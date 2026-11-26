Itamar Ben Gvir musste die Kammer am 25. November verlassen, nachdem er Eitan Ginzburg beleidigt hatte. Der Vorschlag zu Moscheesprechern wurde mit 63 zu 45 Stimmen abgelehnt.

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Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir wurde am Mittwoch, den 25. November, aus der Knessetkammer entlassen, nachdem er Vizepräsident Eitan Ginzburg, der das Treffen leitete, beleidigt hatte. Auf derselben Sitzung lehnten die Abgeordneten mit 63 zu 45 Stimmen einen Vorschlag seiner Partei zur Regulierung der Verwendung von Lautsprechern in Moscheen ab. Die Anordnung, den Raum zu verlassen, zieht seine Amtszeit als Abgeordneter nicht zurück.

Vizepräsident befiehlt ihm, den Raum zu verlassen

Die Diskussion über den Aufruf zum Gebet degenerierte im Austausch für Beschimpfungen. Ben Gvir wird von arabischen Abgeordneten eingeholt, die ihnen vorwerfen, den Terrorismus zu unterstützen. Als Ginzburg intervenierte, nannte ihn der Minister einen Idioten. Daraufhin wies ihn der Vizepräsident an, den Plenarsaal zu verlassen. Ben Gvir stellte die Entscheidung öffentlich in Frage und kritisierte Ginzburgs Art, das Treffen zu leiten.

Es handelt sich um zwei getrennte Beschlüsse: der eine betrifft die Durchführung der Sitzung, der andere das Schicksal eines Gesetzes. Der erste verfehlte nicht Ben Gvirs Sitz in der Knesset oder seine Ministerfunktion; der zweite nimmt die Prüfung dieses Textes bei der Vorababstimmung an.

Vorabgenehmigung und Geldbußen bis zu 50.000 Schekel

Der von Limor Son Har-Melech und Hanamel Dorfman, zwei gewählten Vertretern von Otzma Yehudit, vorgelegte Vorschlag verbietet Berichten zufolge die Installation oder Verwendung eines Soundsystems in einer Moschee ohne Genehmigung des für Umwelt zuständigen Ministers. Dies hätte insbesondere das Volumen, die Minderung und die Nähe der Wohnungen berücksichtigt.

Das parlamentarische Dokument sah eine Geldbuße von 50.000 Schekel für eine Einrichtung oder Nutzung ohne Genehmigung und 10.000 Schekel für die Verletzung der Genehmigungsbedingungen vor. Unter den im Text aufgeführten Bedingungen hätte die Polizei die Nutzung der Ausrüstung stoppen oder sie im Falle einer Ablehnung sogar beschlagnahmen können.

Die Autoren präsentierten den Entwurf als Reaktion auf Lärmbelästigungen. Arabische Abgeordnete verurteilten einen diskriminierenden Text gegen die muslimische Minderheit. Der Vorschlag richtete sich an Moscheen und nicht an alle Kultstätten. Die Ablehnung mit 63 zu 45 Stimmen bedeutet, dass diese neuen Genehmigungen und Sanktionen unter diesem Text nicht in Kraft treten.

Illustration: ein Archivporträt von Itamar Ben Gvir, kein Bild der Sitzung vom 25. November. Bildnachweis: Shlomi Amsalem / Knesset Archives, resized portrait,CC BY-SA 4.0.

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