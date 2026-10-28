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Napoleon Bonaparte vor den Toren der Levante

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Napoleon Bonaparte, an den Toren der Levante 1799 bonaparte schob seine Armee zu den Toren des osmanischen Syrien. Er schrieb an Emir Bachir Chehab II. vom Berg Libanon und versprach ihm Unabhängigkeit im Austausch für Nahrung

Napoléon Bonaparte, aux portes du Levant 🇱🇧
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Napoleon Bonaparte vor den Toren der Levante

1799 schob Bonaparte seine Armee an die Tore des osmanischen Syriens. Er schrieb an Emir Bashir Chehab II. vom Berg Libanon und versprach ihm Unabhängigkeit im Austausch für Nahrung – aber der Emir wählte Neutralität. Die Belagerung von Saint-Jean-d’Acre scheiterte trotz des Sieges von Kléber am Berg Tabor: Napoleon zog sich am 11. Mai 1799, seinem nächsten Durchgang zum gegenwärtigen Libanon zurück.

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