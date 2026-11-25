Amnesty International Dokumente überfüllt Lieferungen und Mangel an Ausrüstung. Die Vereinten Nationen verzeichneten über 6.500 Fehlgeburten, die von Januar bis September 2026 gemeldet wurden.

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In einem am 25. November veröffentlichten Bericht beschrieb Amnesty International Frauen, die in überfüllten Diensten zur Geburt gezwungen wurden, und Neugeborene ohne Pflege in Gaza. Die Organisation kriminalisiert unter anderem israelische Operationen und Beschränkungen der medizinischen Versorgung. Sie bat darum, eine mögliche Absicht zu untersuchen, Geburten zu verhindern, die sie nicht behauptet hatte.

Überfüllte Krankenhäuser, unzugängliche Pflege

Die Erhebung umfasst die drei Jahre nach dem 7. Oktober 2023 bis zum 1. Oktober 2026. Amnesty International stützt sich auf 228 Interviews, darunter mehr als 120 mit Frauen oder Mädchen, die nach eigenen Erfahrungen befragt wurden, und mehr als 60 mit palästinensischen Betreuern.

Patienten und Hebammen beschrieben Lieferungen auf gemeinsamen Betten oder vom Boden. Betreuer berichten, dass Drogen-, Kraftstoff- und Ausrüstungsbrüche pränatale Untersuchungen, Geburt und Neugeborenenbetreuung gestört haben. Der Bericht zitiert das Al-Awda-Krankenhaus in Noisseirat, wo ein im März 2026 interviewter Arzt angab, dass drei der sechs vor Oktober 2023 verfügbaren Ultraschallgeräte noch in Betrieb waren, aber in schlechtem Zustand.

Über 6.500 Fehlgeburten in neun Monaten gemeldet

In seiner eigenen Einschätzung berichtet der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, dass zwischen Januar und September 2026 mehr als 6.500 Fehlgeburten in Gaza gemeldet wurden, mehr als dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum von 2025. Dies sind gemeldete Fälle, nicht eine Rate von Fehlgeburten in allen Schwangerschaften gemeldet. Die Daten geben auch nicht die Ursache jedes Falls an. Der Fonds verbindet die Verschlechterung der Schwangerschaft mit Hunger und gesättigten Gesundheitsdiensten.

Amnesty dokumentierte auch Schäden in zwei In-vitro-Fertilisationszentren. Nach Angaben der Organisation verhinderten Schäden und Beschränkungen beim Eindringen von Ausrüstungen, dass diese Betriebe wieder in Betrieb genommen wurden. Er berichtet auch von Schwierigkeiten bei der Erreichung noch offener Dienstleistungen, insbesondere für Vertriebene.

Eine allgemeine Schlussfolgerung und ein weiterer Punkt, der gezogen werden muss

Amnesty glaubt, dass Misshandlungen gegen Frauen und Mädchen Teil eines Völkermords sind, den Israel beschuldigt, in Gaza strafrechtlich verfolgt zu werden. Zu einem bestimmten Punkt sagte die Organisation, sie sei nicht in der Lage gewesen, die Absicht, Geburten unter Palästinensern zu verhindern, endgültig festzulegen, und bat darum, dieses Problem zu untersuchen. Diese Qualifikation und Bewerbung stammt von der NGO, nicht von einer gerichtlichen Entscheidung zu diesem Bericht.

Die Organisation berichtete, dass sie ihre Erkenntnisse am 30. September an die israelischen Behörden und das politische Büro der Hamas übermittelt habe. Sie erklärt, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort von ihnen erhalten habe.

Zerstörungen in der Al-Seqaly Street in Khan Yunes, 11. Juni 2024 (Archiv). Rawanmurad2025 / Wikimedia Commons. Bild eingerahmt und betitelt von Libnanews, lizenziertCC BY-SA 4.0Die in dem Bericht genannten Krankenhäuser sind darin nicht aufgeführt.

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