neue Kraftwerke direkt zu finanzieren. Das Projekt reagiert auf den Streit zwischen EDL und öffentlichen Einrichtungen, die ihren Verbrauch nicht beigelegt haben.

Am Ende des Treffens präsentierte Ibrahim Kanaan die Annahme im Ausschuss als einen Schritt, um die Folgen der Kürzungen zu vermeiden. An dem Treffen nahmen der Finanzminister und die Beamten der EDL gemäß dem Eröffnungsprotokoll teil.

Beantragte Kontrolle über alle Rückstände

Die Kommission beschloss auch, den Gesamtbetrag der Schulden gegenüber den öffentlichen Einrichtungen zu überprüfen. Ibrahim Kanaan will diese Steuerung in eine breitere Lösung für den Stromsektor einbeziehen. Er betonte die Notwendigkeit, das gleiche Problem zu vermeiden, das alle zwei Jahre auftritt.

Die 100 Millionen Dollar sind nur eine Teilregel in dem Text, der den Abgeordneten vorgelegt wird. Die Gesamtsumme der zu deckenden Rückstände und ihre Verteilung auf die Agenturen bleiben im Mittelpunkt der angekündigten Kontrolle. In den Erklärungen am Ende der Sitzung werden die Begünstigten der Haushaltszahlung oder des Zahlungsplans nicht aufgeführt.

Zehn Millionen Dollar für Solarkredite an KMU

Die Kommission genehmigte eine zweite Zuweisung von 10 Millionen Dollar für Kafalat. Der durch das Dekret Nr. 4211 übermittelte Entwurf sieht 895 Milliarden Pfund in der Reserve des Haushalts von 2026 vor.

In der Tagesordnung des Finanzausschusses wird sein Anwendungsbereich festgelegt: die Förderung von Darlehen für Solarenergieprojekte durch kleine und mittlere Unternehmen. Die Mittel müssen über Kafalat fließen. Diese Definition ist zielgerichteter als ein allgemeines Programm, das Einzelpersonen hilft, Zeichen auf ihren Häusern zu installieren.

Verfügbare Ankündigungen enthalten keine detaillierten Preise, Kreditobergrenzen, Förderbedingungen oder das Datum, an dem Anträge geöffnet werden. Es ist daher nicht möglich, ein neues Fenster anzukündigen, das sofort für Unternehmen zugänglich ist. Die Solarkomponente begleitet die Begleichung öffentlicher Rückstände, aber die beiden Kredite treffen auf unterschiedliche Objekte.

Eine Antwort auf die am 2. November beschlossenen Kürzungen

Die Abstimmung des Ausschusses findet eine Woche nach Beginn der Kürzungen für öffentliche Einrichtungen im Zahlungsverzug statt. In einer Pressemitteilung vom 2. November gab der Verwaltungsrat von EDL bekannt, dass seine Teams diese Operationen begonnen haben. Sie betrafen Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden, die weder eine Regularisierung bezahlt noch zugesagt hatten.

EDL gab dann an, dass es die Fütterung von Organisationen wieder eingeführt habe, die einen Teil der fälligen Beträge bezahlt hätten. Sie mussten sich auch schriftlich verpflichten, den Restbetrag zu schwanken und regelmäßig für ihren aktuellen Verbrauch zu zahlen. Das Institut hatte gewarnt, dass ein Ausfall dieser Verbindlichkeiten zu einer neuen Kürzung führen könnte.

Die im Ausschuss beschlossenen Mittel sind es noch nicht wert, ausgezahlt zu werden. Nabih Berri berief am Donnerstag, den 12. November, um 11.00 Uhr Zeit in Beirut eine Parlamentssitzung ein, um die auf der Tagesordnung stehenden Entwürfe und Vorschläge zu erörtern. Ibrahim Kanaan bezeichnete diese Ernennung als den nächsten erwarteten Schritt für den Umschlag für EDL.

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