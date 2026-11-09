CADMOS-2-Kabel im Libanon: Installation vor Inbetriebnahme

Das Schiff Sophie Germain kam im Libanon an, um CADMOS-2, eine neue U-Boot-Verbindung mit Zypern, zu landen. Das Kabel muss CADMOS-1 ersetzen, das seit 1995 aktiv ist. Ogero wartet auf den Abschluss der Arbeiten und Tests vor dem Öffnen. Keine neuen Tarife oder garantierte Debitraten für Einzelpersonen wurden zu diesem Zeitpunkt bekannt gegeben.

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Die Installation des CADMOS-2-Kabels im Libanon machte einen konkreten Schritt. Das Kabelschiff Sophie Germain, betrieben von Orange Marine, kam am Sonntag, den 8. November vor Nahr Ibrahim-Aqaybeh an. Ogero kündigte den Beginn der Arbeiten an der neuen U-Boot-Verbindung mit Zypern an. Seine Öffnung bleibt nach Abschluss der Installation und Prüfung konditioniert.

Die Website soll CADMOS-1 ersetzen, das 1995 in Dienst gestellt wurde. Ogero präsentiert diese Operation als die Ankunft des ersten neuen internationalen Kabels im Libanon seit IMEWE im Jahr 2010. Das angekündigte Ziel besteht darin, die Zuverlässigkeit der Verbindungen und deren Anbindung an europäische Netze zu gewährleisten. Keine neuen Abonnementpreise oder garantierte Debitraten für Einzelpersonen sind in dieser Ankündigung enthalten.

CADMOS-2-Kabel im Libanon: Voreröffnungsarbeiten

Das System wird den Libanon mit Zypern verbinden, mit zwei Ankunftspunkten an der libanesischen Küste, so Ogero. Sophie Germain steht vor Nahr Ibrahim-Aqaybeh. Der Bau geht der Aktivierung der Verbindung für den gewerblichen Verkehr voraus.

Ogero unterscheidet ausdrücklich die Arbeiten auf See von den notwendigen Tests vor der Inbetriebnahme. Dieser letzte Schritt überprüft den Betrieb des abgeschlossenen Links. Der Betreiber gibt in seiner Ankündigung vom 8. November kein Eröffnungsdatum an. Es wird auch nicht angegeben, welche Kapazität beim Start aktiviert wird.

Die Unterscheidung zählt für die Nutzer. Ein Unterwasserkabel ist Teil des Kanals, der einen Abonnenten mit einem im Ausland gehosteten Dienst verbindet. Terrestrische Netze müssen auch Daten zwischen der Küstenstation, der Betreiberausrüstung und lokalen Verbindungen übertragen. Die Fertigstellung der Werft beschreibt daher nicht den in jeder Wohnung verfügbaren Service.

Ein Projekt begann mit Zypern im Dezember 2022

CADMOS-2 ist Teil einer früheren Zusammenarbeit zwischen dem libanesischen Telekommunikationsministerium und dem zyprischen Betreiber Cyta. Am 12. Dezember 2022 unterzeichneten beide Seiten in Beirut eine Vereinbarung über den Bau und die Instandhaltung der Verbindung. Cyta präsentierte das neue System als Ergänzung, gefolgt von einem Ersatz des Kabels, das die beiden Länder seit 1995 verbindet.

Der ursprüngliche Fahrplan sah die Inbetriebnahme im Jahr 2024 vor. Die im November 2026 angekündigte Baustelle kommt daher nach dieser Frist. Ogero gibt die Ursachen dieser Verzögerung oder den neuen Eröffnungsplan nicht an.

In seinem Geschäftsbericht 2024 beschrieb Cyta CADMOS-2 noch als ein System in einem fortgeschrittenen Stadium der Implementierung. Der Betreiber hat dieses Projekt in die Entwicklung der internationalen Verbindungen Zyperns einbezogen.

Zusätzliche Verbindung auf libanesischer Seite vorbereitet

Das Projekt hat auch eine dokumentierte Komponente im libanesischen öffentlichen Beschaffungswesen. Ein am 4. Dezember 2023 von der Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen veröffentlichtes Informationsblatt betrifft eine zusätzliche Rettungsverbindung im Zusammenhang mit CADMOS-2. Die Generaldirektion für Bau und Ausrüstung des Telekommunikationsministeriums sieht eine Vereinbarung mit Ogero auf freiwilliger Basis vor.

Die Notverbindung ist Teil der Ausrüstung, die das internationale System ergänzt. In der Vertragsunterlage sind die Liefer- oder Endabnahmedaten nicht angegeben.

In der Ankündigung vom 8. November wird sowohl die Küstenankunft als auch die Flexibilität des Netzes hervorgehoben. Ogero präsentiert den Ersatz von CADMOS-1 als Mittel zur Verbesserung seiner Zuverlässigkeit. Die Details zu den Schutzmaßnahmen, den Rettungsmöglichkeiten und der Art der Verkehrsverlagerung werden in dieser Pressemitteilung jedoch nicht veröffentlicht.

Was das Projekt noch nicht über Abonnements sagt

Die Erneuerung einer internationalen Verbindung kann die Transportmöglichkeiten verbessern. Es stellt nicht automatisch die Geschwindigkeit einer lokalen Linie ein. Es hängt auch von der Zugangstechnologie, der Ausrüstung, der Verfügbarkeit und dem abonnierten Angebot ab. Mit der Ankunft des Schiffes wird kein spezifisches Ersatzprogramm für private Linien angekündigt.

Die gleiche Vorsicht gilt für Preise. Die Pressemitteilung enthält keinen neuen Gebührenplan oder eine Verpflichtung zur Reduzierung von Rechnungen. Die Handelsbedingungen bleiben bis zu möglichen Zollentscheidungen unverändert.

Für Unternehmen und Einzelpersonen wird der nächste Meilenstein eine Ankündigung des Beginns nach dem Test sein. Die erwarteten Informationen beziehen sich auf das tatsächliche Datum, die aktivierte Kapazität und die Dienste, die den Link verwenden werden. Am 9. November kündigte Ogero die Ankunft des Kabels und der Werke an, ohne noch ihren Empfang oder ihre kommerzielle Inbetriebnahme bekannt zu geben.

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