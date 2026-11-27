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Libanesische Arbeitgeberorganisationen diskutierten am Donnerstag, den 26. November, in der Handelskammer Beirut und Mount Libanon mit einer Delegation der Weltbank und der International Finance Corporation (IFC). Der Bericht der Organisationen zitiert Akkreditive und Garantie als eines der untersuchten Werkzeuge. Am Ende der Sitzung wurde kein Abonnementplan oder eine Liste der Institutionen angekündigt, die für die Verteilung neuer Mittel verantwortlich sind.

Ein untersuchter Fonds, kein offenes Fenster

Der Austausch konzentrierte sich auf die Möglichkeit, Unternehmen unter dem Niveau von Großprojekten zu finanzieren. Der in den verfügbaren Informationen erwähnte Bereich von 500.000 bis 5 Millionen US-Dollar pro Unternehmen ist in einem unterzeichneten IFC-Angebot, das zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist, nicht enthalten. Es stellt daher keine endgültige Obergrenze, den Gesamtbetrag des Fonds oder ein Versprechen an ein Unternehmen dar. Die Umsatzkriterien, der Kreditpreis, die Sicherheiten und die Laufzeit der Darlehen müssen noch präzisiert werden.

Ein Akkreditiv ist kein Investitionsdarlehen

Im Handelsfinanzierungsprogramm, das bereits international tätig ist, kann eine lokale Bank einen Kreditbrief an einen Lieferanten ausstellen, und die IFC kann eine Verpflichtung gegenüber einer internationalen Bank garantieren. Für einen Importeur kann dies eine Zahlung im Ausland erleichtern; Es finanziert nicht den Kauf einer Maschine allein über mehrere Jahre. Die von der IFC im Dezember 2024 veröffentlichte Liste der emittierenden Banken umfasst libanesische Institutionen. Diese alte liste ist nicht gültig für die bestätigung, dass eine linie heute in einer bestimmten bank geöffnet oder verfügbar ist.

Zwei Intermediäre wurden für eine separate Vereinbarung bestellt

Im November 2025 kündigte die IFC einen Umschlag von zehn Millionen Dollar an, der zwischen Al Majmoua und Vitas Libanon verteilt wurde. Es richtete sich an Kleinstunternehmen, KMU und Unternehmerinnen, mit besonderem Augenmerk auf Binnenvertriebene und Aufnahmegemeinschaften. Eine Erstverlustgarantie von bis zu 5 Millionen US-Dollar unterstützte das System. Diese Garantie absorbiert einen Teil der potenziellen Verluste: Sie erhöht nicht die zehn Millionen, als ob es sich um zusätzliche Kredite an Unternehmen handelte.

Für das in dieser Woche diskutierte Projekt sind die zu veröffentlichenden Elemente der von den Spendern zugesagte Betrag, die Namen der Kreditgeber oder des Managers, die Förderkriterien und die Antragsverfahren. Das Protokoll der Sitzung enthält diese Informationen nicht.

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