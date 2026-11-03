Doha begrüßt arabische Luftfahrtunternehmen

Qatar Airways ist vom 2. bis 4. November 2026 Gastgeber des 59. Treffens der Organisation Arabischer Luftfahrtunternehmen in Doha. Mehr als 200 Führungskräfte und Vertreter des Sektors nehmen an diesem Treffen teil, das den gemeinsamen Prioritäten der regionalen Luftfahrt gewidmet ist. Resolutionen sind in den konsultierten Quellen noch nicht festgelegt.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die 59. Generalversammlung der Organisation Arabischer Luftfahrtunternehmen (AACO) wurde am 2. November in Doha eröffnet. Qatar Airways veranstaltet das Treffen bis zum 4. November 2026 im Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel. Mehr als 200 Branchenführer und Vertreter nehmen nach Angaben des Unternehmens teil.

Ein Treffen zu den sektoralen Prioritäten

Die Eröffnung gab Hamad Al-Khater, Geschäftsführer der Qatar Airways Group und Vorsitzender der Versammlung, sowie Abdul Wahab Teffaha, Generalsekretär von AACO, das Wort. Die Diskussionen konzentrieren sich auf die Veränderungen des Luftverkehrs und die gemeinsamen Prioritäten der Fluggesellschaften in der Region.

Das Treffen bringt die Leiter der Mitgliedsunternehmen, Partnerunternehmen und Vertreter von Industrieorganisationen zusammen. Gastgeber ist der katarische Premierminister und Außenminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani.

Arbeiten bis 4. November

Der von AACO veröffentlichte Kalender bestätigt die drei Sitzungstage. Die verfügbaren Elemente beziehen sich auf die Offenheit und das allgemeine Programm: Sie erlauben noch nicht die Vorlage endgültiger Entschließungen oder neuer finanzieller Verpflichtungen in der angenommenen Fassung.

Titel: Rede auf dem Podium der 59. AACO-Generalversammlung in Doha. Foto: Qatar Airways / Pressemappe erhalten am 3. November 2026, nicht näher bezeichneter Fotograf. Redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Ereignis. Kleid Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews