Der emiratische Kommissar wird die 62. Kunstausstellung vom 8. April bis zum 26. November 2028 leiten. Dieses Mandat wird nicht mit der Wahl der Nationalflaggen verwechselt.

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Der emiratische Kommissar wird die 62. Kunstausstellung vom 8. April bis zum 26. November 2028 leiten. Dieses Mandat wird nicht mit der Wahl der Nationalflaggen verwechselt.

Dreizehn Jahre nach der Gestaltung einer Ausstellung für den Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate wird Hoor Al Qasimi nach Venedig zurückkehren, um die internationale Ausstellung selbst zu leiten. Am 20. November ernannte der Verwaltungsrat der Biennale Pietrangelo Buttafuoco zum Director of Visual Arts. Der angekündigte Zeitplan umfasst fast acht Monate, vom 8. April bis zum 26. November 2028.

Vom emiratischen Pavillon zur internationalen Ausstellung

Im Jahr 2015 war Al Qasimi dafür verantwortlich, die Geschichte der Ausstellungen in den Emiraten seit 1980 zu erzählen. An der Spitze der 62. Ausgabe wird sie den Rahmen der internationalen Ausstellung vorschlagen und die Künstler und Werke auswählen müssen, die sie komponieren werden. Dieses Mandat läuft nicht darauf hinaus, Künstler aus jedem Pavillon auszuwählen: Nationale Beteiligungen haben ihre eigene Polizeistation.

Dieser Unterschied gilt auch für den Libanon. Ein libanesischer Künstler kann unabhängig von der nationalen Beteiligung zur zentralen Ausstellung eingeladen werden, und eine Ernennung zum libanesischen Pavillon würde nicht bedeuten, dass der Künstler von Al Qasimi ausgewählt wurde. Die Anzeige gibt keinen Namen für 2028.

In Sharjah bereits bestehende Kooperationen mit libanesischen Künstlern

Al Qasimi hat die Charjah Biennale 2003 mitorganisiert und ihre institutionelle Entwicklung mit der Gründung der Sharjah Art Foundation 2009 mitbegründet. Sie entwarf die fünfzehnte Ausgabe der Charjah Biennale im Jahr 2023 rund um das Projekt, das vor ihrem Tod mit Okwui Enwezor gestartet wurde. Seine Ausstellungen in der Stiftung gaben dem Klangwerk von Tarek Atoui und den Werken von Simone Fattal einen Platz. Diese Präzedenzfälle beleuchten seine Reise, sind aber keine Einladungen nach Venedig.

Die Pressemitteilung vom 26. November gibt die Richtung und die Daten vor. Es gibt nicht den Titel der zentralen Ausstellung, die Liste der Künstler oder die Teams der nationalen Pavillons. Es sind diese Ankündigungen und nicht die einzige Nationalität des Kommissars, die es uns ermöglichen werden, den Stellenwert der Szenen im Nahen Osten zu messen.

Illustration von Archiven: Perspektive des libanesischen Pavillons für die Architekturbiennale in Venedig 2018. © Hala Younes Architektur und Landschaft.

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