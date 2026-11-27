Zwei syrische Agenten wurden in Hasakah getötet und fünf verwundet. Der Gouverneur beschuldigt die Gruppe des Islamischen Staates in einer Stadt, die unter Damaskus passiert ist.

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Zwei interne Sicherheitsbeamte wurden bei einem Angriff auf ein Gebäude des syrischen Innenministeriums in Hasakah am Mittwochabend getötet und fünf verletzt. Gouverneur Nour al-Din Ahmad schrieb den Angriff der Gruppe des Islamischen Staates (IS) zu. Diese Zuweisung ist die der syrischen Behörden; die von ihnen veröffentlichten Kommuniqués stellen keine nachprüfbare Behauptung der Gruppe dar.

Der Gouverneur kündigte auch den Tod der beiden mutmaßlichen Angreifer an. Sein Stellvertreter, Ahmad al-Hilali, bestätigte die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen nach dem Angriff. Das Ziel wurde dem Innenministerium gemeldet und die getöteten Agenten gehörten der syrischen inneren Sicherheit an: Sie wurden von den Behörden nicht als Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) dargestellt.

Übertragung der inneren Sicherheit

Am 29. Januar schlossen Damaskus und die SDB ein Abkommen, das die Entsendung der inneren Sicherheit Syriens in die Zentren Hasakah und Qamischli einschloss. Die Maßnahme betraf die Stadtverwaltung, während die Integration des lokalen Personals länger dauern sollte. Auch im Juni sprach der stellvertretende Gouverneur von einer bevorstehenden Eingliederung asayischer Offiziere, der SDS-bezogenen Polizei, in die Strukturen des Innenministeriums. Am 25. August kündigte Mazloum Abdi das Ende der SDS-Mission als unabhängige Militärmacht an.

Der Fahrplan identifiziert daher die öffentliche Behörde, auf der das angegriffene Gebäude im November basierte. Sie kommt nicht zu dem Schluss, dass der Befehlswechsel den Angriff ermöglicht hat, noch weist sie den ehemaligen lokalen Diensten eine Rolle zu. Die Ankündigungen von Damaskus geben auch nicht den individuellen Status der betroffenen Agenten oder den Status der Integration in den Dienst an.

Der offizielle Bericht behandelt den Anschlag vom 25. November in Hasaké. Keine Untersuchungsergebnisse, die die Identität der Angreifer oder eine Beteiligung Dritter öffentlich belegen, begleiten die Ankündigung des Gouverneurs.

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