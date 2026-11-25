Der Oberste Gerichtshof prüft Berufungen wegen mangelnder Fürsorge in Bundesgefängnissen. Nielsen v Watanabe widersetzt sich der individuellen Verantwortung, dem Vorgehen gegen den Staat und der ärztlichen Verfügung. Die Anhörung am 9. November ließ mehrere Fragen offen. Zum Zeitpunkt der Überprüfung vom 18. November hat noch keine Festnahme diesen Fall oder die medizinischen Anklagen beigelegt.

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Kann in US-Bundesgefängnissen eine Beschwerde wegen mangelnder Fürsorge persönlich gegen einen Agenten eingereicht werden, oder sollte sie über andere Kanäle erfolgen? Der Nielsen v. Watanabe Fall stellt diese Unterscheidung vor dem Obersten Gerichtshof. Die Anhörung am 9. November 2026 ergab drei mögliche Ergebnisse: die Beibehaltung des bestehenden Rechtsbehelfs, die Beschränkung seines Anwendungsbereichs oder die Aufgabe des Präzedenzfalls, der dies ermöglicht. Am 18. November wurde kein Urteil in die amtliche Akte aufgenommen. Die Fragen der Richter sind daher keine Entscheidung.

Eine medizinische Beschwerde, keine etablierte Verantwortung

Kekai Watanabe wirft Krankenschwester Francis Nielsen vor, nach der Gewalt im Bundesgefängnis Honolulu im Juli 2021 eine angemessene Betreuung verweigert zu haben. Nach den Vorwürfen des Berufungsgerichts wurde im Februar 2022 eine Fraktur des Coccyx diagnostiziert. Der streit in diesem stadium betrifft die möglichkeit, den agenten wegen schadensersatz für einen angeblichen verstoß gegen die achte Änderung zu verfolgen, nicht eine verurteilung der krankenschwester.

Das Berufungsgericht des Ninth Circuit ließ diesen Antrag im September 2024 weiterlaufen. Sie betrachtete den Fall im vorherigen Carlson v. Green-Fall, der sich mit Fehlern in Bundesgefängnissen befasste. Nielsen erhielt die Überprüfung dieser Entscheidung durch den Obersten Gerichtshof. Die vorläufige Frage ist, ob die Berufung in diesem Fall existiert; die Realität und Schwere der angeblichen Verstöße bleiben unterschiedlich.

Carlson anwenden oder seine Berufung beenden

Der frühere Carlson gehört zur Familie der sogenannten Bivens-Heilmittel: Maßnahmen, die es ermöglichen, in bestimmten von den Richtern anerkannten Situationen persönliche Wiedergutmachung von einem Bundesagenten für eine Verfassungsverletzung zu beantragen. Die Anhörung konzentrierte sich auf die Grenze zwischen der Anwendung eines bestehenden Präzedenzfalles und der Schaffung einer neuen Kategorie von Maßnahmen. Der gleiche Hinweis auf den achten Änderungsantrag reicht nicht aus, um die Parteien an diese Grenze zu bringen.

Nielsens Anwalt Lucas Walker argumentiert, dass die Schaffung von Entschädigungsmitteln eine Angelegenheit des Kongresses sei. Er schlug mehrere Möglichkeiten vor, die Beschwerde abzulehnen: die Fakten von denen von Carlson zu unterscheiden, zu berücksichtigen, dass die nachfolgenden legislativen und administrativen Mechanismen diesen Präzedenzfall nicht anwendbar machen, oder allgemeiner auf Bivens zurückzukommen. Er räumte ein, dass ein Teil seiner Argumentation den Effekt haben würde, Carlson nicht mehr zu erlauben, ein Heilmittel zu bleiben.

Die Bundesregierung steht für eine fokussiertere Position. Sein Vertreter, Vivek Suri, beantragte, dass die Carlson-Berufung entweder ausdrücklich oder durch die Erklärung, dass sie durch spätere rechtliche Entwicklungen überholt sei, beendet werde. Er bat den Gerichtshof nicht, das ganze Schicksal von Bivens in diesem Fall zu regeln. Ihm zufolge wirft der Einsatz von Durchsuchungen und Beschlagnahmen unterschiedliche Schwierigkeiten auf.

Kann das Überleben des Insassen das Heilmittel verändern?

In Carlson war der Insasse tot. Watanabe überlebte. Für Nielsen und die Regierung besteht dieser Unterschied teilweise darin, dass ein lebender Gefangener durch Verwaltungsverfahren oder einen Gerichtsbeschluss eine Behandlung suchen kann. Der Vertreter von Watanabe, Joshua Wesneski, antwortete, dass das Heilmittel für Leiden sei, die durch absichtliche Gleichgültigkeit gegenüber medizinischen Bedürfnissen verursacht wurden: Es sollte nicht von einem tödlichen Ausgang abhängen.

Die Fragen der Richter testeten beide Positionen. Elena Kagan fragte Verteidiger der Einschränkung über die Schwere der Unterscheidung zwischen Tod und Langzeitinvalidität. Sie fragte Watanabe auch, warum andere Unterschiede, wie die genaue Kenntnis der Gefahr oder der aktive Beitrag des Personals zur Verschlechterung des Zustands des Gefangenen, rechtlich nicht relevant seien. Dieser Austausch erlaubt es uns nicht, seine zukünftige Abstimmung abzuleiten.

Watanabe Anwalt unterschied diese Fragen von der Wahl des Rechtsmittels selbst. Ihm zufolge muss der Grad des Wissens oder der Fahrlässigkeit untersucht werden, um festzustellen, ob eine Verfassungsverletzung vorliegt, anstatt die Möglichkeit des Handelns von Anfang an zu beseitigen. Er verteidigt die Anwendung des Präzedenzfalls, nicht die Eröffnung eines neuen Verantwortungsfeldes.

Den Staat zu verfolgen bedeutet nicht, den Agenten zu verfolgen

Der Federal Tort Claims Act, der bestimmte Aktionen gegen die Vereinigten Staaten ermöglicht, ist von zentraler Bedeutung für die Debatte. Die Regierung präsentiert es als Heilmittel für gewöhnliches medizinisches Fehlverhalten, mit einem Angeklagten, der in der Lage ist zu zahlen. Sie erkennt jedoch an, dass gefängnispolitische Entscheidungen bestimmte Ausnahmen aufwerfen können.

Watanabe widersetzt sich dieser Darstellung der abschreckenden Funktion einer individuellen Verantwortung und der Unterschiede zwischen den geltenden Regeln. Sein Anwalt betonte, dass der Rechtsbehelf gegen den Staat unter anderem von Bestimmungen des staatlichen Rechts abhinge und nicht notwendigerweise in allen Fällen den gleichen Rechtsbehelf vorsehe. Er bestätigte auch, dass Watanabe, der ohne Anwalt ein Verfahren eingeleitet hatte, keine Maßnahmen nach dem Federal Tort Claims Act ergriffen hatte.

Eine einstweilige Verfügung zur Behandlung, finanzielle Wiedergutmachung gegen den Staat und persönliches Vorgehen gegen einen Agenten reagieren somit auf unterschiedliche Gegenstände. Ihre Existenz garantiert nicht ihren Erfolg in einem bestimmten Fall. Der gerichtshof muss noch entscheiden, ob die beschwerde gegen nielsen fortgesetzt werden kann und wie lange seine antwort den rahmen für bundeshäftlinge ändern wird.

United States Supreme Court in Washington, DC, 1. Juni 2024. Foto von Archiven, nicht von der Anhörung vom 9. November 2026. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Libnanews Kleidung unter der gleichen Lizenz.

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