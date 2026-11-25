Angeführt, um die Pause von Bayern München, Lille gewann 2-1 Mittwoch in Villeneuve-duousAscq. Ayase Ueda ausgeglichen in der 62. Minute vor einem Tor gegen sein Lager von Aleksandar Pavlović, drei Minuten später. Die LOSC markiert damit ihren ersten Erfolg in der Ligaphase dieser Edition.

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Angeführt, um die Pause von Bayern München, Lille gewann 2-1 Mittwoch in Villeneuve-duousAscq. Ayase Ueda ausgeglichen in der 62. Minute vor einem Tor gegen sein Lager von Aleksandar Pavlović, drei Minuten später. Die LOSC markiert damit ihren ersten Erfolg in der Ligaphase dieser Edition.

Die LOSC besiegt Bayern München 2-1, am Mittwoch, 25. November im Pierre-Mauroy-Stadion in Villeneuve-duousAscq, am fünften Tag der Champions League. Der Waliser, seit der 15. Minute angeführt, erzielte in drei Minuten nach der Pause zweimal. Der Bayern, der in seinen ersten vier Europaspielen acht Punkte holte, kassierte in dieser Saison seine erste Niederlage im Wettbewerb.

Upamecano öffnet die Partitur, Özer hält Lille im Spiel

Die Bayern haben in der Ecke profitiert. Tom Bischof fand Dayot Upamecano, dessen Kopf Berke Özer schlug. Der Lille-Torhüter lehnte dann Versuche von Konrad Lamour und Aleksandar Pavlović ab. Am anderen Ende des Feldes verhinderte Jonas Urbig, dass Ayase Ueda und Ethan Mbappé sich vor der Pause ausgleichten. Den Bayern wurden Harry Kane und Michael Olise vorenthalten, die laut LOSC verletzt wurden.

Ueda gleicht aus, Mbappés Schuss schlägt zweites Tor

Lille dachte zunächst, es sei gleich nach der Erholung, aber ein Fehler auf Joshua Kimmich führte zur Annullierung des Ziels. In der 62. Minute trug Nathan Ngoy den Ball vorwärts, bevor er Ayase Ueda diente. Japanischer Stürmer schlug Urbig. Drei Minuten später startete Benjamin André Ethan Mbappé, dessen Schuss die Pole traf. Bei dem Versuch, den Ball zu räumen, schickte ihn Pavlović in seine eigenen Netze.

Vincent Kompany schloss Jamal Musiala und Luis Díaz nach dem zweiten Tor in Lille ein. Die Bayern haben sich nicht ausgeglichen. Laut dem Bericht des Münchner Vereins wurde das Spiel in geschlossenen Fenstern vor 50.000 Menschen gespielt.

Vier Punkte für Lille vor Stuttgart

Mit diesem Sieg stieg der LOSC nach fünf Tagen auf vier Punkte an: Er verlor seine ersten drei Spiele gegen Betis Sevilla, Arsenal und Galatasaray, bevor er in Bodø/Glimt unentschieden wurde. Der Bayern bleibt bei acht Punkten. In der Ligaphase qualifizieren sich die ersten acht direkt für das achte Finale; vom neunten bis zum vierundzwanzigsten fahren die Teams durch Dämme.

Lille spielt seine letzten drei Europaspiele am 9. Dezember in Stuttgart, am 19. Januar gegen die Slowakin Bratislava und am 27. Januar in Rom. Bayern wird am 8. Dezember Gastgeber der Slavia Prag für ihr nächstes Europatreffen sein.

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