INSEE schätzt die französische Inflation auf 2,9% über ein Jahr im November. Frische Produkte würden um 9,4% zunehmen, verglichen mit 0,2% für den Rest der Diät. Energie bleibt trotz Verlangsamung teuer. Die Daten unterscheiden auch zwischen Preisänderungen und dem Volumen der Haushaltskäufe in Frankreich.

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Die Inflation in Frankreich würde sich von 3,4% im Oktober auf 2,9% im November verlangsamen, so die am 27. November veröffentlichte INSEE-Schätzung. Frische Produkte würden jedoch 9,4% mehr als vor einem Jahr und Energie 19,2% mehr kosten. Der nationale Durchschnitt sinkt über einen Monat, aber nicht alle Haushalte geben den gleichen Anteil ihres Budgets für diese Ausgaben aus.

Preis für frische Produkte: +9,4% gegenüber dem Vorjahr

Die Novemberschätzung unterscheidet zwei Bewegungen. Die Futtermittelpreise würden gegenüber dem Vorjahr um 1,3% steigen, nach 1,2% im Oktober. In dieser Summe würden die Frischprodukte von +8,0 % auf +9,4 % steigen. Der Rest des Feeds würde sich von +0,3% auf +0,2% verlangsamen. Ein Kauf, der sich auf frische Produkte konzentriert, entwickelt sich daher nicht als Lebensmittel insgesamt.

Der Unterschied ist in erster Linie auf die Zusammensetzung des Index zurückzuführen. Lebensmittel machen im Jahr 2026 14,85 % des Referenzkorbs von INSEE aus, aber frische Produkte machen 1,70 % des gesamten Korbs aus. Der Rest der Diät wiegt 13,15%. Eine große Preisänderung bei einem relativ kleinen Artikel kann für Verbraucher, die regelmäßig kaufen und nur wenige Zehntel des Gesamtindex bewegen, sehr sichtbar sein.

Veränderungen über 12 Monate in Frankreich, als Prozentsatz. November 2026: vorläufige INSEE-Schätzung. Post November 2025 Oktober 2026 November 2026 Alle Preise +0,9 +3.4 +2.9 Lebensmittel +1.4 +1,2 +1.3 Frische Erzeugnisse -2.8 +8.0 +9.4 Andere Lebensmittel +1,9 +0,3 +0,2 Energie -4.6 +24,1 +19.2 Dienstleistungen +2.2 +2,6 +2.3

Auch der Ausgangspunkt zählt. Bis November 2025 waren die Preise für frische Produkte innerhalb eines Jahres um 2,8% gefallen. Nach diesem Rückgang und dem geschätzten Anstieg von 9,4% im Jahr später gab es zwischen November 2024 und November 2026 einen geschätzten Anstieg von 6,3%. Diese Berechnung reduziert nicht den Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Es verwechselt es nicht mit höheren Preisen für zwei Jahre und gibt nicht den Preis eines bestimmten Produkts an.

Ölprodukte verlangsamen den Index, Gas ist die Ausnahme

Energie bleibt der höchste jährliche Anstieg unter den großen Indexgruppen: 19,2% im November. Aber der Anstieg war 24,1% im Oktober. INSEE führt die Verlangsamung auf die starke Verlangsamung der Ölpreise zurück. Umgekehrt würden sich die Gaspreise beschleunigen. Die Gesamtenergiezahl gilt daher nicht für alle Verträge oder alle Heizungsarten.

Im Vergleich zum Oktober würde der Gesamtindex um 0,7% sinken, nach einem Anstieg von 0,4% im Vormonat. Der Rückgang der Ölprodukte und der saisonale Rückgang der Transportpreise trugen zu diesem Rückgang bei. Parallel dazu stellt INSEE fest, dass die Lebensmittelpreise im Laufe des Monats fast stabil sind. Der Vergleich mit Oktober und November 2025 beantwortet zwei unterschiedliche Fragen. Sie können sogar entgegengesetzte Anzeichen haben: Die Preise können über einen Monat fallen und höher bleiben als ein Jahr zuvor.

Das Budget eines Haushalts ist nicht der Referenzkorb. Ein Haushalt, der mehr als den Durchschnitt für Kraftstoff oder Heizung ausgibt, kann einen höheren Preisanstieg erfahren als der CPI. Ein Haushalt, dessen Ausgaben sich auf Fertigwaren konzentrieren, erlebt nicht den gleichen Trend: Ihre Preise würden innerhalb eines Jahres um 0,2% sinken. Dies reicht nicht aus, um die Inflation zu berechnen. Dies würde ihre Mengen, die ausgewählten Artikel und die ihnen tatsächlich in Rechnung gestellten Sätze erfordern.

Preise und Mengen: zwei Haushaltsmaßnahmen

In einer separaten Veröffentlichung am selben Tag berichtete INSEE, dass der Verbrauch von Haushaltswaren im Oktober nach -0,9% im September stabil blieb. Die Energieeinkäufe gingen um 2,9 Prozent zurück, wobei das Institut bei Kraftstoffen bei hohen Preisen stark zurückging. Lebensmitteleinkäufe waren fast stabil, um 0,1 Prozent. Umgekehrt wuchsen die hergestellten Waren nach ihrem Rückgang im September um 1,3%.

Die Veröffentlichung über den Verbrauch wirkt sich auf die Preise aus, um die Schwankungen der Käufe zu schätzen. Es wird nicht gesagt, ob die Ausgaben in Euro eines bestimmten Haushalts zurückgegangen sind. Eine Verringerung der verbrauchten Mengen kann mit einer stabilen oder höheren Rechnung einhergehen. Diese Zahlen beziehen sich auf den Oktober, während die vorläufigen Preise für November gelten: Keine der beiden Umfragen kann die Reaktion der Haushalte auf die Preisänderung im November feststellen.

Um zwei Tickets zu vergleichen, ist das nützliche Maß der Preis bei konstanter Menge: Kilo, Liter oder Münze des gleichen Formats. Bei Energie müssen der feste Anteil eines Abonnements und der Verbrauchspreis unterschieden werden. Dieser Wert ersetzt nicht den nationalen Index; er gibt an, welcher Teil der Differenz in einer Rechnung aus dem Stückpreis und welcher Teil aus dem verbrauchten Volumen oder der Zusammensetzung des Warenkorbes stammt.

Der harmonisierte Index, der zum Vergleich europäischer Länder verwendet wird, würde innerhalb eines Jahres um 3,2 % steigen. Dies ist keine zweite Schätzung desselben Korbs: Insbesondere die Behandlung der Gesundheitsausgaben unterscheidet sich. Bis November soll INSEE die endgültigen Zahlen am Freitag, dem 11. Dezember, veröffentlichen. Die vorläufige Schätzung sollte nicht für die vertragliche Bewertung verwendet werden.

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