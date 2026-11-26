Am 26. November wurden Luftangriffe bei Ain el-Tineh gemeldet. Israel bestätigte einen Angriff; Opferzahlen lagen nicht vor.

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Weitere israelische Luftangriffe wurden am Donnerstag, dem 26. November, in der westlichen Bekaa-Ebene gemeldet, unter anderem bei Ain el-Tineh. Die israelische Armee bestätigte einen Angriff in diesem Gebiet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lagen keine bestätigten Opferzahlen vor.

Explosionen in der westlichen Bekaa-Ebene

Mehrere libanesische Korrespondenten berichteten über Explosionen bei Ain el-Tineh. Erste Meldungen nennen auch Angriffe im Gebiet von Toumat Niha. Die Berichte unterscheiden sich hinsichtlich der Zahl der Angriffe. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Gemeint ist der Ort in der westlichen Bekaa-Ebene, nicht das gleichnamige Viertel in Beirut.

Israel bestätigt den Angriff bei Ain el-Tineh

Ella Waweya, die arabischsprachige Sprecherin der israelischen Armee, erklärte, der Einsatz habe einer von ihr der Hisbollah zugeschriebenen Anlage gegolten. Die Art der Anlage konnte nicht unabhängig überprüft werden. Die Erklärung bestätigt weder die Ziele noch die Folgen der übrigen gemeldeten Angriffe. Die Notfallzentrale des libanesischen Gesundheitsministeriums hatte bei Redaktionsschluss keine Opferzahlen zu diesem Vorfall veröffentlicht.

Die Angriffe sind von dem ebenfalls von Israel bestätigten Angriff auf Janta im Osten der Bekaa-Ebene am 19. November zu unterscheiden. Für die am Donnerstag im Südlibanon gemeldeten Vorfälle lag ebenfalls keine Gesamtbilanz der libanesischen Behörden vor.

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