Die internen Sicherheitskräfte kündigten am Donnerstag die Versiegelung von 25 nicht lizenzierten Metzgereien nach einer Inspektion am Dienstag auf dem Sabra-Markt an.

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Die Internal Security Forces (ISF) gaben am Donnerstag, dem 26. November, bekannt, dass sie 25 Metzgereien auf dem Sabra-Markt in Beirut versiegelt haben. Die Inspektoren stellten fest, dass diese Unternehmen keine Lizenz hatten. Die Operation fand am Dienstag, den 24. November, auf Anweisung der Staatsanwaltschaft am Kassationsgericht statt.

Die Justizpolizei führte die Überwachung mit Spezialisten der Ministerien für Gesundheit, Landwirtschaft und Wirtschaft durch. Die Mission richtete sich an alle Marktschlachter. Die ISPs weisen die 25 Siegel ohne Autorisierung zu. Sie geben nicht die Gesamtzahl der kontrollierten Betriebe, die Ergebnisse der Fleischanalysen oder eine Liste der sanktionierten Unternehmen an.

Die Straße wurde nach der Rallye wieder geöffnet

Von den Beamten versammelten sich Leute und einige verbrannten Reifen, um zu versuchen, ihren Ausgang zu blockieren, so die ISP-Pressemitteilung. Die Agenten verteilten die Kundgebung und öffneten die Straße wieder. Die Pressemitteilung erwähnt keine Verhaftungen im Zusammenhang mit dieser Episode.

Eine separate Operation von der angekündigten Schließung der Union

Die Versiegelung in Sabra fällt nicht unter die Berufung der am Mittwoch angekündigten Gewerkschaft von Metzgern und Viehhändlern, die auf Schlachthöfe und Viehzuchtbetriebe abzielt. In Sabra intervenierten ISPs auf Anweisung der Staatsanwaltschaft und in Einzelhandelsgeschäften. Die Gewerkschaft ihrerseits hatte weder das Datum des Beginns der angekündigten Schließung noch die Einrichtungen, die daran teilnehmen würden, angegeben.

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