Anlässlich des World Smile Day:

Ein Tropfen Wasser, eine Dosis Medizin und ein Platz in der Schule können eine Quelle des wahren Glücks sein Das Lächeln ist nicht immer Ausdruck eines Moments vorübergehenden Glücks. Für viele Menschen auf der ganzen Welt kann es das Zeichen dafür sein, dass sie wieder Sicherheit gefunden, eine Krise überwunden oder eine neue […]

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Ein Tropfen Wasser, eine Dosis Medizin und ein Platz in der Schule können eine Quelle des wahren Glücks sein

Das Lächeln ist nicht immer Ausdruck eines Moments vorübergehenden Glücks. Für viele Menschen auf der ganzen Welt kann es ein Zeichen dafür sein, dass sie wieder Sicherheit gefunden haben, eine Krise überwunden haben oder eine neue Chance zu leben haben. Anlässlich des Weltlächeltags, der am 2. Oktober gefeiert wird, wird deutlich, wie wichtig die Bemühungen sind, die es den Menschen ermöglichen, die wesentlichen Bedingungen des Lächelns wiederzuerlangen: Nahrung, Medikamente und Trinkwasser sowie Bildung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung.

Wir trafen uns mit Dr. Shourouq Alnakdi, einem Community Relations-Spezialisten bei LIFE for Relief and Development, der in diesem Jahr nach Einschätzung von Charity Navigator den dritten Platz unter den besten Organisationen belegte, die sich mit armutsbedingten Herausforderungen befassen. Hier ist das Interview:

Was bedeutet Lächeln für humanitäre und karitative Organisationen im Allgemeinen?

Für uns bedeutet dies, den Schwächsten durch humanitäre und Entwicklungsprogramme, die in 61 Ländern der Welt durchgeführt werden, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Für uns geht es beim Lächeln um Kinder, Familien, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Gemeinschaften, die von Krisen und Kriegen betroffen sind.

Waisenkinder gehören zu den Kategorien, die kontinuierliche Unterstützung benötigen, nicht nur um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern auch, um ihre Weiterbildung, den Zugang zu Gesundheitsversorgung und die Entwicklung in einem stabileren Umfeld sicherzustellen. Durch das von LIFE 2002 ins Leben gerufene Programm zur Förderung von Waisenkindern erhalten Tausende von Kindern in verschiedenen Ländern Unterstützung, um ihnen zu helfen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen und ihre Ausbildung fortzusetzen, unter anderem durch die Bereitstellung von Schulmaterial, den Bau und die Rehabilitation von Schulen und Universitätsstipendien, damit junge Menschen ihre Ausbildung trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten fortsetzen können.

Haben Sie wirklich die Fähigkeit, Waisenkinder in Kriegsgebieten zum Lächeln zu bringen?

Absolut. Sie sind Kinder, deren Lächeln nicht nur auf dem Gesicht ist, sondern von Herzen kommt. Sie klammern sich an die geringste Hoffnung auf Sicherheit und kehren zu einem normalen Leben zurück.

Im Libanon zum Beispiel strömen Kinder zu unserem Team, sobald eine psychosoziale Unterstützungsaktivität angekündigt wird. In Gaza kann die Bereitstellung von Schulmaterial und ein Platz in einem Bildungszelt einem Kind immenses Glück bringen. Im Sudan kann die Bereitstellung von Medikamenten für die Mutter einer Waise ihn zum Lächeln bringen, weil er das Gefühl hat, dass wir sein einziges Sicherheitszeichen im Leben geschützt haben: seine Mutter. Gleiches gilt für die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan sowie für Jemen, Irak und Somalia. Das Lächeln dieser Waisenkinder ist eine Quelle der Motivation, die uns hilft, alle Schwierigkeiten zu überwinden.

Dabei geht es nicht nur um Kriegsgebiete. Im vergangenen Jahr brachte der Transfer von Familien, die in Zelten leben, zu Häusern in Syrien Witwen und ihren Waisenkindern Glück. Diese Häuser schützten sie vor dem Risiko, im Winter an Kälte zu sterben. Die Bereitstellung von Kleidung, Nahrung und Unterkunft für Menschen, die durch Überschwemmungen und Erdbeben vertrieben wurden, kann ebenfalls ein Gefühl der Sicherheit wiederherstellen.

Ist Armut eine Ursache für Unglück und Verlust des Lächelns?

Nicht immer. Armut bedeutet nicht nur, dass das Geld ausgeht. Es kann manchmal bedeuten, Schwierigkeiten beim Zugang zu Nahrung, Medizin oder Bildung zu haben. Deshalb umfassen LIFE-Programme Nahrungsmittelhilfe und finanzielle Unterstützung, die es Familien ermöglichen, ihren täglichen Bedarf entsprechend ihren Umständen zu decken. Finanzielle Hilfe bietet Familien mehr Flexibilität bei der Festlegung ihrer Prioritäten, während Nahrungsmittelhilfe dazu beiträgt, eine kritische Belastung für Familien mit niedrigem Einkommen zu verringern, insbesondere wenn die Lebensmittelpreise steigen oder Einkommensquellen unterbrochen werden.

In vielen Fällen spiegelt das Lächeln, das auf dem Gesicht einer Mutter erscheint, nachdem sie genug Nahrung für ihre Kinder erhalten hat, das Gefühl wider, dass eine schwere Last gerade entfernt wurde.

Vor allem ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen sind auch in Krisenzeiten mit zunehmenden Bedürfnissen konfrontiert, insbesondere wenn Gesundheits- und Sozialdienste rückläufig sind oder Familien gezwungen sind, sich zu bewegen.

Nahrungsmittel und medizinische Hilfe sowie die Bereitstellung von Grundbedürfnissen tragen dazu bei, einige ihrer Sorgen zu verringern und ihre Menschlichkeit und Würde weiter zu bewahren.

Hör- und Sehdienste sind auch von besonderer Bedeutung, ob sie medizinische Untersuchungen, Brillen, Hilfsmittel oder therapeutische Eingriffe umfassen. Sie können Kindern helfen, ihre Ausbildung fortzusetzen, Erwachsenen zu arbeiten und Senioren, um besser mit ihren Familien und Gemeinschaften zu kommunizieren.

Warum hören wir bei Bohrprojekten für Kinder und Frauen immer « Lachen »?

Das ist richtig. Projekte zur Versorgung mit sauberem Trinkwasser sind eine der wichtigsten Formen nachhaltiger Hilfe. Brunnenbohrungen und die Schaffung von Wasserquellen liefern nicht nur Wasser; Sie reduzieren auch die Zeit und den Aufwand der Familien, um es zu sammeln und helfen, die Gesundheitsrisiken zu reduzieren, die mit unsicherem Wasser verbunden sind.

Für Kinder kann eine nahe gelegene Wasserquelle mehr Zeit für den Schulbesuch bedeuten, während sie für Frauen und Familien eine der schwierigsten täglichen Belastungen reduzieren kann.

Während der Bohrarbeiten, insbesondere in afrikanischen Ländern, hören wir oft Gelächter, wenn Wasser zu fließen beginnt und seine klaren Tropfen erscheinen. Dies begrüßt die Herzen derjenigen, die zur Finanzierung des Brunnens beigetragen haben, und ermutigt sie, weiterhin Gutes für die Bedürftigen zu tun.

Unsere Arbeit hat uns auch gelehrt, dass eines der auffälligsten Lächeln vom Zugang zu medizinischer Versorgung für Kinder kommt. Eine Witwe kann leiden, weil ihr Kind krank ist und nicht in der Lage ist, ihr Leiden zu lindern, oder weil ihr Kind nicht sieht oder hört und Hilfe braucht. Deshalb führt LIFE weltweite medizinische Programme durch die Bereitstellung von Medikamenten und medizinischer Versorgung, die Unterstützung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie Gesundheitsprogramme in bedürftigen Gemeinden durch.

Warum ist das größte Leid immer mit den Menschen in den Lagern verbunden?

In Konflikt- und Katastrophengebieten können Familien ihre Häuser und ihr Einkommen verlieren, und ihre Bedürfnisse nach Unterkunft, Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung werden dringend. LIFE beteiligt sich an der humanitären Nothilfe, indem es Nothilfe, Unterkunftsmaterialien, Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung bereitstellt, um vertriebene und betroffene Familien zu unterstützen.

Das erste Lächeln eines Kindes nach der Ankunft seiner Familie an einem sicheren Ort kann einfach die Rückkehr eines Teils des Gefühls der Sicherheit ausdrücken, das er verloren hatte. Dies kann nach einem Krieg oder einer anderen Umweltkatastrophe passieren.

Kannst du uns einige der Geschichten erzählen, die eine Spur in deinen Herzen hinterlassen haben?

Das Lächeln beginnt mit Grundbedürfnissen, Dingen, die einfach erscheinen mögen: eine Mahlzeit, eine Medizin, ein Glas Trinkwasser, ein Buch, eine Schule, ein Universitätsstipendium, ein Hörgerät, eine Brille oder ein sicherer Schlafplatz.

Hinter jedem humanitären Projekt, das wir in 34 Jahren umgesetzt haben, steht eine andere Geschichte. Im Senegal zum Beispiel kann Nahrungsmittelhilfe es einer Mutter ermöglichen, ihren Kindern bessere Mahlzeiten anzubieten. In Sierra Leone kann Bildungsförderung den Schülern die Möglichkeit bieten, ihr Studium fortzusetzen, anstatt die Schule zu verlassen. In Bangladesch kann eine neue Brille einem Kind das Lesen ermöglichen, während ein Medikament für eine ältere Person in Indonesien ihm die Möglichkeit bietet, bequemer zu leben.

Diese Geschichten kommen trotz der Unterschiede zwischen Ländern und Situationen in der gleichen Bedeutung zusammen: Humanitäre Hilfe betrifft nicht nur das, was zur Verfügung gestellt wird, sondern auch das, was eine Person tun kann – sein Leben in Würde und Hoffnung fortzusetzen.

Das wahre Lächeln ist nicht nur mit Worten aufgebaut. Manchmal beginnt es, wenn eine Person findet, was sie braucht, um sich sicher zu fühlen, ihre Würde zu bewahren und mit mehr Hoffnung in die Zukunft zu schauen.

Tasneem Elridi

Unabhängiger Journalist

Weitere Informationen:

https://lifeussa.org/#social-media

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