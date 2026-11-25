Die Indexkommission einigte sich nicht auf den privaten Mindestlohn. Der Arbeitsminister Mohamed Haidar hat am 21. Dezember eine neue Sitzung festgelegt und angekündigt, dass er im Falle eines weiteren Scheiterns die Regierung ergreifen wird. Das gesetzliche Minimum liegt weiterhin bei 28 Millionen Pfund pro Monat.

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Die Indexkommission hat sich am Mittwoch, dem 25. November, nicht auf die Erhöhung des Mindestlohns im libanesischen Privatsektor geeinigt. Der Arbeitsminister Mohamed Haidar hat am 21. Dezember ein neues Treffen anberaumt. Wenn die diskussionen wieder scheitern, sagt er, er werde die datei an die regierung weiterleiten.

Uneinigkeit über den Zeitpunkt der Entscheidungen

An dem Treffen nahmen Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern teil, darunter der Allgemeine Verband der libanesischen Arbeitnehmer sowie der Nationale Sozialversicherungsfonds (CNSS). Dem Bericht des Ministers zufolge wollen die Arbeitgeber, dass andere Akten parallel zur Neubewertung bearbeitet werden. Haidar stimmte zu, sie parallel zu untersuchen, weigerte sich jedoch, die Lohnentscheidung von ihrer gleichzeitigen Regelung abhängig zu machen. Der Minister hat die Art dieser Akten in seiner Erklärung am Mittwoch nicht spezifiziert.

Die Kommission erwartet von der CNSS vor der Dezember-Sitzung zusätzliche Zahlen. Es wurden keine neuen Beträge oder effektiven Termine bekannt gegeben. Der 21. Dezember ist das Datum der Wiederaufnahme der Verhandlungen; die Überweisung an die Regierung bleibt davon abhängig, dass keine Einigung erzielt wird.

Das gesetzliche Minimum bleibt bei 28 Millionen Pfund

Das Dekret Nr. 699 erhöhte den Mindestlohn für den Privatsektor auf 28 Millionen Libanesische Pfund pro Monat und den täglichen Mindestlohn ab dem 1. August 2025 auf 1,3 Millionen Pfund. Dies sind die Referenzbeträge, solange keine neuen Rechtsvorschriften erlassen und in Kraft treten.

Nach Angaben des Statistischen Zentralamtes stiegen die Verbraucherpreise zwischen Oktober 2025 und Oktober 2026 um 16,17 Prozent und zwischen September und Oktober 2026 um 2,04 Prozent. Diese Daten messen die Preisentwicklung; das Treffen am 25. November führte zu keiner Rate der Aufwertung des Mindestlohns.

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