Der Med Emre, der Diesel trug, sank am Donnerstag vor Ibiza. Die 17 Matrosen wurden geborgen, aber einer starb.

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DieMed Emreein maltesisches Schiff mit Diesel beladen, sank vor Ibiza in der Nacht vom 25. auf den 26. November. Alle Besatzungsmitglieder wurden geborgen, aber einer der 17 Matrosen starb, kündigte die balearische Regierung an. Spanien hat seinen Aktionsplan gegen die Meeresverschmutzung aktiviert.

Das Schiff hatte Algeciras verlassen und war auf dem Weg nach Barcelona. Die Regionalregierung stellt das Schiffswrack etwa 25 nautische Meilen von der Insel, etwas mehr als 46 Kilometer entfernt. Drei spanische Seenotrettungshubschrauber aus Palma, Valencia und Tarragona nahmen an der Operation mit Rettungsschiffen und Handelsschiffen in der Nähe teil.

Sechs Matrosen in Ibiza behandelt

Sieben Besatzungsmitglieder wurden nach Ibiza evakuiert. Der Tod eines von ihnen wurde im Can Misses Hospital aufgezeichnet. Die restlichen sechs wurden bei der Ankunft am Flughafen in Pflege genommen und dann nach Can Misses und der Nuestra Señora del Rosario Poliklinik geleitet. Die Behörden berichteten von kleineren Verletzungen, wobei Hypothermie das Hauptproblem war. Von den anderen zehn Seeleuten wurden fünf nach Valencia gebracht und fünf blieben an Bord eines Rettungsschiffes, in gutem Zustand nach der regionalen Bilanz.

Eine Übersicht, um nach einer möglichen Tischdecke zu suchen

Die Balearen schätzen, dass das Schiff rund 7.000 Tonnen Dieselöl transportieren könnte. Diese Zahl ist eine Schätzung der Ladung, nicht ein Maß für die Menge, die freigegeben werden kann. Die Regionalregierung bestätigte weder das Ausmaß eines Lecks noch das Vorhandensein von Kraftstoff an der Küste in ihrem ersten Kommuniqué.

Die spanische Handelsmarine hat ihren nationalen Plan zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung auf Stufe 2 aktiviert. Die Balearen haben ihren territorialen Katastrophenschutzplan auf Stufe 0 gestartet. DieClara Campoamor, ein Rettungsschiff ausgestattet, um auf Verschmutzung reagieren, wurde in das Gebiet geschickt. Ein Aufklärungsflugzeug muss darüber fliegen, um eine mögliche Verschüttung zu erkennen. Die regionalen Behörden haben die Ursache des Untergangs nicht angegeben.

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