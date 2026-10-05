Nabatiyeh: Wie Nawaf Salam versucht, den Staat zurück ins Herz des Südens zu bringen

In Nabatiyah will Nawaf Salam der Rückkehr des Staates in den Südlibanon konkrete Inhalte geben. Wiederaufbau, Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Wasser und Elektrizität müssen den diplomatischen Kampf um Souveränität verlängern. Nach Ankündigungen und Ausschreibungen muss die Regierung nun ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, greifbare Ergebnisse zu erzielen.

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Von Washington bis Nabatiyeh, zwei Dimensionen desselben Ordners

Nawaf Salams Vertreibung nach Nabatiyah ist nicht auf eine ministerielle Tour durch ein vom Krieg heimgesuchtes Gebiet beschränkt. Es interveniert fast unmittelbar nach seiner amerikanischen Sequenz und stellt zwei Dimensionen der Regierungspolitik nebeneinander: Verhandlungen außerhalb des israelischen Rückzugs und der Souveränität, und zeigt dann im Inneren, dass der Staat mit etwas anderem als einer Rede in den Süden zurückkehren kann. Der Besuch wird somit zu einem Glaubwürdigkeitstest. Eine in Washington verteidigte Souveränität war nur dann von dauerhaftem Umfang, wenn sie in eine Verwaltung, Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Wasser, Elektrizität und Dienstleistungen übersetzt wurde, die in Nabatiyah und den umliegenden Orten funktionieren konnten.

Der Kontext macht Übung besonders schwierig. Die israelische Bombardierung und Zerstörung geht in mehreren Gebieten weiter. Dörfer bleiben unzugänglich oder stehen unter starkem militärischen Druck. Die zurückkehrenden Bewohner müssen sich mit beschädigten Häusern, zerstörter Infrastruktur und einer stark geschwächten lokalen Wirtschaft auseinandersetzen. Unter diesen Umständen kann die Anwesenheit des Staates nicht allein an der Anzahl der während eines Besuchs anwesenden Soldaten oder Beamten gemessen werden. Es misst die Möglichkeit, wieder in den südlichen Orten zu leben.

Der Besuch setzte jedoch ein sichtbares politisches Signal. Beamte, Sicherheits- und lokale Beamte begleiteten oder begrüßten den Premierminister. Einige der Bewohner kamen, um ihn zu treffen. Sheikh Abdel Hussein Sadek, Imam von Nabatiyeh und einflussreiche Figur der Stadt, erhielt. Diese Elemente gaben der Vertreibung einen Umfang, den frühere offizielle Besuche in der Region nicht immer erreicht hatten. Die Regierung versuchte gerade zu zeigen, dass sie nicht als externe Behörde in den Süden eintreten konnte, sondern als Institution, die ihre Verantwortung nachhaltig wahrnehmen würde.

Souveränität geht auch durch Krankenhaus, Schule und Wasserhahn

Nawaf Salam beschloss, auf einer konkreten Konzeption des Staates zu bestehen. In einer Region, in der Souveränität fast immer durch Waffen, Grenzen und internationale Resolutionen diskutiert wird, verlagert seine Rede einen Teil der Frage auf Dienstleistungen. Ein Bürger misst nicht nur die Präsenz des Staates an der Flagge eines öffentlichen Gebäudes. Sie misst sie einer Verwaltung, die sich öffnet, einem Krankenhaus, das Kranke aufnimmt, einer Schule, die normalerweise die Kurse wieder aufnehmen kann, einer Straße, die benutzt werden kann, und einem Wasser- oder Stromnetz, das funktioniert.

Dieser Ansatz reagiert auf eine alte Schwäche in der Beziehung zwischen Zentral- und Südmacht. Seit Jahrzehnten wird öffentliche Präsenz oft als unzureichend, diskontinuierlich oder langsamer wahrgenommen als parteiische und gemeinschaftliche Strukturen. Der Krieg hat diese Situation weiter verschärft. Zerstörung hat den Bedarf in einer Zeit erhöht, in der die öffentlichen Finanzen nach wie vor sehr begrenzt sind. Die Wiederherstellung der Souveränität bedeutet daher gleichzeitig die Wiederherstellung einer administrativen Kapazität, um die der Staat bereits vor den letzten Kämpfen gekämpft hat.

Die Regierung versucht, diesen Wiederaufbau zu einem Teil ihrer Sicherheitspolitik zu machen. Die Idee ist einfach: die Bewohner zu bitten, sich an den Staat zu wenden, nimmt an, dass er ihre Bedürfnisse erfüllen kann. Ein Dorf, in dem die Armee präsent ist, aber die Schule geschlossen bleibt und das Wasser nicht vorhanden ist, ist nur ein Teil der Normalität. Ebenso kann eine Familie nicht für lange Zeit zurückkehren, wenn sie sich entscheiden muss, ob sie in der Nähe ihres beschädigten Hauses ohne Dienstleistungen bleibt oder woanders lebt.

Ausschreibungen, aber das eigentliche Projekt muss noch gebaut werden

Regierungsankündigungen betreffen mehrere Arbeitskategorien: Sanierung der öffentlichen Infrastruktur, Wasser- und Stromnetze, Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Einrichtungen, die für den Betrieb der öffentlichen Verwaltungen erforderlich sind. Der Korpus bezieht sich auf Ausschreibungsverfahren, die bereits eingeleitet wurden, und auf andere, die sich in Vorbereitung befinden. Im Gesundheitssektor umfassen Operationen auch Ausrüstung und Rehabilitation von beschädigten Einrichtungen. Bei Wasser und Strom müssen technische Aufzeichnungen und Zuteilungsverfahren verwendet werden, um die betroffenen Netze und Einrichtungen zu reparieren.

Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Starten eines Verfahrens und dem Starten eines Projekts. Eine Ausschreibung bedeutet, dass die Verwaltung einen Bedarf identifiziert, eine Datei erstellt und den Vergabeprozess gestartet hat. Es garantiert nicht, dass die Finanzierung vollständig verfügbar ist, dass der Auftrag unverzüglich vergeben wird oder dass das Unternehmen sofort in einem noch exponierten Bereich arbeiten kann. Genau diesen Unterschied muss die Regierung erklären, um zu verhindern, dass die Verbreitung von Werbung Erwartungen weckt, die nicht schnell erfüllt werden können.

Der Süden braucht Wiederaufbau, der Notstand und Planung verbindet. Temporäre Reparaturen sind für die Rückkehr unerlässlich. Sie können jedoch die nachhaltige Sanierung von Netzwerken nicht ersetzen. Eine summarisch reparierte Pipeline, eine Straße, die durch eine vorübergehende Kreuzung geöffnet wird, oder ein teilweise restauriertes öffentliches Gebäude können ein unmittelbares Problem lösen. Sie sind noch keine vollständige Rekonstruktion. Der Übergang von der Dringlichkeit zur Normalität erfordert Finanzierung, laufende öffentliche Aufträge, Ausgabenüberwachung und vor allem ein Minimum an Arbeitssicherheit für Unternehmen.

In Tair Falsay fasst eine vorübergehende Passage die Dringlichkeit zusammen

Ein konkretes Beispiel verdeutlicht diese Logik. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr hat in Abstimmung mit dem Litani National Office damit begonnen, eine hydraulische Brücke zu bauen, um eine zerstörte Brücke in Tair Falsay während der israelischen Streiks vorübergehend zu ersetzen. Die Lösung muss den Verkehr wiederherstellen, bis die dauerhafte Brücke saniert ist.

Diese Art von Intervention erscheint angesichts des Ausmaßes der Zerstörung bescheiden. Dennoch ist es essentiell für den Alltag. Eine zerstörte Brücke schneidet nicht nur eine Straße ab. Es verlängert die Reise zu einer Schule, einem Krankenhaus, einem Geschäft oder einer Farm. Sie erschwert den Transport von Hilfsdiensten und erhöht die Kosten für den Transport von Gütern. Eine vorübergehende Überfahrt kann daher eine unmittelbare Wirkung haben, die weit über ihren offensichtlichen Kosten liegt.

Dieses Beispiel zeigt aber auch die Gefahr einer Zwei-Gang-Rekonstruktion. Temporäre Lösungen können von Dauer sein, wenn sich die Finanzierung der endgültigen Arbeiten verzögert. Die Regierung muss daher vermeiden, dass der Notfall zu einer neuen Normalität wird, die aus temporären Brücken, minimal reparierten Netzwerken und teilweise funktionierenden öffentlichen Gebäuden besteht.

Die Erinnerung an die dreizehn Mitglieder der Staatssicherheit

Der Besuch von Nawaf Salam beinhaltete auch eine symbolische Dimension, die mit dem von den öffentlichen Einrichtungen selbst gezahlten Preis verbunden war. Die Nabatiyeh-Regierung Serail wurde « Serail der Märtyrer der Staatssicherheit » genannt, zu Ehren der dreizehn Mitglieder der Generaldirektion für Staatssicherheit, die bei dem israelischen Angriff auf Nabatiyeh am 10. April 2026 getötet wurden. Salam enthüllte die Gedenktafel in Anwesenheit von Beamten, Mitgliedern von Sicherheits- und Militärinstitutionen, lokalen Vertretern und Familien der Opfer.

Diese Zeremonie gibt der Rede über die Rückkehr des Staates eine weitere Dimension. Die Institutionen kehren nicht in einen Raum zurück, aus dem sie völlig abwesend gewesen wären; Sie selbst erlitten Verluste. Die Gedenkfeier stellt daher die öffentliche Präsenz in Kontinuität dar und erinnert daran, dass Beamte während der Ausübung ihrer Pflichten gestorben sind.

Das Symbol kann jedoch nicht ausreichen. Für die Bewohner ist es nur sinnvoll, den Tod des Staates zu ehren und seine Gebäude wieder aufzubauen, wenn die Verwaltung ihre tägliche Kapazität wiedererlangt. Die Herausforderung besteht darin, das Serail zu etwas anderem als einem Ort der Zeremonie zu machen: ein Zentrum, in dem die Bürger ihre Arbeit erledigen und Dienstleistungen finden können, die normalerweise erbracht werden.

Ein Empfang mit politischer Bedeutung

Die Begrüßung des Premierministers wurde schnell als politischer Indikator interpretiert. Einige sehen es als Bruch mit einer Zeit des Misstrauens zwischen der Regierung und einem Teil der Bevölkerung des Südens. Andere betonen die Anwesenheit von Beamten in der Nähe der Amal-Bewegung und lesen dort ein Zeichen der Differenzierung mit der Hisbollah. Diese Lesungen müssen vorsichtig bleiben. Ein positiver Empfang während eines offiziellen Besuchs reicht nicht aus, um eine dauerhafte Neuzusammensetzung der politischen Allianzen des Südens zu demonstrieren.

Es zeigt jedoch, dass die Regierung einen Handlungsspielraum hat. Die Öffentlichkeit möchte vielleicht mehr öffentliche Präsenz, ohne dass dies automatisch ihre politische Zugehörigkeit ändert. Ein Bewohner kann die Ausbildung unterstützen, bestimmte Widerstandspositionen verteidigen und gleichzeitig mehr Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Verwaltung fordern. Den Süden auf eine binäre Wahl zwischen Staat und Hisbollah zu reduzieren, würde verhindern, diese Realität zu verstehen.

Die Regierung scheint zu versuchen, diesen Raum zu besetzen. Sie kann nicht nur durch Souveränitätserklärungen mit politischer Macht konkurrieren. Sie muss zeigen, dass öffentliche Institutionen in der Lage sind, Ergebnisse zu erzielen. Deshalb wird der wichtigste Kampf nach dem Besuch weniger in Reden als in der Ausführung angekündigter Projekte ausgetragen.

Hisbollah angesichts der institutionellen Rückkehr des Staates

Die Hisbollah verteidigt weiterhin das Prinzip des Widerstands und ihre Waffen im Kontext der israelischen Besatzung und Streiks. Gleichzeitig betonen ihre Beamten die Notwendigkeit, den Süden wieder aufzubauen, die Rückkehr der Bewohner zu ermöglichen und ihre Fähigkeit zu stärken, auf ihrem Land zu bleiben. Die Regierung befindet sich daher in einer Situation, in der sich einige der erklärten Ziele überschneiden, während die Meinungsverschiedenheiten über Waffen nach wie vor groß sind.

Diese Konfiguration erklärt, warum die soziale Präsenz des Staates strategisch wird. Wenn die Diskussion ausschließlich militärisch bleibt, kann jedes Lager in seinen Positionen gefangen bleiben. Die Regierung verteidigt das Waffenmonopol. Die Hisbollah glaubt, dass die Besatzung und die Angriffe die Notwendigkeit des Widerstands aufrechterhalten. Aber wenn es darum geht, ein Krankenhaus, eine Schule oder ein Wassersystem zu reparieren, ändert sich die Frage. Der Staat kann handeln, ohne darauf zu warten, dass alle strategischen Meinungsverschiedenheiten gelöst werden.

Der Erfolg dieser Methode hängt jedoch von ihrer Kontinuität ab. Ein einmaliger Besuch, gefolgt von monatelanger Untätigkeit, würde den Diskurs verstärken, dass der Staat bei Zeremonien erscheint und dann verschwindet, wenn schwierige Arbeit beginnt. Umgekehrt kann eine regelmäßige administrative Präsenz die Beziehung zwischen Bewohnern und Institutionen allmählich verändern, ohne dass ein sofortiger politischer Bruch mit lokalen Kräften erforderlich ist.

Geld, unmittelbare Grenze der Strategie

Nawaf Salam verbirgt nicht, dass die Mittel des Staates angesichts des Ausmaßes der Zerstörung unzureichend sind. Diese Anerkennung ist wichtig. Der öffentliche Haushalt ermöglicht keine rasche Finanzierung aller Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Wasser- und Stromnetze, Verwaltungsgebäude und betroffenen Wohnungen. Der Libanon muss daher arabische und internationale Finanzierung sowie Kredite und Programme im Zusammenhang mit den internationalen Finanzinstitutionen mobilisieren.

Aber externes Geld wird nicht nur auf der Grundlage eines Aufrufs zur Solidarität ankommen. Die Geber werden kalkulierte Projekte, transparente Zuteilungsmechanismen, Zeitpläne, Audits und Garantien anfordern, dass die rekonstruierte Infrastruktur nicht sofort durch eine neue Phase des Krieges zerstört wird. Der Wiederaufbau des Südens hängt daher direkt von Diplomatie und Sicherheit ab.

Diese Abhängigkeit schafft einen schwierigen Kreis. Ohne Stabilität ist die Finanzierung schwieriger zu mobilisieren. Ohne Wiederaufbau bleibt die Rückkehr der Bewohner fragil. Und ohne nachhaltige Rückkehr der Bevölkerung und der Institutionen kämpft der Staat darum, zu zeigen, dass er wirklich seine Autorität ausübt. Nabatiyahs Besuch zielt genau darauf ab, diesen Kreis zu durchbrechen, indem er mit dem beginnt, was sofort getan werden kann, während er sich auf schwerere Projekte vorbereitet.

Ein Besuch, der jetzt eine Verpflichtung zum Ergebnis schafft

Nawaf Salams Vertreibung weckte Erwartungen. Vor dem Besuch konnte sich die Regierung auf Sicherheits- und Finanzzwänge berufen, um das langsame Tempo ihrer Maßnahmen zu erklären. Nachdem er öffentlich erklärt hat, dass der Süden eine Priorität ist und konkrete Interventionen angekündigt hat, muss er nun über ihre Fortschritte berichten. Welche Aufträge wurden vergeben? Welche Projekte haben begonnen? Welche Betriebe wurden wieder eröffnet? Welche Netzwerke wurden repariert? Wie viele Familien konnten unter akzeptablen Bedingungen zurückkehren?

Diese Ergebnisverpflichtung ist wahrscheinlich die wichtigste politische Wirkung des Besuchs. Der Staat kann nicht mehr nur seine Rückkehr versprechen: er hat begonnen, sie zu inszenieren und zu beanspruchen. Jede Verzögerung wird daher sichtbarer. Umgekehrt wird jeder wiederhergestellte Dienst einem Begriff der Souveränität Inhalt verleihen, der oft auf militärische Angelegenheiten reduziert wird.

In Nabatiyeh versuchte die Regierung zu zeigen, dass der Staat durch mehrere Türen gleichzeitig zurückkehren könnte: Sicherheit, Verwaltung, Gesundheit, Bildung, öffentliche Arbeiten und institutionelles Gedächtnis. Die Wette ist ehrgeizig, weil sie unter Schlägen und mit exsanguous Finanzen durchgeführt werden muss. Sein Erfolg wird nicht am Empfang eines Tages gemessen werden. Es wird in den kommenden Monaten gemessen, wenn die Bewohner in der Lage sein werden, zu überprüfen, ob die Anzeigen tatsächlich offene Schulen, reparierte Krankenhäuser, praktische Straßen und funktionsfähige Verwaltungen produziert haben.

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