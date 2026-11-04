Rebecca Bennett gewann den siebten Bezirk von New Jersey, nach AP, die ihren Sieg bei 0248 UTC angekündigt. Der Demokrat schlug den scheidenden republikanischen Vertreter Thomas Kean Jr. Dieser Gewinn im Repräsentantenhaus allein führt nicht zu dem Schluss, dass der Kongress nach den Wahlen kontrolliert werden sollte.

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Demokrat Rebecca Bennett gewinnt den Sitz von New Jersey siebten Bezirk im Repräsentantenhaus, nach der Associated Press. Sie schlägt den scheidenden Republikaner Thomas H. Kean Jr. und stellt damit diesen Sitz im demokratischen Lager.

AP schrieb den Sieg Bennett zuam 3. November 2026 bei 2148 Eastern Zeit, das heißt, am 4. November um 0248 UTC und 0448 Beirut.

Demokratischer Gewinn im Haus

Ein ehemaliger US-Marinepilot, Bennett kämpfte für Preiserhöhungen. Sie forderte ein Ende des Krieges im Iran und den Kongress, die Verwendung von Zöllen durch Donald Trump zu kontrollieren, berichtet die Agentur.

Der Bezirk umfasst Trumps Golfclub in Bedminster. Er hatte bereits bei jeder der beiden vorherigen Zwischenwahlen die Seiten gewechselt, so AP.

Eine Auszeichnung, keine Zertifizierung

Dieses Ergebnis betrifft einen Sitz im Plenarsaal. Es genügt nicht, festzustellen, welche Partei die ganze Kammer kontrollieren wird, und bestimmt nicht die Mehrheit im Senat.

Die Ankündigung der PA basiert auf seiner Analyse des Wahlrennens. Es ersetzt nicht die offizielle Zertifizierung der Ergebnisse. Keine endgültigen Gesamtstimmen oder endgültige Marge werden in diesem Brief vorgestellt.

Foto der Illustration: Das Federal Capitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei.

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