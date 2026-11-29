Ein Feuer schwer beschädigt Namur Rathaus in der Nacht vom 28. auf den 29. November. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt und der gemeinschaftliche Notfallplan aktiviert.

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Ein Brand beschädigte das Rathaus von Namur in der Nacht vom 28. auf den 29. November. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die arbeitende Bürgermeisterin Charlotte Bazelaire aktivierte den kommunalen Notfallplan. Die Stadt muss nun die Aufnahme der Bewohner organisieren, die ihrer üblichen Fenster beraubt sind.

Ein Feuer in einem Flügel im Bau

Die Warnung wurde in der Nacht gegeben. Das Feuer brach in einem renovierten Flügel in der Rue des Dames Blanches aus, bevor es sich auf mehreren Ebenen ausbreitete. Das Hilfsteam engagierte Teams aus mehreren Gemeinden. Der gemeldete Abfahrtsort stellt nicht fest, dass die Arbeit die Katastrophe verursacht. Die örtliche Polizei gab an, dass es zu früh sei, um die Ursache zu ermitteln.

Ein BE-Alarmalarm wurde an die Einheimischen geschickt und sie gebeten, Türen und Fenster wegen Rauch zu schließen. Ein Sicherheitsbereich schnitt den Zugang zu den nahe gelegenen Straßen und Parkplätzen des Rathauses ab. Diese Beschränkungen betreffen den Interventionssektor; Sie bedeuten nicht, dass das ganze Zentrum von Namur geschlossen ist.

Wohin nach dem Feuer?

Das Rathaus, rue de Fer, beherbergt insbesondere den Bürgerbereich, in dem die Gemeinde Einwohner für Bevölkerung und Zivilregistrierung empfängt. Der amtierende Bürgermeister gab an, dass es seine Priorität sei, die dringendsten Dienste am Montag wiederherzustellen. In den ersten Ankündigungen wurde nicht angegeben, wo die bereits geplanten Termine übertragen würden oder welche Fenster bis zu diesem Datum wieder aufgenommen werden könnten.

Die Stadt Guichet war bereits vor der Katastrophe für einige Anfragen nach Dokumenten. Es ersetzt nicht alle Verfahren mit physischer Anwesenheit, einschließlich derjenigen, die am Schalter identifiziert werden müssen. Die Gemeinde muss noch die alternativen Adressen und Empfangsvereinbarungen festlegen. Ein Situationspunkt wurde am Sonntag um 11:30 Uhr, Namurzeit, in der Saint Joseph Gallery angekündigt.

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