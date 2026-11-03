Lebensmittelkontrollen: Salam zielt auf Fleischsektor

Die libanesische Regierung kündigt neue Lebensmittelkontrollen an, nachdem in Beirut Verdachtsfälle von Trichinellose gemeldet wurden. Eine Analyse ergab Parasiten in einer Hackfleischprobe. Die betreffende Einrichtung wurde geschlossen, aber die Quelle der Kontamination und die Verantwortlichkeiten werden noch untersucht. Schlachthöfe und Lager werden koordinierten Inspektionen unterzogen. Der von Nawaf Salam am 2. November angekündigte Mechanismus muss noch seinen Zeitplan, seine Mittel und die Ergebnisse der Gesundheitsüberwachung festlegen.

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Nawaf Salam kündigte am 2. November 2026 eine Verschärfung der Lebensmittelkontrollen nach Verdachtsfällen von Trichinellose in Beirut an. Die Behörden entdeckten Parasiten in einer Probe von Hackfleisch. Die Untersuchung muss noch den Ursprung der Kontamination und die Verantwortlichkeiten in der Lieferkette bestimmen.

Bei einem Treffen im Grand Serail diskutierten mehrere Minister, der Leiter der libanesischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und der Generalstaatsanwalt die Warnung. Der Premierminister forderte die Koordinierung von Gesundheitsüberwachung, gerichtlichen Untersuchungen und Prävention. Er kündigte auch Inspektionen von Schlachthöfen und Fleischlagern an.

Lebensmittelkontrollen: positive Probenahme und offene Untersuchung

Auf dem Treffen stellte der Gesundheitsminister die von Krankenhäusern in Beirut gemeldeten Fälle vor. Sie werden als vermutete Trichinellose beschrieben, eine Krankheit, die durch einen Parasiten verursacht wird. Felduntersuchungen und Analysen identifizierten dann Schädlinge in einer Probe von Hackfleisch, das aus einem Restaurant gesammelt wurde, so der Regierungsbericht der National Information Agency.

Dieser Bericht weist auf den Verdacht hin, kontaminiertes Schweinefleisch zu vermischen. Diese Annahme ist in den Voruntersuchungen enthalten. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht möglich festzustellen, wo eine mögliche Vermischung stattgefunden hätte oder wer dafür verantwortlich wäre.

Die Einrichtung wurde geschlossen und versiegelt. Die Ermittler müssen nach der Herkunft des Fleisches suchen und feststellen, ob vor Ort oder vorgelagert eine Unregelmäßigkeit aufgetreten ist. Die Staatsanwaltschaft setzt die Ermittlungen fort. Der Regierungschef verspricht Maßnahmen gegen diejenigen, deren Verantwortung feststeht.

Es wurde noch keine strafrechtliche Haftung festgestellt. Die Behörden haben auch keine konsolidierte Bewertung der bestätigten Fälle beim Menschen veröffentlicht.

Schlachthöfe und Lagerhallen in der Mitte des Geräts

Die angekündigte Antwort gibt der libanesischen Behörde für Lebensmittelsicherheit eine koordinierende Rolle. Sie muss zusammen mit den zuständigen Ministerien einen sofortigen Inspektionsplan für Schlachthöfe und Fleischlager erstellen. Die Kontrollen müssen die gesundheitlichen, technischen und rechtlichen Anforderungen abdecken.

Die Anlagen müssen die erforderlichen Bedingungen innerhalb eines so schnell dargestellten Zeitrahmens erfüllen. Der Bericht legt jedoch nicht für alle Institutionen eine Anzahl von Tagen fest. Sie kündigt die Möglichkeit von Schließungen und administrativen oder strafrechtlichen Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung an.

Gleichzeitig müssen die Sicherheitsdienste nicht autorisierte Depots und Schlachthöfe identifizieren. Das Innenministerium, die Gemeinden und Gouverneure müssen sich an diesem Prozess beteiligen. Diese Suche nach nicht angemeldeten Einrichtungen ergänzt die Inspektionen bekannter Betriebe.

Der angekündigte Umfang reicht vom Import bis zum Verbrauch. Dazu gehören Produktion, Lagerung und Vertrieb.

Koordinierung wird in operative Kapazitäten umgesetzt

Die Behörde muss mit den Ministerien für Landwirtschaft, Gesundheit, Wirtschaft, Industrie und Inneres zusammenarbeiten. Die Sicherheitsdienste werden unter der Aufsicht der zuständigen Staatsanwaltschaft teilnehmen. Die Regierung verspricht auch, die personellen und technischen Ressourcen der Organisation zu stärken.

Finanzierung und zusätzliches Personal sind in der Ankündigung nicht enthalten. Der Zeitplan für die Inspektionen und die zusätzlichen Analysemöglichkeiten müssen noch festgelegt werden.

Was Trichinellose ist

Trichinellose wird durch den Verzehr von rohem oder nicht gekochtem Fleisch übertragen, das Trichinella-Larven enthält, so die American Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Internationale Gesundheitsreferenzen beschreiben diese Kontamination bei mehreren Tierarten. Daher ermöglicht das Vorhandensein des Parasiten allein nicht die Wiederherstellung der kommerziellen Herkunft des Fleisches.

Das Gesundheitsministerium ist weiterhin für die Überwachung von Berichten und klinischen Überprüfungen verantwortlich, zusätzlich zur Suche nach den betreffenden Partien.

Nawaf Salam kündigte in den folgenden Tagen neue Treffen und Maßnahmen an. Die nächsten Punkte sind die Ergebnisse der Umfrage, die bestätigte Gesundheitsakte und der tatsächliche Beginn der Inspektionen in diesem Sektor.

Cover: Herstellung von Hackfleisch in Algerien, Archiv vom 1. Dezember 2024. Abbildungen, die nicht mit Einrichtungen, Personen oder Erzeugnissen der Erhebung im Libanon zusammenhängen; Keine gesundheitlichen Mängel werden dieser Szene zugeschrieben. Foto:Abdellah Zouggari (Abdellah zou) / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxen und Zurichten von Libnanews; Anpassung unter CC BY-SA 4.0.

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