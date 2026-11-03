Iranisch-USA: Katar will Interimsabkommen

Katar vermittelt weiterhin zwischen den USA und dem Iran mit dem Ziel eines Interimsabkommens. Am Dienstag berichtete Majed Al Ansari, dass beide Seiten die Vorschläge der Mediatoren nach einem Besuch in Teheran überprüfen. Doha will eine erste Vereinbarung zur Wiederherstellung des Vertrauens vor breiteren Diskussionen. Es wurde keine Unterschrift oder kein Antragsdatum bekannt gegeben. Der Sprecher verteidigte auch die Schifffahrtsfreiheit in Ormuz, während die iranischen Forderungen nach wie vor hoch sind.

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Katar arbeite an einem Interimsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, sagte Majed Al Ansari am Dienstag, den 3. November 2026. In Doha versicherte der Sprecher des Außenministeriums, dass beide Seiten die Vorschläge der Mediatoren berücksichtigen würden. Sie bleibt bei ihrer Hoffnung auf ein Abkommen, ohne eine Unterzeichnung oder einen Zeitplan für die Umsetzung anzukündigen.

Ihm zufolge bleiben Washington und Teheran in dem Prozess involviert. Intermediäre tauschen Vorschläge zwischen den beiden Hauptstädten aus, während die Diskussionen immer noch versuchen, ihre Differenzen zu verringern. Der katarische Beamte unterscheidet somit die Fortsetzung der Kontakte von ihrem Ergebnis: aktive Verhandlungen stellen kein Abkommen dar.

Interimsabkommen zur Wiederherstellung des Vertrauens

Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz, berichtet von The Peninsula, beschrieb Al Ansari einen progressiven Ansatz. Doha strebt zunächst eine erste Vereinbarung an, die das Vertrauen wiederherstellen und jede Partei dazu bringen würde, ihre Verpflichtungen vor Ort zu erfüllen. Die Frage der Bürgen würde sich nach Abschluss dieser ersten Phase stellen.

Der Sprecher hat den Text des angestrebten Kompromisses nicht veröffentlicht. Sie erstellte daher keine endgültige Liste der US-amerikanischen und iranischen Verpflichtungen. Die Dauer einer möglichen Vereinbarung, ihre Kontrollmechanismen und ihr Inkrafttreten müssen ebenfalls noch festgelegt werden.

Eine katarische Delegation kehrte am Montag nach mehr als dreistündigen Treffen in Teheran nach Doha zurück. Al Ansari präsentierte diesen Austausch als positiv. Er warnte jedoch, dass eine militärische Eskalation die Verhandlungen erschweren würde.

Anadolu, die Al-Araby Al-Jadeed übernahm, meldete am Dienstag grünes Licht für das von katarischen Mediatoren vorgestellte Projekt, laut anonymen Quellen in der Nähe des Falles. Diese Information ist keine gemeinsame Ankündigung eines von Washington und Teheran unterzeichneten Abkommens.

Ormuz bleibt ein zentraler Punkt der Meinungsverschiedenheit

Am selben Dienstag betonte der Sprecher, dass die Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Ormuz und dem Golf nicht gehandelt werden könne. Sie lehnte Drohungen gegen Schiffe ab, ob Katarer oder Ausländer. Diese Position begleitet die diplomatischen Bemühungen, ohne eine neue maritime Vereinbarung anzukündigen.

Auf der iranischen Seite glaubt ein hochrangiger Beamter, der anonym von Reuters zitiert wird, im Gegenteil, dass eine Vereinbarung in weiter Ferne liegt. Er behauptet, Teheran lehne die Behauptungen der USA ab, sie seien übertrieben. Diese Einschätzung widerspricht nicht der Existenz des von Doha beschriebenen Handels, sondern unterstreicht das Fehlen eines angekündigten Kompromisses.

Auch der iranische Generalstabschef Ali Abdollahi bekräftigte am Dienstag die Forderungen nach Sanktionen, eingefrorenen Vermögenswerten und Ormuz. Seine Anträge stellen eine iranische Position dar, nicht Klauseln, die von den Vermittlern akzeptiert wurden.

In diesem Stadium befasst sich die katarische Ankündigung mit einem diplomatischen Ziel und der Berücksichtigung von Vorschlägen. Es bestätigt nicht die Einstellung der Kämpfe oder die Wiedereröffnung der Straße in einer von beiden Parteien vereinbarten Weise.

Cover: Qatar flags, Archivfoto veröffentlicht im September 2011. Foto: Samrah Shahid / Creative Commons Qatar, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Ganzheitliche Fotografie erhalten, proportional verkleinert; Libnanews redaktionelles Kleid wurde außerhalb der Fotografie hinzugefügt. Dieses Bild repräsentiert nicht die Verhandlungen vom November 2026.Fotoquelle·Lizenz CC BY 2.0.

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