Middle East Airlines reduziert seinen Dienst nach Riad vom 16. Dezember bis zum 31. Dezember 2026. Nur die tägliche Morgenrotation bleibt auf dem Programm. Das Unternehmen fügt elf Flüge zwischen Beirut und Dammam vom 16. bis 22. Dezember hinzu. Hier sind die gelöschten Flugnummern und zusätzliche Abflugpläne.

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Middle East Airlines (MEA) nimmt vom 16. bis 31. Dezember 2026 zwei tägliche Umdrehungen zwischen Beirut und Riad auf. Das libanesische Unternehmen unterhält den Morgendienst und kündigt vom 16. bis 22. Dezember weitere 11 Flüge zwischen Beirut und Dammam an.

Riad: Morgenrotation bleibt im Programm

Die nachmittags ME420 und ME421 Flüge sowie abends ME422 und ME423 Flüge werden in diesem Zeitraum abgeschafft. Die tägliche Morgenrotation, ME424 und ME425, wird beibehalten. Die MEA erklärt, dass die Behörden des King Khaled International Airport bestimmte Betriebsgenehmigungen für Unternehmen, die Riad bedienen, einschließlich der eigenen, entzogen haben.

Fünf zusätzliche Flüge von Riad nach Beirut, die zuvor angekündigt wurden, werden ebenfalls gestrichen: ME1425 am 16. Dezember um 0815 Stunden; ME2423 und ME3425 von 18 bis 1445 Stunden und 1310 Stunden; ME1421 und ME2423 von 22 bis 1925 Stunden und 2000 Stunden. Dies sind die Zeitpläne von Riad.

Dammam: Flugpläne hinzugefügt

Die Verstärkung dient dem internationalen Flughafen von König Fahd. ME446 Abfahrten werden zur Beirut-Zeit und ME447 Abfahrten zur Dammam-Zeit angegeben.

Mittwoch, 16. Dezember: ME446 um 16.00 Uhr; ME447 um 20.25 Uhr.

ME446 um 16.00 Uhr; ME447 um 20.25 Uhr. Donnerstag 17: ME446 um 14.30 Uhr; ME447 um 18.55 Uhr.

ME446 um 14.30 Uhr; ME447 um 18.55 Uhr. Freitag 18: ME447, von Dammam nach Beirut, um 0735 Stunden.

ME447, von Dammam nach Beirut, um 0735 Stunden. Samstag 19: ME446 um 17.55 Uhr; ME447 um 22.20 Uhr.

ME446 um 17.55 Uhr; ME447 um 22.20 Uhr. Montag 21 und Dienstag 22:ME446 um 14.30 Uhr und ME447 um 6.55 Uhr jeden Tag.

Das Kommuniqué gibt nicht an, ob Passagiere, deren Flug nach Riad storniert wird, nach Dammam zurückgeschickt werden. Überprüfen Sie für ein bereits gebuchtes Ticket die Flugnummer und fragen Sie das Unternehmen oder die Agentur nach Optionen in dieser Datei.

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