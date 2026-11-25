Im Libanon erfordert die Eröffnung oder Einlösung eines Büros mehr als eine Verkaufsurkunde. Was die Lizenz überprüft und was ein gemeinsames Zeichen nicht beweist.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Im Libanon reicht der Kauf eines Geschäftsfonds nicht aus, um eine Apotheke zu übernehmen. Ein Apotheker, der eine Apotheke eröffnen oder betreiben möchte, muss nachweisen, dass er oder sie die Einrichtung tatsächlich besitzt und betreibt. Diese Anforderung ermöglicht es Ihnen, die richtige Frage zu stellen, wenn ein einzelnes Zeichen an mehreren Adressen erscheint: Wer besitzt jeden Agenten und wer trifft die Entscheidungen, über den Namen hinaus, der an der Haustür angezeigt wird?

Die Datei trennt den Erwerb vom Recht auf Exploit

Das Pharmacy Exercise Act 1991 und die von der Apothekerverordnung angeforderten Dokumente unterscheiden zwischen dem Recht, den Beruf der Genehmigung auszuüben, um ein bestimmtes Büro zu betreiben. Die Datei identifiziert sowohl die Person als auch die lokale. Sie umfasst einen Eigentumsnachweis oder einen Mietvertrag sowie für eine Eröffnung oder einen Umzug technische Elemente auf dem Gelände. Im Falle einer Wiederaufnahme enthält das Dossier auch eine Kopie der Genehmigung des betreffenden Beamten.

Der Antragsteller muss schriftlich erklären, dass es sich bei dem Beamten ausschließlich um sein Vermögen handelt, dass er in eigenem Namen handelt und dass er seinen Namen nicht verleiht. Der Orden verlangt auch eine Erklärung ohne Interesse an einem anderen Amt. Der Kauf eines Unternehmens und das Recht, sich daran zu beteiligen, sind daher zwei getrennte Transaktionen: Ein Kaufvertrag befreit nicht von der Rückforderung oder den beruflichen Bedingungen.

Handelsname reicht nicht aus, um die Kontrolle zu etablieren

Ein Apotheker kann Lieferanten, eine grafische Identität oder Dienstleistungen mit anderen Händlern teilen, ohne dass dieses Aussehen ausreicht, um den Eigentümer jedes der Geschäfte zu identifizieren. Umgekehrt schließen verschiedene Marken allein keine finanziellen oder vertraglichen Verbindungen aus. Zur Feststellung eines Zusammenschlusses ist es notwendig, Lizenzen, Übertragungsurkunde und Daten, die bestimmen, wer die Tätigkeit finanziert oder kontrolliert, in Einklang zu bringen. Ein Inventar von Fassaden erlaubt es nicht.

Es besteht auch die Notwendigkeit, zwischen einer öffentlich zugänglichen Drogerie oder einer Krankenhausapotheke zu unterscheiden. Die von der Akademie veröffentlichten Verfahren sind unterschiedlich: Die Krankenhausakte enthält eine Verpflichtung, die Medikamente nicht an die Öffentlichkeit zu verkaufen. Diese Einrichtungen als so viele Nachbarschaftsbeamte zu zählen, würde die Maßnahme verwischen.

Was ein Zustand machen sollte überprüfbar

Um die Entwicklung des Sektors zu messen, müssten im gleichen Zeitraum Genehmigungen je Betrieb, Eröffnungen, Übernahmen und Schließungen sowie die erforderlichen Elemente zur Überprüfung der Unabhängigkeit der Marktteilnehmer vorliegen. Die konsultierten Verwaltungsunterlagen beschreiben die vorzulegenden Unterlagen, geben jedoch kein Maß für die Konzentration allein. Die Kontrolle beginnt dort, wo der Schein aufhört: gegenüber dem erklärten Inhaber und gegenüber der Person, die tatsächlich die berufliche Verantwortung ausübt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews