Der Besuch des katarischen Premierministers in Beit el-Wasat belebt Spekulationen über Saad Hariris politische Rückkehr. Treffen mit Bahia und Nader Hariri, möglicher Kongress der Zukunft und der Termin Februar 2027: Es gibt mehrere Signale, ohne dass die Absichten des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten offiziell bestätigt wurden.

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Ein Besuch in Katar, der mehrere Jahre politischer Diskretion bricht

Der Besuch des katarischen Premierministers Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani in Beit el-Wasat brachte erneut Fragen zur politischen Zukunft von Saad Hariri auf. Die Verdrängung ist aufgrund des Standorts und des Kontexts, in dem sie tätig ist, von besonderer Bedeutung. Nach Informationen, die am 23. Oktober 2026 veröffentlicht wurden, war die politische Residenz des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten zum ersten Mal seit fast sechs Jahren die Heimat einer ausländischen Person dieses Ranges. Diese Eröffnung findet statt, wenn der Strom der Zukunft eine Periode des politischen Rückzugs durchläuft, die 2022 begonnen wurde. Sie nährt die Annahmen über eine Reorganisation der Bewegung und eine mögliche Wiederaufnahme der Aktivitäten ihres historischen Führers.

Der katarische Regierungschef traf sich mit der ehemaligen Abgeordneten Bahia Hariri und ihrem Sohn Nader Hariri. Letzterer hatte einen wichtigen Platz in Saad Hariris politischem Kreis eingenommen, bevor er sich von seinen Funktionen als Berater entfernte. Die Anwesenheit dieser beiden Persönlichkeiten verleiht dem Treffen eine familiäre und politische Dimension. Bahia Hariri bleibt eine wichtige Figur in der Hariri-Strömung, insbesondere in Saida. Nader Hariri seinerseits kennt die politischen Netzwerke und Verhandlungen, die die Machtjahre seines Cousins geprägt haben.

Das Treffen allein ist jedoch keine Ankündigung einer politischen Rückkehr. Im vorliegenden Material wurde keine förmliche Verpflichtung zur Wiederaufnahme der Tätigkeiten von Saad Hariri veröffentlicht. Der detaillierte Inhalt der Börsen ist nicht bekannt. Es wäre daher übertrieben zu sagen, dass Doha beschlossen hat, eine neue politische Kampagne zu unterstützen, oder dass eine Einigung über die Zukunft der Zukunft erzielt wurde. Der Besuch stellt jedoch ein bedeutendes Ereignis in einem politischen Umfeld dar, in dem diplomatische Aktionen oft anhand ihrer möglichen Auswirkungen auf die inneren Gleichgewichte interpretiert werden.

Der Austritt von 2022 und seine Folgen für die Zukunft

Saad Hariris Entscheidung, seine politische Aktivität im Jahr 2022 auszusetzen, hatte die sunnitische politische Vertretung im Libanon grundlegend verändert. Der ehemalige Premierminister hatte seinen Rückzug vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, der institutionellen Schwierigkeiten und der Verschlechterung seiner Beziehungen zu Saudi-Arabien angekündigt. Seine Bewegung hatte auch auf die Teilnahme an den Parlamentswahlen dieser Zeit verzichtet. Diese Entscheidung beraubte den Courant der Zukunft seines Hauptinstruments der parlamentarischen Vertretung und öffnete anderen Persönlichkeiten einen politischen Raum.

Der Rückzug wirkte sich auch auf die interne Organisation der Bewegung aus. Lokale Führer und Aktivisten mussten ihre Aktivitäten fortsetzen, ohne eine mit den Vorjahren vergleichbare Wahlorientierung zu haben. Netzwerke um die Familie Hariri blieben in mehreren Gebieten präsent, darunter Beirut, Tripolis, Saida und einige der Bekaa-Siedlungen. Ihre Mobilisierungsfähigkeit konnte jedoch nicht mehr durch direkte Wahlbeteiligung unter der Führung von Saad Hariri gemessen werden.

Die Situation der Zukunft ist damit zu einem der wichtigsten Unbekannten der libanesischen Politik geworden. Seine mögliche Rückkehr in den Wettbewerb könnte die Machtverhältnisse innerhalb der sunnitischen Wählerschaft, aber auch die Beziehungen zwischen den wichtigsten parlamentarischen Formationen verändern. Eine Wiederaufnahme der Aktivitäten würde jedoch mehr als eine Grundsatzerklärung erfordern. Dies würde eine interne Reorganisation, die Festlegung einer Wahlstrategie und die Klärung der Beziehungen zu regionalen Partnern erfordern.

In diesem Zusammenhang kommt dem Besuch in Katar eine besondere Bedeutung zu. Es kommt zu einer Zeit, in der Quellen, die der Bewegung nahe stehen, die Möglichkeit eines neuen organisatorischen Schrittes beschwören. Es beweist nicht, dass diese Phase definitiv entschieden ist, aber es hilft, die Hariri-Familie in den Mittelpunkt einiger politischer Diskussionen zu stellen.

Bahia und Nader Hariri, zwei Gesprächspartner mit unterschiedlichen Rollen

Bahia Hariris Anwesenheit bei dem Treffen mit dem katarischen Premierminister ist Teil seiner historischen Rolle innerhalb der Familie und der politischen Bewegung, die um Rafic Hariri gegründet wurde. Als ehemalige Parlamentsabgeordnete für Saida pflegt sie Verbindungen zu sozialen, pädagogischen und politischen Netzwerken, die mit dieser Tradition verbunden sind. Ihre Teilnahme an einem hochrangigen diplomatischen Treffen kann daher als Zeichen institutioneller und familiärer Kontinuität interpretiert werden.

Nader Hariris Fall ist anders. Ehemaliger politischer Berater von Saad Hariri, hatte er an mehreren wichtigen Verhandlungen teilgenommen, bevor er sich von seinem unmittelbaren Umfeld entfernte. Aus den verfügbaren Informationen geht hervor, dass er sein politisches Engagement nach seiner Amtsenthebung verringert hatte. Seine Anwesenheit in Beit el-Wasat während des Besuchs in Katar erregt daher Aufmerksamkeit. Sie konnte eine Wiederaufnahme einiger Kontakte bezeugen, nicht genug, um ihre Rückkehr in ein offizielles Büro mit dem ehemaligen Premierminister zu etablieren.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Ein Familien- oder diplomatisches Treffen führt nicht automatisch zu einer vollständigen politischen Versöhnung. Sie kann jedoch die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Akteuren erleichtern, die wichtige Positionen in den Strukturen der Zukunft eingenommen haben. In einer Organisation, die historisch von der Rolle der Hariri-Familie geprägt ist, kann die Art dieser Beziehungen Konsequenzen für die Vorbereitung einer möglichen neuen politischen Phase haben.

Die veröffentlichten Informationen geben nicht an, ob Saad Hariri persönlich an den Diskussionen teilgenommen hat. Sie können auch nicht feststellen, ob Bahia und Nader Hariri ein spezifisches Mandat für Verhandlungen mit Doha erhalten haben. Es ist daher angebracht, die Schlussfolgerungen auf das zu beschränken, was feststeht: Der katarische Premierminister wurde in Beit el-Wasat von zwei prominenten Persönlichkeiten des Hararianischen Gefolges empfangen, in einem Kontext der Spekulationen über die politische Zukunft der Bewegung.

Katar, ein Partner, der eine neue Etappe ermöglichen könnte

Die Beziehungen zwischen Saad Hariri und den Golfstaaten sind ein zentrales Element seiner politischen Reise. Saudi-Arabien war lange Zeit sein wichtigster regionaler Partner. Die Verschlechterung ihrer Beziehungen hatte zu seiner Distanz von der politischen Szene beigetragen. In diesem Zusammenhang erregt die mögliche Rolle Katars Aufmerksamkeit, insbesondere wegen seiner Beziehungen zu verschiedenen libanesischen politischen Komponenten.

Zukunftsnahe Quellen glauben, dass eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den Golfstaaten ein günstigeres Umfeld für Saad Hariri schaffen könnte. Dazu gehört die Annäherung zwischen Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach dieser Lesung könnte der ehemalige Premierminister von einem weniger widersprüchlichen regionalen Kontext profitieren als der vor seinem Rückzug.

Diese Hypothese muss jedoch vom formalen diplomatischen Engagement unterschieden werden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Riad die Rückkehr von Saad Hariri formell genehmigt hat oder dass Doha ein Mandat zur Vorbereitung seiner politischen Wiedereingliederung erhalten hat. Die verfügbaren Informationen zeigen vor allem die Erwartungen und Analysen der Beamten in der Nähe der Bewegung.

Katar könnte dennoch eine Rolle bei der Wiederaufnahme politischer Kontakte spielen. Seine Beziehungen zu den verschiedenen regionalen Akteuren verleihen ihm eine Fähigkeit zum Dialog, die für eine Persönlichkeit nützlich sein könnte, die versucht, ihre Allianzen wieder aufzubauen. Aber das ist keine Garantie. Die Rückkehr von Saad Hariri würde auch von seinen eigenen Entscheidungen, den libanesischen politischen Bedingungen und der Fähigkeit der Zukunft abhängen, eine operative Organisation wiederherzustellen.

Ein Kongress der Strömung der Zukunft am Ende des Jahres

Die konkreteste Information über eine mögliche politische Erholung betrifft die interne Organisation der Zukunftsbewegung. Quellen in der Nähe der Bewegung beziehen sich auf die Möglichkeit, einen allgemeinen Kongress Ende 2026 oder Anfang 2027 abzuhalten. Dies könnte die Orientierungen der Partei klären, bestimmte Strukturen erneuern und eine mögliche Wiederaufnahme politischer Aktivitäten vorbereiten.

Die Abhaltung eines solchen Kongresses wäre ein wichtiger Schritt. Seit Saad Hariris Rückzug hat die Bewegung nicht die gleiche institutionelle Präsenz wie zuvor. Eine Hauptversammlung könnte die Verantwortlichkeiten ihrer Manager neu definieren und die Beziehung zwischen den verschiedenen regionalen Komponenten klären. Es könnte auch eine Gelegenheit bieten, die Wahlstrategie zu diskutieren, auch wenn keine formelle Entscheidung über die Teilnahme an einer bevorstehenden Wahl getroffen wird.

Eine weitere Besonderheit ist der erwähnte Zeitplan. Es würde dem zweiundzwanzigsten Jahrestag der Ermordung von Rafic Hariri am 14. Februar 2027 vorausgehen. Quellen, die der Bewegung nahe stehen, antizipieren Saad Hariris persönliche Anwesenheit bei dieser Gedenkfeier und organisieren eine beliebte Versammlung. Ein solches Ereignis könnte ein wichtiger Moment sein, um die Fähigkeit des Hariri-Stroms zu messen, zu mobilisieren.

Die genannten Vorbereitungen sind jedoch von den offiziell angekündigten Entscheidungen zu unterscheiden. Die vorliegenden Informationen bestätigen weder einen endgültigen Termin für den Kongress noch deuten sie auf Saad Hariris Teilnahme an der Gedenkfeier als unwiderrufliche öffentliche Verpflichtung hin. Vielmehr weisen sie darauf hin, dass mehrere Fristen von Beamten oder Quellen in der Nähe der Bewegung vorgesehen sind.

Saad Hariris Rückkehr würde sunnitische Gleichgewichte verändern

Eine politische Erholung von Saad Hariri könnte erhebliche Auswirkungen auf die sunnitische Repräsentation haben. Sein Rückzug hatte Raum für unabhängige Abgeordnete, lokale Persönlichkeiten und Ausbildung eröffnet, um ihren Einfluss zu stärken. Die Rückkehr einer organisierten Bewegung um die Hariri-Familie könnte diese Gleichgewichte verändern, insbesondere in den Bezirken, in denen der Courant der Zukunft historisch eine starke Siedlung hatte.

Diese Perspektive bedeutet nicht, dass der ehemalige Premierminister automatisch seinen früheren Einfluss zurückgewinnen würde. Der politische und wirtschaftliche Kontext hat sich seit seinem Rückzug dramatisch verändert. Die Finanzkrise betraf öffentliche Institutionen, Unternehmen und soziale Netzwerke, auf denen viele politische Organisationen basierten. Auch die Erwartungen der Wähler haben sich geändert. Eine mögliche Kampagne sollte daher auf wirtschaftliche und institutionelle Bedenken eingehen, die über traditionelle Allianzen hinausgehen.

Die Frage der Finanzierung und Organisation wäre ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Die politische Bildung kann ohne lokale Strukturen, Kandidaten und eine kohärente Strategie keine wichtige Wahlpräsenz zurückgewinnen. Regionale Beziehungen könnten einige Ansätze erleichtern, aber sie würden die notwendige politische Arbeit vor Ort nicht ersetzen.

Quellen, die dem Strom der Zukunft nahestehen, stellen die Annäherung zwischen mehreren Golfstaaten als einen Faktor dar, der Saad Hariris Aussichten stärken könnte. Diese Einschätzung ist jedoch Teil ihrer Analyse. Es misst nicht genau die Unterstützung, die es für die Wähler haben würde, oder prognostiziert die Ergebnisse einer möglichen Wahlbeteiligung.

Eine Rückkehr ausgesetzt von den Entscheidungen des ehemaligen Premierministers

Ab dem 23. Oktober 2026 trugen mehrere Elemente somit Fragen zur politischen Erholung von Saad Hariri bei. Der Besuch des katarischen Premierministers in Beit el-Wasat, die Anwesenheit von Bahia und Nader Hariri, die Diskussionen um einen allgemeinen Kongress und die Aussichten auf eine Mobilisierung für Februar 2027 sind konvergierende Signale. Sie zeigen, dass der Strom der Zukunft ein potenzieller Akteur in libanesischen politischen Neuzusammensetzungen bleibt.

Diese Beweise deuten jedoch nicht darauf hin, dass eine offizielle Rückkehr beschlossen wurde. Es wurde kein endgültiger öffentlicher Kalender vorgestellt. Die Bedingungen für eine mögliche Wahlbeteiligung bleiben unbekannt. Die Beziehungen zu Saudi-Arabien und anderen regionalen Partnern sind nicht ausreichend dokumentiert, um eine politische Einigung zu erzielen.

Der Besuch in Katar war vor allem eine Entwicklung in der diplomatischen Sichtbarkeit von Beit el-Wasat. Nach mehreren Jahren des Rückzugs gewinnt diese Residenz einen Platz im Austausch mit einer führenden regionalen Persönlichkeit zurück. Die politische Bedeutung dieses Ereignisses wird nun von Saad Hariris Entscheidungen und ihrer möglichen Übersetzung in die Organisation der Zukunftsbewegung abhängen.

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