Mitsui Chemicals übernimmt JSR

Mitsui Chemicals unterzeichnete am 9. November eine Vereinbarung zur Übernahme der Kontrolle über JSR, einen japanischen Halbleitermaterialspezialisten. Der zugesagte Betrag beträgt 1.840 Milliarden Yen, einschließlich Schulden und anderer Posten. DBJ wird sich an der Finanzierung beteiligen, während Mitsui einen Relaiskredit und eine mögliche Aktienemission vorsieht. Die Annäherung würde mehrere Materialfamilien betreffen, die bei der Herstellung von Chips verwendet werden. Es unterliegt weiterhin den Regulierungsbehörden, mit einer geplanten Fertigstellung zwischen Oktober 2027 und März 2028.

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Mitsui Chemicals unterzeichnete am Montag, den 9. November 2026 eine Vereinbarung, um die Kontrolle über JSR, einen japanischen Lieferanten von Materialien, die für die Herstellung von Halbleitern unerlässlich sind, zu übernehmen. Die Operation erreichte 1.840 Milliarden Yen, einschließlich Schulden und anderer Posten, oder etwa 11,6 Milliarden Dollar. Die japanische Entwicklungsbank (DBJ) wird sich an der Finanzierung beteiligen. Der Abgleich unterliegt weiterhin den Regulierungsbehörden.

Mitsui Chemicals zielt auf Chipmaterialien ab

JSR bestätigt, dass die von JIC Capital verwalteten Fonds einen Vertrag über alle Stammaktien abgeschlossen haben. Nach der Herstellung und Umwandlung von DBJ-Wertpapieren in Vorzugsaktien ohne Stimmrechte hält Mitsui Chemicals alle Stimmrechte. JSR wird eine konsolidierte Tochtergesellschaft der Gruppe.

Der Hersteller beabsichtigt, seine Strategie fortzusetzen, die sich auf elektronische Materialien, Bildschirme und optische Anwendungen konzentriert. Sie stellt die Annäherung als Mittel zur Stärkung von Forschung, Produktentwicklung und globalen Lieferkapazitäten dar.

Seine Rolle liegt vor den fertigen Prozessoren. Lichtempfindliche Harze oder Photoresists werden verwendet, um Schaltungsmotive auf Siliziumplatten zu übertragen. Die Lichtexposition verändert ihr chemisches Verhalten lokal. Die Entwicklung ermöglicht es dann, das gewünschte Design vor den Gravurschritten beizubehalten. JSR bietet Produkte an, die für die extrem ultraviolette Lithographie geeignet sind und für fortschrittliche Chips verwendet werden.

Mitsui Chemicals möchte diese Harze mit seinen eigenen Materialien assoziieren. Sein Portfolio umfasst die Schutzmembranen von Lithographiemasken und -bändern, die in der Plattenverarbeitung verwendet werden. Auf diese Weise will die Gruppe ihr Angebot über mehrere Fertigungsstufen erweitern, anstatt selbst Prozessordesigner zu werden.

Ein Preis, der Schulden beinhaltet

Die angekündigten 1,840 Milliarden Yen sind nicht nur der Preis der Aktien. Das Setup unterscheidet 1.392,1 Milliarden im Eigenkapitalwert und 447,9 Milliarden in verzinslichen Schulden und anderen Posten. DBJ wird 200 Milliarden Yen bringen. Der endgültige Betrag wird bei der Schließung angepasst.

Um das Ganze zu finanzieren, plant Mitsui ein Relaisdarlehen von 1.640 Milliarden Yen, ergänzt durch die Investition von DBJ. Die Gruppe betrachtete dann Bankdarlehen, Anleihen und Zwischenfinanzierungsinstrumente. Es verzeichnete ein Programm, um bis zu 150 Milliarden Yen in Stammaktien zu erhöhen. Der Zeitplan und die Modalitäten für eine solche Aufhebung sind noch nicht vereinbart.

Industrielle Gewinne müssen noch realisiert werden

Mitsui Chemicals hat sich in seiner Präsentation vor Investoren ein Ziel von rund 40 Milliarden Yen an zusätzlichen Jahreserlösen für das Geschäftsjahr 2035 gesetzt. Diese erwarteten Gewinne basieren auf Handelsentwicklung und Versöhnungseinsparungen. Sie werden nicht erreicht.

Die Finanzierung wird zunächst die Bilanz belasten. Die Nettoverschuldung zu EBITDA wird voraussichtlich vorübergehend das Vierfache überschreiten. Der Konzern strebt einen Schuldenerlass über drei Jahre an und will die Finanzkraft im Einklang mit einem Rating der Kategorie A erhalten. Die Aktionäre müssen auch die Verwässerung im Zusammenhang mit potenziellen Emissionen bewerten.

Der Markt begrüßte die Ankündigung mit Vorsicht: Die Aktion Mitsui Chemicals verlor laut einer Nachrichtenagentur am Montag in Tokio etwa 8,5%. Preis und die Verwendung von Schulden gehören zu den Fragen, die zu dieser industriellen Transformation gestellt werden.

JSR warnt davor, dass Genehmigungen für den Wettbewerb und die Kontrolle ausländischer Investitionen den Zeitpunkt ändern oder sogar die Transaktion verhindern können. Mitsui Chemicals strebt eine Produktion zwischen Oktober 2027 und März 2028 an. Die November-Signatur entspricht daher noch nicht dem eigentlichen Kontrollübergang.

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