Marc Keyrouz präsentiert sein visuelles Alphabet 55 in Paris

Der libanesische Künstler Marc Keyrouz präsentierte sein visuelles Alphabet 55 am 23. Oktober 2026 in Paris im Lucid Interval im Marais. Sechs Gemälde, Skulpturen und eine Projektion komponierten diese erste Pariser Präsentation. Seine Arbeit verbindet unterschiedliche Schrifttraditionen und entfaltet sich auch im libanesischen öffentlichen und kulturellen Raum.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der libanesische Künstler Marc Keyrouz präsentierte seine Bildsprache 55 erstmals am 23. Oktober 2026 in Paris im Lucid Interval im Marais. Nach den vom Künstler übermittelten Informationen und Presseunterlagen wurden sechs Leinwände, Skulpturen und eine Projektion im Gewölbekeller des Ortes im Rahmen des Abends Arthaūs von La Ménagerie gesammelt.

Marc Keyrouz befindet sich seit 2026 in Paris und entwickelt seit 2015 55. Dieses Alphabet hat 26 Buchstaben, nach dem lateinischen Alphabet. Jeder gehorcht jedoch seiner eigenen Formel, genährt von phenizischen, kufischen und arabischen Schriften, ägyptischen Hieroglyphen und gotischen Schriften. Der Künstler erklärt, dass der Schlüssel zu diesem Alphabet nie veröffentlicht wurde: Es überlässt es dem Betrachter, die Bedeutung zu vervollständigen.

Die Leinwände des visuellen Alphabets 55 während der Pariser Präsentation vom 23. Oktober 2026. Die Höflichkeit des Künstlers.

Von Graffiti zu libanesischen Heritage Spaces

Von den Graffiti trug Marc Keyrouz nach und nach seine Arbeit in den öffentlichen Raum. 2022 präsentierte er sieben Skulpturen auf dem Old Shoreline Walk in Beirut. Das ProjektMuseum im Inneren eines Museums, die mit dem libanesischen Kulturministerium durchgeführt und im Januar 2023 eingeweiht wurde, verbindet Stahlskulpturen, die im Garten der Nationalbibliothek installiert wurden, mit ihren Ferngläsern auf Kulturdenkmälern, insbesondere in Anjar, Baalbek und Byblos, wie seine Pressemappe zeigt.

2024, seine erste Ausstellung,Mutter Oberin, verwandelte eine stillgelegte Bourj Hammoud Nähanlage in eine immersive Installation.

Eine erste Präsentation im Marais

In Paris, die Präsentation mit dem Titel55. Die erste Begegnung in Parisassoziierten die an den Wänden hängenden Leinwände, die Skulpturen auf beleuchteten Basen mit der Kerze und einer Projektion. Sie fand am Freitag, den 23. Oktober 2026 in Lucid Interval, 94 rue Quincampoix, im 3. Arrondissement statt. Der Künstler war am Abend anwesend, organisiert von 20 bis 14 Uhr.

Die 55. Präsentation bei Lucid Interval, Paris, 23. Oktober 2026. Die Höflichkeit des Künstlers.

Informationen zum Werk des Künstlers:55script.com.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews