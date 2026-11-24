Ein Team des Universitätsklinikums München testete eine Gehirn-Computer-Schnittstelle während einer Operation an einem wachen Patienten. Der von FUTRUE Neurosciences entwickelte Prototyp wurde nach den Messungen entfernt. Forscher untersuchen die Wiederherstellung von Empfindungen, ohne in diesem Stadium der dauerhaften Wirksamkeit oder des täglichen Gebrauchs außerhalb des Krankenhauses zu demonstrieren.

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Ein Team des Universitätsklinikums München testete eine Gehirn-Computer-Schnittstelle während einer Operation an einem wachen Patienten. Die Technische Universität München (TUM) gab am Dienstag, den 24. November, bekannt, dass der Prototyp am Vortag installiert, die Zeit zum Sammeln von Daten, und dann entfernt wurde. Es ist weder ein permanentes Implantat noch eine Behandlung von Lähmungen.

Ein notwendiges Verfahren für einen Tumor, ein separater Test

Die Studie fand während einer Operation statt, die bereits zur Behandlung eines Hirntumors notwendig war. Die TUM erklärt, dass diese Art von Forschung denjenigen, die einwilligen, die Teilnahme an einer aus medizinischen Gründen geplanten Operation ermöglicht. Die Vorrichtung wurde nach Abschluss der Messungen entfernt. Die Ankündigung betrifft nur ein Verfahren mit diesem Prototyp in München, nicht das Follow-up einer Reihe von Patienten.

Die Forschungsgruppe wird vom Neurochirurgen Bernhard Meyer geleitet und arbeitet mit FUTRUE Neurosciences zusammen, einem von Clemens Fischer gegründeten Münchner Unternehmen. Das Team habe bereits Aufnahmen am Menschen gemacht und zwei permanente Schnittstellen in anderen Werken platziert, sagt die Universität. Die Neuheit vom 23. November betrifft den Prototyp von FUTRUE, nicht das erste Hirnimplantat, das jemals in München hergestellt wurde.

Speichern Sie ein Signal und stellen Sie schließlich eine Empfindung wieder her

Der Prototyp besteht aus 512 Mikroelektroden, die auf der Gehirnoberfläche ruhen, ohne ins Hirngewebe zu gelangen. Das Gerät soll elektrische Signale sammeln und in der anderen Richtung die Gehirnoberfläche stimulieren. Der Unterschied ist wichtig: Die Aufzeichnung eines Signals könnte zur Steuerung eines externen Geräts verwendet werden, während die Stimulation dazu bestimmt ist, Informationen über dieses Gerät an seinen Benutzer zu übertragen.

Das von der TUM beschriebene Forschungsszenario ist das einer gelähmten Person, die eine Roboterhand befehligen und Feedback darüber erhalten könnte, was sie berührt. Das Team sagte nicht, dass der Patient während der Operation eine Prothese pilotiert hatte. Die Pressemitteilung veröffentlicht keine detaillierten Maßnahmen und zeigt nicht, dass dieser Prototyp nachhaltig funktioniert oder die tägliche Autonomie verbessert.

Zusätzliche Maßnahmen, kein Zeitplan für die Bereitstellung

Die TUM gibt weitere Maßnahmen bekannt. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, mehr Signale zu sammeln: Forscher wollen wissen, inwieweit die Oberflächenstimulation genaue sensorische Informationen liefern kann. Die Veröffentlichung legt keinen Marketingplan oder das Datum der dauerhaften Installation dieses Modells fest.

Cover: Eintritt in das Rechts der Isar Universitätsklinikum in München im Mai 2006. Archivieren, ohne visuelle Verbindung zur Operation. Oliver Raupach / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.5cropping und dressing unter der gleichen lizenz.

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