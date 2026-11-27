Rodolphe Haykal und Botschafter Frank Mollen haben in Yarzé ein Protokoll für die zivil-militärische Zusammenarbeit unterzeichnet. Es wurden noch keine Projekte, Begünstigten oder Beträge veröffentlicht.

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Rodolphe Haykal und Botschafter Frank Mollen haben in Yarzé ein Protokoll für die zivil-militärische Zusammenarbeit unterzeichnet. Es wurden noch keine Projekte, Begünstigten oder Beträge veröffentlicht.

Der Kommandant der libanesischen Armee, General Rodolphe Haykal, und der niederländische Botschafter in Beirut, Frank Mollen, haben am Donnerstag, den 26. November in Yarze eine Absichtserklärung unterzeichnet. Laut Protokoll der Sitzung sieht der Text künftige zivil-militärische Kooperationsprojekte vor. Oberstleutnant Vincent van Ophem, niederländischer Verteidigungsattaché, nahm an dem Interview teil. Das unterzeichnete Dokument wurde nicht mit der Ankündigung veröffentlicht, die keine begünstigte Institution oder Datum der Umsetzung bezeichnet.

Frühere Projekte in südlichen Krankenhäusern

Das Protokoll ist Teil einer Zusammenarbeit, die bereits zu identifizierbaren Lieferungen geführt hat. Am 1. Juli 2025 gab die Armee bekannt, dass Haykal und Mollen von den Niederlanden unterstützte Entwicklungsprojekte mit Unterstützung des Centre for Security Sector Governance in Genf (DCAF) unterzeichnet haben. Die Armee unterscheidet in ihren Berichten die Unterschrift von Projekten und deren Umsetzung.

Am 28. August 2025 hatte sie eine Übergabe medizinischer Geräte im staatlichen Krankenhaus in Mais el-Jabal und im medizinischen Zentrum in Ain Ebel mit DCAF als Durchführungspartner dokumentiert. Im Januar desselben Jahres wurde ein Solarrettungssystem an das Tebnine Government Hospital geliefert. Im Dezember hatte das Programm auch die Renovierung des Zentrums Umm el Nour in Fatqa unterstützt, in dem sich Frauen nach einer Sucht erholen. Diese datierten Erfolge sind nicht Teil einer Liste neuer Projekte, die am 26. November angekündigt wurden.

Kein Budget oder Zeitplan für den neuen Text

Der Verweis auf künftige Projekte gibt den Bereich der Zusammenarbeit an, aber nicht, wer die ausgewählten Einrichtungen finanzieren, ausführen oder unterhalten wird. Für dieses Protokoll wurde kein Betrag, Zeitplan oder Lieferverpflichtung mitgeteilt. In den Ankündigungen zu den Krankenhäusern von 2025 wurden die Namen der betroffenen Strukturen und der Zweck der Lieferung angegeben; Diese beiden Informationen fehlen noch für den am Donnerstag unterzeichneten Text.

Foto aus Archiven: Rodolphe Haykal in Abdullah am 16. November 2026 und nicht bei der Unterzeichnung in Yarze. Libanesische Armee, Richtung der Orientierung.

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