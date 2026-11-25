Der Einzelhandelsindex geht auf das dritte Quartal 2026 im Libanon zurück. Niveau, reale Variation und Rolle der Kraftstoffe: welche Zahlen messen.

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Der libanesische Einzelhandel wurde im dritten Quartal 2026 wieder aufgenommen, aber seine Verzögerung gegenüber dem vorherigen Sommer nicht rückgängig gemacht. Der am 24. November angekündigte Index der Beirut and Fransabank Traders’ Association stieg von 26,26 auf 35,97 Punkte. Ohne Treibstoff wuchs die Aktivität real um 24,67 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, blieb aber um 13,17 Prozent niedriger als im dritten Quartal 2025.

35,97 punkte bedeuten nicht 35,97 % wachstum

Die Publikation legt das Niveau des vierten Quartals 2019 auf 100 fest. Die 35,97 Punkte im dritten Quartal 2026 vergleichen sich damit zunächst mit einem Referenzniveau und die 26,26 Punkte im Vorquartal geben einen kurzfristigen Benchmark. Die Differenz beträgt 9,71 Indexpunkte. Dies ist weder eine Volumenwachstumsrate noch ein Maß für einen identischen Anstieg für alle Einzelhändler.

Der Index basiert auf dem Umsatz einer Stichprobe von Unternehmen, gewichtet nach Wirtschaftszweigen. Bei einem nominalen Umsatz handelt es sich um Verkäufe zu tatsächlich in Rechnung gestellten Preisen. Es kann steigen, weil die Preise steigen, weil mehr Produkte verkauft werden oder weil Einkäufe zu teureren Produkten wechseln. Eine echte Evolution versucht, den Preiseffekt zu neutralisieren. Es ist auch keine direkte Beobachtung der Anzahl der Artikel, die in jedem Geschäft in Bargeld übergehen.

Kraftstoffe verstärkten den Rebound, ohne es allein zu erklären

Das Verkaufsvolumen stieg im dritten Quartal um 49,98 Prozent, nach einem Rückgang von 20,65 Prozent im Vorquartal. Diese Abweichung bezieht sich auf die Kraftstoffmengen, nicht auf den für die Pumpe ausgegebenen Betrag oder auf alle Einzelhandelskäufe. Auch der Verkauf von Nicht-Kraftstoff steigt von Quartal zu Quartal, sobald der Preiseffekt berücksichtigt wird. Beim Rebound geht es also nicht nur um diesen Job.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr erhöht die Erholung eines Quartals

Der Vergleich zwischen Juli-September und April-Juni beschreibt eine kurzfristige Erholung. Sie isoliert nicht allein die saisonalen Auswirkungen, insbesondere die Sommerausgaben. Der Vergleich mit Juli-September 2025 beantwortet eine weitere Frage: Hat der Handel seine Aktivität aus dem vergangenen Sommer wieder aufgenommen? Für den Nicht-Kraftstoff-Perimeter bleibt das Ansprechen negativ.

Ein Rebound-Quartal nach einer gestörten Periode und ein jahrelanger Rückgang können daher ohne Widerspruch koexistieren. Um festzustellen, ob die Erholung anhält, muss man sehen, ob sie sich im nächsten Quartal fortsetzt und ob sie sich über Sektoren verteilt, anstatt im Index allein ein Maß für den Verbrauch aller Haushalte zu lesen.

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