Der Landkreis Lörrach organisiert am 13. Dezember das Busnetz Markgräflerland und Kandertal neu. Die Linie 200 verbindet Kandern über Weil am Rhein mit Basel, während die Linie 240 Lörrach-Brombach bedient. Schulausflüge stehen allen offen. Der EuroAirport 220-Bus ist nicht Teil der Änderung.

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Die Bewohner des Südwestens Baden-Württembergs müssen am Sonntag, den 13. Dezember, ihre Verkehrsgewohnheiten überprüfen. Am Dienstag, den 24. November, hat der deutsche Landkreis Lörrach die Überholung des Busnetzes von Markgräflerland und Kandertal detailliert durchgeführt. Zahlenwechsel, Abfahrten in regelmäßigen Abständen und planmäßige Spiele: Die Reform betrifft auch Reisende, die von Kandern und Weil am Rhein nach Basel kommen.

Zwischen Kandern und Basel übernimmt die Linie 200 den größten Teil der

Die Linie 200 verbindet Kandern, Weil am Rhein und Basel. Es wird im Wesentlichen den Dienst der alten Linie 55 wieder aufnehmen. Seine Passage nach Basel macht es zu einer der grenzüberschreitenden Achsen des neuen Netzes. Die Linie 240, die auf die Linie 54 folgt, verbindet Kandern mit Lörrach-Brombach. Der Bezirk plant einen Bus alle halbe Stunde auf dieser Linie während der Hauptverkehrszeiten.

Neben diesen Verstärkungen sind die Hauptstrecken 200, 240, 245, 255 und 265 zum Stundensatz geplant. Die auf den Linien 200 und 240 angekündigte Reichweite erstreckt sich von 5 Uhr morgens bis Mitternacht, mit einem reduzierten Angebot am Wochenende. Es sollte nicht geschlossen werden, dass ein Bus um 5 Uhr an jeder Haltestelle fährt: Die genaue Abfahrt hängt von der Bedeutung und dem Wochentag ab.

In Kandern, Schallbach und Fischingen ändert sich die Korrespondenz

Der bezirk verzeichnete mehrere korrespondenzen in den zeitplänen. In Schallbach betreffen sie die Linien 200 und 245. In Fischingen verbinden sie die Linien 245, 255 und 274. In Kandern bringt die neue Organisation die Stunden von 200, 240, 205 und 207 näher. Die Linie 245 umfasst Efringen-Kirchen, Schallbach, Wittlingen und Lörrach.

Einige Reisen, die von einer Person unternommen wurden, erfordern jetzt einen Buswechsel. Andere werden direkt werden. Stopps und Abfahrtszeiten ändern sich auch: Der Bezirk lädt Reisende ein, ihre Reise zu den Zeiten des 13. Dezember zu überprüfen, auch wenn sie das Netz schon lange nutzen.

Zugängliche Schulausflüge mit einem gewöhnlichen Titel

Die zuvor für Studenten reservierten Strecken werden in den öffentlichen Busdienst integriert, teilweise unter neuen Nummern. Andere Reisende können sie zum regulären RVL-Netzpreis ausleihen. Die Linien 271 bis 277 bleiben hauptsächlich für Schulausflüge, während einige sekundäre Dienste auch in den Ferien genutzt werden.

Der 220er-Bus für den EuroAirport ist nicht Teil dieser Neuorganisation

Die FREUND-Linie 220 verbindet Lörrach bereits mit dem EuroAirport Basel-Mulhouse-Fribourg. Es ergänzt das Netzwerk, aber der Bezirk gibt an, dass es nicht zum Los von Markgräflerland gehört. Die neue Nummer für Kandern-Weil am Rhein- Bâle ist also 200, nicht 220. Für vollständige Fahrpläne, Linienpläne und Korrespondenzmöglichkeiten verweist der Bezirk auf seine neue Netzwerkseite.

Cover: In einem 220 Linienbus zwischen Lörrach und EuroAirport, 15. Dezember 2024. Dieses Archiv illustriert nicht den Start des neuen Netzwerks. Ahmet Düz / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0cropping und dressing unter der gleichen lizenz.

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