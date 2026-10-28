Napoleon Bonaparte, an den Toren der Levante 1799 bonaparte schob seine Armee zu den Toren des osmanischen Syrien. Er schrieb an Emir Bachir Chehab II. vom Berg Libanon und versprach ihm Unabhängigkeit im Austausch für Nahrung

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Napoleon Bonaparte vor den Toren der Levante

1799 schob Bonaparte seine Armee an die Tore des osmanischen Syriens. Er schrieb an Emir Bashir Chehab II. vom Berg Libanon und versprach ihm Unabhängigkeit im Austausch für Nahrung – aber der Emir wählte Neutralität. Die Belagerung von Saint-Jean-d’Acre scheiterte trotz des Sieges von Kléber am Berg Tabor: Napoleon zog sich am 11. Mai 1799, seinem nächsten Durchgang zum gegenwärtigen Libanon zurück.

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews